Balenciaga tahrip olmuş spor ayakkabılarını 1,850 dolara satıyor

Fotoğrafçı Leopold Duchemin tarafından marka için çekilen, ciddi şekilde yırtılmış, yıpranmış ayakkabıların görüntüleri, couture markasının yeni Paris spor ayakkabısının Pazartesi günkü lansmanının ardından viral hale geldi ve yüksek topuklu ayakkabıların görünümüne duyulan öfke internette yayıldı.

Ancak sosyal medyada dolaşan tahrip olmuş spor ayakkabıların fotoğrafları tam olarak tüm hikayeyi anlatmıyor. En çok tartışmaya yol açmış olsalar da, görüntüler aslında Balenciaga'nın sattığı spor ayakkabıların abartılı, sınırlı sayıda üretilen versiyonlarına ait.

Modaevine göre, sadece 100 çift "ekstra tahrip edilmiş" spor ayakkabı 1.850 dolara satın alınabilecek. Bu arada, sınırlı sayıda olmayan ve daha az yıpranmış versiyonlar, Balenciaga web sitesinde belirli stile bağlı olarak 495 ve 625 dolara satılıyor.

Paris merkezli marka yaptığı basın açıklamasında, kampanya fotoğraflarının ayakkabıları "son derece yıpranmış, işaretlenmiş ve kirlenmiş" gösterdiğini söyledi.

Natürmort portrelerin "Paris Sneaker'ın bir ömür boyu giyilmek üzere tasarlandığını düşündürdüğü" belirtiliyor ki bu da özellikle hızlı moda endüstrisi ve aşırı tüketimin gezegen üzerindeki etkisine dair artan tartışmalarla ilgili bir nokta.

Demna yıkıcı yeteneğiyle tanınıyor ve Paris sneaker lansmanı, tasarımlarının şaşkın tepkilerle karşılandığı ilk sefer değil.

Balenciaga 2017 yılında 2,145 dolar değerinde bir çanta çıkarmış ve bu çanta Ikea'nın "Frakta" çantasına benzerliği nedeniyle alay konusu olmuştu. O dönemde orijinal Ikea çantası 99 sente satın alınabiliyordu.

Balenciaga, spor ayakkabıyı "yıpranmış bir görünümü etkileyen sıkıntılı kanvas ve pürüzlü kenarlarla" tamamlanan "yeniden düzenlenmiş klasik bir tasarım" olarak tanımlıyor.

Paris spor ayakkabısına yönelik çevrimiçi tepkiler karışık oldu.

Kendisini "gerçek spor ayakkabı tutkunları" için bir topluluk olarak tanımlayan SoleSavy adlı web sitesi, "eskitilmiş spor ayakkabı trendinin" çok ileri gidip gitmediğini sordu.

Highsnobiety adlı yayının haber editörü Tora Northman, markanın "işi bir üst seviyeye taşıdığını" söyledi ve Balenciaga'nın "her zaman tartışmaya yol açan ürünler yarattığını" ekledi.

Ancak herkes spor ayakkabıların alay etmeye değer olduğunu düşünmüyor.

GQ Fransa editoryal içerik başkanı Pam Boy, Instagram'da yaptığı bir yorumda ürünün mesajının açık olduğunu söyledi: "Satın alın ve sonsuza kadar saklayın. Demna (Balenciaga'nın kreatif direktörü) lüks ürünlere parası yeten insanlara 1450€'ya 'önceden giyilmiş' görünümlü spor ayakkabılar satın aldıracak. Lüksün özünü tamamen tersine çeviriyor."

Jüri, bu son pazarlama hamlesinin övgüye mi yoksa yergiye mi layık olduğu konusunda kararsız görünüyor. Her iki durumda da, Demna ve Balenciaga bir kez daha insanları konuşturdu ve hiç şüphesiz birçok kişiyi tartışmalarla giderek daha rahat görünen bir markaya çekti.

Üstteki resim: Balenciaga'nın Paris spor ayakkabısının kampanya görselleri.

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Kaynak: edition.cnn.com