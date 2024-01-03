Bahçe satışından 35 dolara alınan Çin kasesi 700.000 doların üzerinde bir fiyata satıldı

Geçen yıl Connecticut, New Haven yakınlarında sadece 35 dolara satın alınan küçük mavi-beyaz çiçekli kase şimdi bu fiyatın yaklaşık 29.000 katı değerinde. Lotus, şakayık, krizantem ve nar çiçeği motifleri içeren kase, aslen Ming hanedanlığı döneminde Çin imparatorluk sarayı tarafından yaptırılmış.

Sotheby's satıcının kimliğini açıklamazken, Çin sanatı departmanı başkanı Angela McAteer, satış öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde kaseyi bahçe satışında bulan adamın "35 dolarlık fiyat için pazarlık yapmadığını" açıkladı.

Satın alma işlemini gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra kasenin fotoğraflarını müzayede uzmanlarına göndermiş ve onlar da kasenin tarihi öneme sahip bir parça olduğunu tespit etmişler. McAteer, "İçgüdüsel olarak bu konuda çok ama çok iyi hislerimiz vardı," dedi.

Daha yakından incelendiğinde, nilüfer tomurcuğuna benzerliği nedeniyle "lotus kasesi" olarak bilinen eserin, 1403-1424 yılları arasında hüküm süren Yongle İmparatoru'nun sarayından geldiği anlaşıldı - bu dönem kendine özgü ve ünlü porselen teknikleriyle dikkat çekiyordu.

McAteer, "(Kâsenin) inanılmaz derecede pürüzsüz bir porselen gövdesi" ve "gerçekten yoğun ipeksi bir sırı" olduğunu ve bunun "sonraki hükümdarlıklarda veya hanedanlarda asla tekrarlanmadığını" belirtti. Canlı kobalt mavisi rengine ek olarak, "Yongle döneminin bu büyük komisyonlarından beklenebilecek tüm ayırt edici özelliklere sahipti" diye ekledi.

Bir 'gizem'

Hükümdarlığı sırasında Yongle İmparatoru, sarayı için büyük siparişler vererek ve Çin'in en önemli porselen üretim şehri olan Jingdezhen'deki imparatorluk fırınları üzerinde daha fazla kontrol uygulayarak porselen zanaatını dönüştürdü.

McAteer, "Yongle İmparatoru porselenin sanatsal önemini gerçekten teşvik etti," diyor. "Örneğin porseleni faydacı bir kase olmaktan çıkarıp gerçek bir sanat eserine dönüştürdü."

Çapı altı inçten biraz fazla olan bu küçük ama detaylı kase, saray için hem sanatsal hem de pratik bir değere sahip olabilirdi. Ancak McAteer, kasenin kaynağı ya da bahçe satışına nasıl geldiği hakkında çok az şey bilindiğini söyledi. "Bu sinir bozucu bir gizem" diyen McAteer, döneme ait "yetersiz belge" olduğunu da sözlerine ekledi.

Sotheby's'e göre, Taipei'deki Ulusal Saray Müzesi'nin yanı sıra Londra'daki British Museum ve Victoria & Albert Müzesi gibi kurumlarda bulunan diğer altı benzer kasenin günümüze ulaştığı biliniyor.

Diğer porselen avcılarına tavsiyelerde bulunan McAteer şunları söyledi: "Tasarımda bir denge arayın... ve kaliteyi ve işçiliği değerlendirin."

Bulgu, Sotheby's'in bölgenin dört bir yanından eserler, antikalar ve çağdaş sanat eserleri sunduğu bir dizi satış olan "Asya Haftası" kapsamında açık artırmaya çıkarıldı.

Satışın ardından McAteer bir basın açıklaması yaptı: "15. yüzyıla tarihlenen bu son derece nadir çiçek kasesi için bugün elde edilen sonuç, Çin Sanatı alanında uzmanlar olarak hayalini kurduğumuz inanılmaz, hayatta bir kez rastlanan keşif hikayelerini özetliyor... Bu, değerli sanat eserlerinin göz önünde saklı kaldığını ve sadece bulunmayı beklediğini hatırlatıyor."

Bu makale, dünya çapındaki müzelerde bulunan benzer kaselerin sayısını yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com