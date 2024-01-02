Ay'da robotlar ve astronot uçuşları: İşte bu yüzden 2024 Ay keşiflerinin yılı olabilir

Vizyonlar büyük: NASA, astronotları Ay'a göndererek güneş sisteminin derinliklerine 50 yılı aşkın bir süredir kimsenin gitmediği kadar çok seyahat etmeyi planlıyor.

ABD uzay ajansı ve müttefikleri kalıcı bir yerleşim kurmanın yollarını ararken, Rusya ve Çin gibi ülkeler de benzer hayallerin peşinde koşuyor. Ve dünyanın en zengin insanlarından bazıları dünya dışı hırslarının peşinden koşmaya devam ediyor.

Bu arada, akademik araştırmaların altın çağına girerken, bilim odaklı görevler evrenimize ilişkin kolektif anlayışımızı her zamankinden daha hızlı geliştiriyor.

Güneş sistemimizdeki buzla kaplı okyanus gezegenlerinde yaşam olasılığını araştırmayı ve bir uzay aracının kasıtlı olarak bir asteroide çarpmasının sonuçlarını incelemeyi amaçlayan görevlerin bu yıl başlatılması bekleniyor. Hatta bir araştırma ekibi uzay araştırmalarında kullanılan biyolojik malzemelerin fizibilitesini test etmek ve ahşap bir uydu fırlatmak istiyor.

İşte 2024'te yaşanacak heyecan verici anlara bir bakış.

Ay'a geri dönüş

NASA, Kasım ayında fırlatılması planlanan ve dört astronotu Ay'ın etrafında bir yolculuğa çıkaracak olan Artemis II ile son on yıllardaki en karmaşık ve yüksek riskli girişimini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu tarihi bir başarı olacak çünkü 20. yüzyılın Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışından bu yana hiçbir insan Dünya'nın yakın yörüngesindeki uzay alanının ötesine seyahat etmemişti.

Bu görev Ay'ın etrafını dolaşacak, yüzeyinden geçecek ama asla yere inmeyecek. NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracının 2022 sonlarında gerçekleştireceği başarılı mürettebatsız test uçuşu üzerine inşa edilecek.

Uçaktaki dört astronot NASA'dan Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen olacak. Koch bir Ay görevine katılan ilk kadın olacak.

Başarılı olması halinde Artemis II, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez Ay'a insan indirmeyi amaçlayan Artemis III'ün fırlatılmasının önünü açacak.

Yıldız gemisi test fırlatmaları

NASA Artemis II için hazırlanırken, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX de şimdiye kadar geliştirilmiş en büyük roket ve uzay aracı sistemi olan Starship'in geliştirilmesini teşvik etmek için yarışacak.

SpaceX'in Starship için büyük planları var. 2023'te iki kezfırlatılan Starship'in her ikisi de okyanus üzerinde patlamalarla sonuçlandı.

Musk ve SpaceX'in Starship için Mars'a ilk insanları göndermek gibi büyük vizyonları olsa da NASA da roket sistemini kendi SLS roketi ve 2025 gibi erken bir tarihte fırlatılması planlanan Artemis III görevi için Orion uzay aracıyla birlikte kullanmayı planlıyor.

Starship, Orion uzay aracındaki astronotları Ay'ın yörüngesinde dolaştıracak ve onları Ay yüzeyine indirecek. SpaceX'in Starship'i güvenli bir şekilde yörüngeye nasıl fırlatacağını, hem roket güçlendiriciyi hem de uzay aracını nasıl indirip yeniden kullanacağını ve yörüngedeyken devasa araca nasıl yakıt ikmali yapacağını bulması gerektiğinden, önümüzde uzun bir yol var.

SpaceX, 2024 yılında ek test uçuşlarıyla bu cephelerde önemli ilerleme kaydetmeye çalışacak. (Bu testlerin zamanlamasıyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.)

Bir okyanus dünyasını araştırmak

NASA'nın bir gezegen görevi için geliştirdiği en büyük uzay aracı olanEuropa Clipper Ekim ayında fırlatılacak. Yörünge aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kabuğunun altındaki okyanusta yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini belirlemek için dokuz araç taşıyacak. Europa Clipper, devasa güneş enerjisi dizileriyle birlikte 100 feet (30,5 metre) genişliğinde ve 16 feet (5 metre) yüksekliğinde olacak.

Güneş sistemimizdeki okyanus dünyası uydularından biri olan Europa, Dünya dışında yaşam aramak için en iyi yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Europa Clipper, Nisan 2030'da yörüngeye oturduktan sonra Europa'da yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirecek ve sonunda Europa'nın kalın buz kabuğunun 16 mil (25,7 kilometre) üzerine çıkarak uydunun neredeyse tamamını inceleyecek.

Europa Clipper, kameralarını ve spektrometrelerini yüksek çözünürlüklü görüntüler toplamak ve ayın yüzeyinin ve atmosferinin haritalarını oluşturmak için kullanacak. Ayrıca yüzey altı okyanusunu incelemek için buza nüfuz eden bir radar ve buz kabuğundaki çatlaklardan suyun yükseldiği zayıf, daha sıcak alanları belirlemek için bir termal alet taşıyor.

Clipper şanslıysa, Ay'ın uzaya parçacıklar salan dumanlarından birinin içinden uçarak iç okyanusun bileşimini inceleme şansı yaratabilir.

