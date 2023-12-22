Banksy'nin sanat eseri, sanatçının internette ifşa etmesinden bir saat sonra kaldırıldı

İsmi açıklanmayan sanatçı, bir dur işareti üzerinde üç drondan oluşan eserin bir dizi fotoğrafını Cuma günü yerel saatle öğle saatlerinde (TSİ 7.00) sosyal medyada paylaştı.

PA Media haber ajansına konuşan görgü tanıkları, saat 12.30'da iki adamın Londra'nın güneydoğusundaki Peckham'da bir kavşaktan cıvata kesicilerle tabelayı sökerken görüldüğünü söyledi.

"Instagram'ı açtım ve dört dakika önce paylaşıldığını gördüm ve öğle tatilime çıkmak üzereydim. Oraya gittiğimde yaklaşık iki kişi vardı. Hepimiz hayranlıkla bakıyor ve fotoğraf çekiyorduk," diyor 26 yaşındaki Alex.

"Bir adam geldi ve tabelayı kaptı, tabelaya vuruşunu hayretler içinde izledik" diye ekleyen Alex, adamın tabelayı elleriyle çıkarmayı başaramadığını ve birkaç dakikalığına uzaklaştıktan sonra elinde cıvata kesicilerle geri döndüğünü anlattı.

"'Ne yapıyorsun' dedik ama kimse ne yapacağını bilmiyordu, sadece olanları izledik. Hepimiz biraz şaşkındık," diye devam etti tanık.

"Onu söktü ve yolun karşısına geçip kaçtı. Hiçbir şey söylemedi. Sanatın kendisini o kadar da önemsiyor gibi görünmüyordu," diye ekledi Alex.

PA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka tanık ise tabelanın kaldırılmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"Bu garip, bu sanat eserleri güzel, bir süre daha orada kalsaydı iyi olurdu" dedi.

PA'nın bildirdiğine göre sanat eserinin kaldırılmasının arkasında Banksy'nin kendisinin olduğu düşünülmüyor.

Gizemli sanatçının eserlerini sosyal medya üzerinden teyit ettiği ve daha fazla yorum yapmadığı biliniyor.

Bazıları, Banksy'nin Filistin davasını desteklediği bilindiğinden, son eseri İsrail-Hamas çatışmasında bir ateşkes çağrısı olarak yorumladı.

Sanatçının Beytüllahim kentinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı boydan boya geçen heybetli ayrım bariyerine birkaç adım mesafede bulunan bir oteli bulunuyor.

Banksy, İsrail-Filistin çatışmasına dikkat çekmek için 2017 yılında Walled Off Hotel 'i açtı ve otel kendisini "dünyanın en kötü manzarasına" sahip otel olarak tanıtıyor.

Eserlerinin piyasa değeri son yıllarda yükselmiş olsa da Banksy kamusal alanlarda korunmasını neredeyse imkânsız hale getiren, hatta hırsızlığa ya da tahribata davetiye çıkaran eserler üretmeye devam ediyor.

Banksy'nin en ünlü duvar resimlerinden biri olan ve bir telefon kulübesini kayıt ekipmanlarıyla çevreleyen üç gizli ajanı tasvir eden "Spy booth" 2016 yılında tahrip edildi.

Bu yılın Şubat ayında ise, İngiltere'nin Margate kasabasında ortaya çıkan bir sanat eserinin bir parçasını oluşturan terk edilmiş bir dondurucu, Banksy'nin eserin kendisine ait olduğunu doğrulamasından sadece birkaç saat sonra götürüldü.

Sanatçı 2018 yılında da kendi eserlerinden birini yok etmişti: kırmızı balonlu bir kızın resmedildiği tablo, açık arttırmada 1,4 milyon dolara satıldıktan birkaç dakika sonra parçalanmıştı.

CNN'den Lianne Kolirin, Zeena Saifi ve Nadeem Muaddi bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com