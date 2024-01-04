Bad Bunny İspanyolca albümüyle Grammy'de bir ilke imza attı

Salı günü 65. Geleneksel Grammy Ödülleri için üç adaylık elde eden sanatçı, tamamen İspanyolca bir albümle yılın albümü adaylığı elde eden ilk isim oldu.

"Sensiz Bir Yaz" anlamına gelen "Un Verano Sin Ti" aynı zamanda hem Grammy Ödülleri'nde hem de Perşembe günü düzenlenecek olan Latin Grammy Ödülleri'nde yılın albümü adaylığı alan ilk albüm oldu.

Bad Bunny yılın albümü adaylığının yanı sıra en iyi pop solo performansı ve en iyi música urbana albümü kategorilerinde de adaylık elde etti.

Porto Rikolu sanatçı daha önce altı Grammy'ye aday gösterilmiş ve bunlardan ikisini kazanmıştı. Geçen yıl "El Último Tour Del Mundo" ile en iyi música urbana albümü ödülünü kazanan sanatçı, 2020 yılında da ikinci solo stüdyo albümü "YHLQMDLG" ile en iyi latin pop veya urban albümü ödülünü kazanmıştı.

2023 Grammy Ödülleri 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 20:00 ET/5:00 PT'de CBS ve Paramount+ kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com