Bagajında beyan edilmemiş iki McMuffin bulunan yolcuya 1.874 dolar para cezası

İsmi açıklanmayan yolcuya, geçen hafta ülkenin Kuzey Bölgesi'ndeki Darwin Havaalanı'na vardığında bagajında beyan edilmemiş iki yumurtalı ve sığır etli sosisli McMuffin ve bir jambonlu kruvasan bulunmasının ardından 2.664 Avustralya doları (1.874 $) para cezası verildi.

Olay, Endonezya'daki şap hastalığı salgınının Avustralyalı turistler için popüler bir yer olan Bali'ye sıçramasının ardından Avustralyalı yetkililerin yeni ve katı biyogüvenlik kuralları getirmesinden birkaç gün sonra meydana geldi.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı, Zinta adlı biyogüvenlik dedektör köpeği tarafından yolcunun sırt çantasında fast food ürünleri de dahil olmak üzere "bir dizi beyan edilmemiş riskli ürün" tespit edildiğini açıkladı.

Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanı Murray Watt yaptığı açıklamada "Bu yolcunun yediği en pahalı Maccas yemeği olacak" dedi .

"Bu ceza Bali'ye uçak bileti maliyetinin iki katıdır, ancak Avustralya'nın sıkı biyogüvenlik önlemlerine uymamayı seçen insanlara sempati duymuyorum ve son tespitler yakalanacağınızı gösteriyor."

Sıkı biyogüvenlik önlemleri

Açıklamada, yolcuya "potansiyel yüksek biyogüvenlik riski taşıyan ürünleri beyan etmediği ve yanlış ve yanıltıcı bir belge sunduğu için 12 birimlik bir ihlal bildiriminde bulunulduğu" teyit edildi. El konulan ürünler imha edilmeden önce şap hastalığına karşı test edilecek.

Watt, "Avustralya şap hastalığından aridir ve biz bunun böyle kalmasını istiyoruz," diye ekledi.

Geçtiğimiz ay Avustralya federal yürütme hükümeti 9.8 milyon dolarlık bir biyogüvenlik paketi açıklamış ve Endonezya'daki sığırlarda yüksek derecede bulaşıcı olan hastalığın yayılmaya başlamasının ardından tüm uluslararası havaalanlarında sanitasyon ayak paspasları ve hem Darwin hem de Cairns Havaalanlarına yerleştirilen biyogüvenlik köpekleri de dahil olmak üzere ülke sınırları boyunca yeni önlemler alınmıştı.

Uzmanlar Avustralya'da yaşanacak bir salgının 80 milyar dolara varan bir ekonomik zarara yol açabileceğini tahmin ediyor.

Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı tarafından 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Endonezya'dan gelen yolcular, Endonezya'daki şap hastalığının varlığı nedeniyle çok daha sıkı bir biyogüvenlik incelemesi altında olacaklar" denildi.

"Biyogüvenlik risklerini beyan etmemek Avustralya'nın biyogüvenlik yasalarının ihlali anlamına gelecektir ve ihlalde bulunanlara 2.664 $'a varan bir ihlal bildirimi verilebilir.

"Avustralya'ya geçici vizeyle giriş yapan yolcuların vizeleri iptal edilebilir ve böyle bir durumda Avustralya'ya girişleri reddedilir."

Şap hastalığı insanlar için nispeten zararsız olsa da sığır, koyun, domuz, keçi ve deve gibi çift tırnaklı hayvanların ağız ve ayaklarında ağrılı kabarcık ve lezyonlara yol açarak bu hayvanların beslenmesini engellemekte ve bazı vakalarda ciddi topallık ve ölüme neden olmaktadır.

Hastalık canlı hayvanlarda, et ve süt ürünlerinde, ayrıca enfekte hayvanlarla temas eden insanların giysilerinde, ayakkabılarında ve hatta bagajlarında taşınabilmektedir.

Ulusal Çiftçiler Federasyonu Başkanı Fiona Simson geçen ay CNN 'e verdiği demeçte, "Şap hastalığının bulaşması halinde çiftçiler üzerinde yaratacağı etkileri düşünmek bile yürek burkuyor" dedi.

"Ama bu sadece çiftçilerle ilgili değil. Avustralya'nın GSYİH'sinden 80 milyar doların silinmesi herkes için ekonomik bir felaket olur."

Üstteki resim: Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı

CNN'den Hilary Whiteman da bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com