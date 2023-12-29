Ballon d'Or töreni: Alexia Putellas tarih yazıyor, Real Madrid erkek oyuncuları Mbappé'ye kızıyor ve yuhalıyor mu?

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Euro 2022'yi kaçırmasına rağmen ödülü aldı. Her ikisi de İngiltere ile bu yarışmayı kazanan Beth Mead ve Lucy Bronze gibi isimlerle sıkı bir rekabet yaşadı.

Putellas ödülünü kabul ederken "Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi. "Bir yıl önce bu ödülü kazanabildim ve bu beni daha da iyi olmaya itti.

"Takım arkadaşlarım olmasaydı bu mümkün olmazdı. Teknik kadroya ve antrenöre de teşekkür etmek istiyorum. Ve saha dışında kulüpte görev alan herkese teşekkür etmek istiyorum."

Putellas sakatlığını atlattığı için uzun bir aradan sonra Barcelona'nın geçen sezonki başarısında önemli bir rol oynadı.

Kaptan olarak 18 lig golü atıp 15 lig asisti yaparak Katalan kulübüne yerel üçleme için ilham verdi.

Mead aynı zamanda geçen sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 11 golle gol kralı oldu ancak Barça finalde Olympique Lyonnais Féminin'e yenilerek ikinci şampiyonluktan mahrum kaldı.

İngiltere'den Mead ikinci olurken, Avustralya ve Chelsea'nin yıldızı Sam Kerr üçüncü seçildi.

Bu arada, Karim Benzema Real Madrid ile geçirdiği muhteşem sezonun ardından erkeklerde ödülün sahibi oldu ve kupayı 24 yıl önce ödülü kazanan son Fransız olan Zinedine Zidane'dan aldı.

Fransız oyuncu takımını La Liga şampiyonluğuna taşırken, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de eleme turlarında attığı kritik goller de dahil olmak üzere 15 golle skor liderliğini üstlendi ve Madrid'in 14. Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Real Madrid mutsuz

Ancak Benzema'nın ilk Ballon d'Or'unu almasına kimsenin bir itirazı olmasa da, takım arkadaşlarının çoğu ödül törenine kaşlarını kaldırdı.

Real Madrid oyuncuları, La Liga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarına rağmen en iyi erkek takımına verilen ödülü kazanamadıklarında özellikle tedirgin oldular.

Madrid, birçok taraftarın daha çekici bir futbol tarzı oynadığını söylediği Liverpool'un ikinci ve Manchester City'nin birinci olduğu oylamada üçüncü sırada yer aldı. Los Blancos Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenmişti.

Madrid kalecisi Thibaut Courtois İspanyol radyosuna verdiği demeçte "City kazanınca hepimizin kafası biraz karıştı" dedi ve en iyi kaleci ödülünü kazanmasına rağmen bireysel ödüllerde de yedinci olmasına sinirlendi.

Bu arada Madrid'den takım arkadaşı Toni Kroos da bir tweet attı: "2021/22 sezonunun en iyi 3. takımı - mutlu musun @realmadrid?"

Ödüller dünyanın dört bir yanından 100 kişilik seçkin bir gazeteci grubu tarafından oylanıyor ancak her yıl hem taraftarlar hem de oyuncular arasında yeni tartışmalara yol açıyor.

Memleketinin kahramanı için yuhalama mı?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törene dünyanın dört bir yanından oyuncular katıldı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappé de törene katılanlar arasındaydı ancak Dünya Kupası galibi, tören alanının dışında toplanan insanlardan karışık tepkiler aldı.

Geçtiğimiz hafta 23 yaşındaki oyuncunun PSG'de mutsuz olduğu ve Real Madrid'i reddederek Paris'te kalma süresini uzattıktan sadece birkaç ay sonra, Ocak ayında kulüpten ayrılmak istediği yönünde söylentiler çıkmıştı.

Hem PSG hem de Mbappé o zamandan beri bu tür spekülasyonları yalanladı, ancak yine de kırmızı halıya doğru ilerlerken kalabalığın bir kısmından yuhalamalar aldı.

Ödülü kazanması beklenmeyen Mbappé toplamda altıncı oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com