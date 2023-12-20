Bahamalar gezisi Kanada ve New England'a yönlendirildi

MSC Cruises USA iletişim direktörü Field Sutton, CNN'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, bu hafta Bahamalar'a gitmesi planlanan geminin, "New York'tan güney Atlantik Okyanusu'na güvenli bir şekilde ulaşmayı imkansız hale getirecek mevsimsiz ve hızla kötüleşen hava koşulları nedeniyle" New England ve Kanada'ya gittiğini söyledi.

Açıklamada, konuklara uygun bir zamanda gelecekteki bir gemi seyahati kredisi için seyahatlerini iptal etme veya yeni güzergahta yelken açma seçeneği sunulduğu belirtildi.

"Tek alternatif, gemi seyahatini - ve binlerce insanın tatilini - tamamen iptal etmek gibi daha uç bir adım atmak olurdu. Planlanmamış duraklar için son dakika rıhtımlarının elde edilmesi ve geminin yeni rotasında ikmalinin karmaşıklığı, Kanada ve New England'a yapılacak bir seferi tek uygulanabilir seçenek olarak bıraktı" denildi.

Kruvaziyer gemileri sıklıkla uğrak limanlarını atlamakta ya da değiştirmekte ve taşıma sözleşmelerinde bu hakkı saklı tutmaktadır.

MSC, "Taşıyıcı, Yolcu Gemisinin ilan edilen herhangi bir limana veya her limana uğrayacağını ya da belirli bir rota veya zaman çizelgesini takip edeceğini garanti etmez" demektedir.

Güzergah değişiklikleri genellikle aynı bölgede olur ve hava sistemlerinin etrafındaki sapmaları içerir.

Port Saint John'dan yapılan bir sosyal medya paylaşımına göre MSC Meraviglia, Boston ve Portland'a uğradıktan sonra Perşembe günü Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki Saint John'a varacak.

Buradaki hava tahminlerine göre Perşembe günü en yüksek sıcaklık 27 derece F (-3 C), en düşük sıcaklık ise 12 derece F (-11 C) olacak.

CNN'den Marnie Hunter bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com