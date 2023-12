Banksy'nin 'Devolved Parliament' adlı eseri müzayedede 12,2 milyon dolara satıldı

Daha önce sanatçının müzayedede aldığı en yüksek fiyat, Banksy'nin sprey boyalı bir otel hizmetçisiyle güncellediği Damien Hirst'e ait "Keep it Spotless" (Lekesiz Tut) adlı spot tablo için 1.870.000 dolar olmuştu. Eser 2008 yılında Sotheby's New York'ta satılmıştı.

Banksy'nin 13 metrelik en büyük tuvali olan "Devolved Parliament", 2009 yılında Banksy vs. Bristol Museum sergisi için yaratıldı ve başlangıçta "Question Time" (Soru Zamanı) başlığını taşıyordu. Orijinal "Brexit Günü" olan 29 Mart'tan bir gün önce Bristol Müzesi'nde yeniden ortaya çıkmasından önce, anonim sanatçı resmin adını değiştirdi ve resimdeki birkaç ayrıntıyı yeniden işledi, Avam Kamarası lambalarını söndürdü ve bir şempanzenin tuttuğu muzu ters çevirdi.

"Bunu on yıl önce yapmıştım. Bristol müzesi Brexit günü münasebetiyle bunu yeniden sergiliyor" diyen Banksy, Mart ayında Instagram'da bir paylaşımda bulundu. "'Şimdi gülün, ama bir gün kimse yetkili olmayacak'" diye ekleyen sanatçı, hem devam etmekte olan Brexit kargaşasına hem de 2002 yılında yaptığı "Şimdi gülün, ama bir gün yetkili biz olacağız" yazılı önlükler giyen bir sıra şempanze resmine gönderme yapıyor.

Banksy'nin eski menajeri Steve Lazarides bir telefon görüşmesinde "Devolved Parliament" tablosunu satın alan kişinin tabloda parasal değerden daha fazlasını görmüş olması gerektiğini söyledi. "Paradan daha fazlası olmalı, yoksa neden altına yatırım yapmayasınız ki?" dedi Lazarides.

Ekim 2018'de Sotheby's'de yapılan bir önceki Banksy müzayedesinde, ünlü yıkıcı sanatçı ayrıntılı bir gösteri yapmıştı: "Kırmızı Balonlu Kız" 1,4 milyon dolara satıldıktan sonra, tablo çerçevenin içine gizlenmiş bir parçalayıcı tarafından kısmen şeritlere indirildi.

Parçalanan sanat eserinin adı "Love is in the Bin" olarak değiştirildi ve müzayede evi bu olayı "canlı bir satış sırasında ilk kez bir sanat eseri yaratıldı" şeklinde tanımladı.

Bu haftanın başlarında Londra'nın güneyindeki Croydon'da, grime süperstarı Stormzy'nin Temmuz ayında Glastonbury Festivali'nde giydiği bıçak geçirmez yeleğin yer aldığı, bir showroom gibi düzenlenmiş bir Banksy enstalasyonu ortaya çıktı.

Banksy'nin Instagram hesabında yayınlanan "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla" başlıklı bir el ilanı, yakında bir online satış açılacağını gösteriyor. Broşürde şu ifadeler yer alıyor: "Bu dükkan yasal işlemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir tebrik kartı şirketi Banksy isminin yasal velayetini sanatçıdan almaya çalışmaktadır ve sanatçıya bunu önlemenin en iyi yolunun kendi markalı ürünlerini satmak olduğu tavsiye edilmiştir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com