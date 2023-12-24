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Banksy Beytüllahim'de 'modifiye edilmiş doğum' sahnesini ortaya çıkardı

Banksy, Noel'i kutlayan insanların günümüz Beytüllahim'inde neler olduğunu düşünmelerini istiyor.

 and  Hanna Hofmann
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Banksy Beytüllahim'de 'modifiye edilmiş doğum' sahnesini ortaya çıkardı

Zor bulunan sokak sanatçısının son çalışması "modifiye edilmiş bir doğum" sahnesi içeriyor: Yusuf ve Meryem, devasa bir beton duvarın yanına yerleştirilmiş bir yemlikte İsa'nın yanında diz çöküyor.

Duvar bir havan mermisi tarafından delinmiş gibi görünüyor ve yol gösterici bir yıldızı andıran bir iz bırakıyor. Duvarın üzerine İngilizce ve Fransızca olarak "sevgi" ve "barış" kelimeleri yazılmıştır.

Sanatçı Banksy tarafından

"Beytüllahim'in Yarası" olarak adlandırılan enstalasyon Cumartesi günü Beytüllahim'deki Walled Off Hotel 'de açıldı. Sanatçı bunu Instagram üzerinden de duyurdu.

Otelin müdürü Wissam Salsaa AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu bir doğuş" dedi. "Banksy'nin Noel'e kendi katkısı var."

"Beytüllahim hikayesini, Noel hikayesini farklı bir şekilde gündeme getirmenin harika bir yolu - insanların İsrail'in askeri işgalinin Filistinlileri nasıl etkilediğini daha fazla düşünmelerini sağlamak".

Bir ziyaretçi, sanatçı Banksy'nin

Banksy, İsrail-Filistin çatışmasına dikkat çekmek için 2017 yılında Walled Off Hotel'i açtı.

Otel kendisini dünyanın en kötü manzarasına sahip olarak tanıtıyor. Neredeyse her pencere, Batı Şeria'da yüzlerce kilometre boyunca uzanan beton ve tel örgü bariyerin bir parçası olan 30 metre yüksekliğindeki bir duvara açılıyor. İsrail bariyerin saldırılara karşı koruma sağladığını söylüyor. Filistinliler ise bariyerin büyük bir kısmı Filistin topraklarında inşa edildiği için bunun bir toprak gaspı olduğunu söylüyor. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2004 yılında bariyerin yasadışı olduğuna karar verdi.

Banksy Beytüllahim'de butik bir sanat oteli açtı.
Yeni otelin adı The Walled Off Hotel ve Banksy ile diğer sanatçıların sanat eserleriyle dolu.
Tesis yerel halk tarafından işletilmektedir. Burada otelin girişinde bir kapıcı durmaktadır.
Her oda farklıdır ve Banksy'nin bu duvar resmi de dahil olmak üzere çeşitli sanat eserlerine sahiptir. Otelin web sitesine göre otelin amacı
Misafir yatak odalarından birinin manzarası.
Şu ana kadar Banksy, Sami Musa ve Dominique Petrin otele sanat eserleriyle katkıda bulundular, ancak daha fazlası da gelecek.
Banksy, otel odalarını daha da özelleştirmek için seçkin birkaç sanatçıya tüm masrafları karşılanan rezidanslar sunuyor. Sanatçılar otelin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler.
Başkanlık süitinde çarpıcı bir yatak bulunuyor ve web sitesine göre
Başkanlık süiti altı kişiye kadar uyuyabilir ve
Bir çalışan The Walled Off Hotel'in bar alanında duruyor.
Ayrıca bar alanında güvenlik kameraları ve sapanlarla süslenmiş bir duvar bulunmaktadır.
Bir çalışan otelin restoran bölümünde başka bir sanat eserinin yanında duruyor.
Banksy'nin Beytüllahim'deki butik otelinin içi

Otelin dokuz odası ve başkanlık süitinin her birinde Banksy'nin sadece Yahudilere ait yerleşim birimleri, askeri kontrol noktaları ve kapsamlı gözetleme sistemi de dahil olmak üzere İsrail'in işgalini eleştiren sanat eserleri yer alıyor.

İngiltere merkezli sanatçı uzun süredir İsrail'i eleştiriyor. Sanatçının eserleri Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki binaların duvarlarında ve kenarlarında görülebilir.

Salsaa, "Banksy konuşamayanlar için bir ses olmaya çalışıyor" dedi. Banksy sanat yoluyla yeni bir direniş modeli yaratıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com

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