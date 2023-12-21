Banksy Londra'da bir çeşit dükkan açtı

Enstalasyon, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla" yazan büyük bir tabela ile bir showroom olarak kurulmuş gibi görünüyor.

Banksy yeni çalışmasını bir Instagram gönderisi aracılığıyla doğruladı ve şunları yazdı: "Bugün bir dükkan açıyorum (kapılar aslında açılmasa da). Croydon'da. Muhtemelen en iyi gece görülebilir" dedi ve ekledi "Bu sergi salonu sadece teşhir amaçlıdır."

Gönderide proje hakkında daha fazla bilgi veren ve sergilenen ürünlerin yakında online satışa sunulacağını ima eden bir broşür de yer alıyor. Grossdomesticproduct.com web sitesinde şu anda "yakında açılıyor" mesajı yer alıyor.

"Bu dükkan yasal bir işlem sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir tebrik kartı şirketi Banksy isminin yasal velayetini sanatçıdan almaya çalışmaktadır ve sanatçıya bunu önlemenin en iyi yolunun kendi markalı ürünlerini satmak olduğu tavsiye edilmiştir."

El ilanında ayrıca fiyatların 10 £'dan (yaklaşık 12 $) başladığı ve stokların sınırlı olacağı belirtiliyor.

Sergilenen ürünler arasında çeşitli baskılar, üzerine CCTV kameraları yerleştirilmiş bir bebek beşiği ve mısır gevreği maskotu Tony the Tiger şeklinde bir halı bulunuyor.

Üzerinde büyük bir Britanya bayrağı bulunan bıçak geçirmez yelek, Londra'da süregelen bıçak suçu krizine bir gönderme. Stormzy Croydon'da doğdu.

Dükkanın açılışı, Banksy'nin İngiliz parlamentosundaki oturumda şempanzeleri tasvir eden "Devolved Parliament" adlı tablosunun açık artırmasıyla aynı zamana denk geldi. Perşembe günü Londra'da açık arttırmaya çıkacak olan tablonun 2 milyon sterline (yaklaşık 2,5 milyon dolar) kadar alıcı bulması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com