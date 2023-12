Barack Obama 2023'te en sevdiği müziği paylaşıyor ve bu eklektik bir karışım

Eski başkan Cuma günü resmi Instagram hesabından yılın favori şarkılarının listesini paylaştı ve bu liste oldukça eklektikti.

Listede Victoria Monét'den "On My Mama", Rita Wilson ve Keith Urban'dan "Crazy Love", Tyla'dan "Water" ve Yng Lvcas & Peso Pluma'dan "La Bebé (Remix)" vardı.

Ayrıca Megan Thee Stallion'dan "Cobra", Allison Russell'dan "The Returner" ve Zach Bryan'ın Kacey Musgraves ile birlikte seslendirdiği "I Remember Everything" ve daha fazlası vardı.

İronik bir şekilde (ya da değil) Obama, rapçi Kendrick Lamar'ın yer aldığı Beyoncé'nin "America Has A Problem" şarkısına da yer verdi.

Oscar ödüllü Jon Batiste de "It Never Went Away" adlı şarkısıyla listeye girdi.

Obama, listede göze çarpabilecek eksikliklere işaret etmek üzere, listenin başlığına "Göz atmam gereken sanatçılar ya da şarkılar varsa bana bildirin" diye yazdı.

Obama'nın yılın favori kitaplarını, filmlerini ve müziklerini paylaşması yıllık bir gelenek haline geldi. Obama ayrıca yaz çalma listeleri gibi mevsimsel seçimler de yapıyor.

Kaynak: edition.cnn.com