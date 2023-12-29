Barbie 60. yaş gününü kutlarken Naomi Osaka oyuncak bebekle onurlandırıldı

Osaka'nın dünya sıralamasında 72 numaradan zirveye yükselmesi ve bu pozisyonda yer alan ilk Asyalı olması, 21 yaşındaki oyuncunun 2018 Amerika Açık'ı kazanması ve ardından bu yılın başlarında Avustralya Açık'ta üst üste ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etmesinin anısına yapıldı.

Osaka'nın kendi oyuncak bebeğiyle kutlanacağının duyurulması, oyuncak üreticisi Mattel'in ikonik markasının 60. doğum gününü kutladığı ve 8 Mart Cuma gününün aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü olduğu döneme denk geliyor.

Annesi Japon, babası Haitili olan Osaka, bu hafta başında küçük çocuklar için etkili bir kadın figürü olarak görülmekten duyduğu gururla ilgili bir tweet attı.

Şöyle dedi: "Son zamanlarda pek çok ebeveyn bana gelip çocuklarının beni örnek aldığını söylüyor, bu sözler beni kelimenin tam anlamıyla uçurdu. Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım ve büyük bir sorumluluk hissettim çünkü rol modellerimin ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum.

"Birkaç gün sonra Indian Wells'teydim ve beni gördükleri için çok mutlu görünen, fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen çocuklar gördüm. Açıkçası ağlamak istedim çünkü bu anlarda kalbim çok dolu hissediyor ve bunun sadece tenisle ilgili olmadığını, gelecek nesillere ilham vermekle ilgili olduğunu fark ediyorum."

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Heykelciğin tanıtımının ardından, "Gelecek nesil kız çocuklarına ilham vermek üzere Barbie Rol Modeli olarak seçilmekten onur duyuyorum" ifadesinin yanı sıra bir de hashtag ekledi: "Her şey olabilirsin."

Kristina Vogel

Osaka, ilham verici çabalarının Barbie tarafından kutlanması konusunda yalnız değil.

Haziran 2018'de geçirdiği ciddi bir kazada omuriliğini kopardıktan sonra felç olan Olimpiyat altın madalyalı bisikletçi Kristina Vogel de tekerlekli sandalyede oturan bebeğiyle anıldı.

"Genç kızlara büyük hayaller kurmaları için ilham vermekten gurur duyuyorum" diye tweet atan Vogel, siyasete de el attı ve Mayıs ayında memleketi Erfurt'ta seçime girmeye hazırlanıyor.

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Barbie'nin bebek tasviri, Şubat ayında Barbie'nin Fashionista serisinde protez bacaklı bir bebeğin yanı sıra tekerlekli sandalyede bir bebeğin de yer aldığı ön gösterimin ardından geldi.

Mattel geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bir marka olarak, güzellik ve modanın çok boyutlu bir görünümünü daha da sergilemek için fiziksel engelleri moda bebek serimize dahil ederek bu konudaki konuşmayı yükseltebiliriz" dedi.

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Beş kez Olimpiyat madalyası kazanan Kanadalı buz dansçısı Tessa Virtue ve şu anda önde gelen bir spor gazetecisi olarak çalışan eski Yeni Zelanda rugby birliği oyuncusu Melodie Robinson da onurlandırıldı.

Satılan her bebekten elde edilen bir dolar, Mattel'in "kızlar için oyun alanını düzleştirmeye" odaklanan bir girişimi olan Dream Gap Projesine gidiyor.

Daha önce de 2016 Rio Olimpiyatlarında ABD adına yarışırken başörtüsü takan eskrimci Ibtihaj Muhammad, snowboard şampiyonu Chloe Kim ve boksör Nicola Adams kendi bebekleriyle onurlandırılmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com