Görev, bilim insanlarının Ay'ın nasıl oluştuğunu ve buzlu okyanus dünyalarında yaşamın mümkün olup olmadığını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

NASA'nın Ay'daki robotları

Mürettebatlı Ay yolculukları bir yana, NASA ve diğer ülkelerin de Ay'ın robotik keşfi için kapsamlı planları var.

Geçtiğimiz yıl birçok ülke ve şirket Ay'a bir uzay aracı indirebilmek için yarıştı.

Şimdiye kadar sadece Hindistan bunu başardı.

Çin, 21. yüzyılda böyle bir başarıyı tamamlayan diğer tek ülke. Rusya bu girişiminde başarısız oldu ve Amerika Birleşik Devletleri elli yıldır Ay'ın yüzeyine bir araç indirmeyi denemedi.

Ancak Amerika'nın Ay'la ilgili hedefleri 2023'te hızla değişebilir.

NASA, Ticari Ay Yükü Hizmetleri ya da CLPS programının bir parçası olarak 2024 yılında Ay'a inmek üzere dört uzay aracı göndermeyi planlıyor. Esasen, uzay ajansı birkaç özel şirkete Ay'a iniş araçları geliştirmeleri için toplu bir ödeme yaptı.

Bu görevler Pennsylvania merkezli Astrobotic Technology şirketi tarafından inşa edilen bir uzay aracının fırlatılmasıyla başlayacak. Grubun Peregrine iniş aracının, United Launch Alliance adlı Boeing ve Lockheed Martin ortak girişimi tarafından geliştirilen Vulcan Centaur adlı yeni ve son derece güçlü bir roketle uçması bekleniyor.

Peregrine'de, Ay yüzeyinin astronot sağlığı için ne kadar tehlikeli olabileceğini inceleyecek bir radyasyon monitörü de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel yükler bulunacak.

Peregrine'in Ocak ayında fırlatılması planlanırken, aralarında Teksas merkezli Firefly ve Intuitive Machines'in de bulunduğu diğer üç şirketin Ay'a iniş araçları da 2024 yılında havalanabilir.

Japonya'nın Ay'a inişi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın (Smart Lander for Investigating Moon- SLIM) Ocak ayında Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

Hassas teknolojisi nedeniyle "Ay Keskin Nişancısı" olarak adlandırılan araç, Eylül 2023 'te JAXA ve NASA arasında ortak bir görev olan X-Işını Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu olarak da adlandırılan XRISM uydusu ("crism" olarak telaffuz edilir) ile birlikte fırlatıldı. Fırlatmanın ardından SLIM, Ay'a doğru ilerlemek için kendi itiş sistemini kullandı.

SLIM'in 25 Aralık'ta Ay'ın yörüngesine girdikten sonra 19 Ocak'ta TSİ 10:20'de ya da 20 Ocak'ta Japonya Standart Saati ile 12:20'de Ay yüzeyine inmesi bekleniyor. SLIM bu aralığı kaçırırsa, 16 Şubat'ta iniş yapmak için bir fırsatı daha olacak.

Küçük ölçekli keşif aracı, yüksek hassasiyetli iniş teknolojisine dayanarak, tipik kilometre aralığı yerine 100 metre (328 fit) içinde belirli bir konuma "nokta atışı" iniş yapmak üzere tasarlanmıştır.

İniş aracının başarıyla inmesi halinde, 1969'da Apollo 11'in Ay'ın ekvatoruna yakın bir yere indiği Sükûnet Denizi'nin hemen güneyindeki Ay yüzeyini kısa bir süre inceleyecek.

Ay'a hassas inişler gerçekleştirmek JAXA ve diğer uzay ajansları için, özellikle de Ay'ın tehlikeli ama kaynak açısından zengin bölgelerini keşfetmeye çalıştıkları için kilit bir hedeftir. SLIM'in hafif tasarımı, ajanslar daha sık görevler planladıkça ve Mars gibi diğer gezegenlerin etrafındaki uyduları keşfettikçe de elverişli olabilir.

Kozmik bir çarpışma ile uçmak

Eylül 2022'de dünya NASA'nın Double Asteroid Redirection Test uzay aracını kasıtlı olarak Dimorphos asteroidine çarptırmasını izledi. DART çarpışması, Didymos adlı daha büyük bir ana asteroidin yörüngesinde dönen uzay taşının yörüngesini başarıyla değiştirdi.

Her iki asteroit de Dünya için bir tehdit oluşturmazken, bu görev asteroit saptırma teknolojisinin ilk tam ölçekli testi ve insanlığın uzayda bir gök cisminin hareketini kasıtlı olarak ilk kez değiştirmesi oldu.

Avrupa Uzay Ajansı, Ekim 2024'te Hera adlı bir takip görevi başlatarak Aralık 2026'da asteroit sisteminin yanından geçmeyi, ilk çarpışmadan dört yıldan biraz fazla bir süre sonra gelerek çarpışma sonrasını incelemeyi ve yer tabanlı gözlemlerin tespit edemediği ayrıntıları yakalamayı planlıyor.

APEX ve Juventas adlı iki küçük çanta boyutundaki CubeSat, asteroitler hakkında ek ayrıntılar yakalamak için Hera'ya eşlik edecek.

Hera her iki asteroidin yüzeylerini inceleyecek, Dimorphos'un fiziksel özelliklerini ölçecek ve DART çarpma kraterini ve Ay'ın yörüngesini inceleyecek. Bu veriler birlikte uzay ajanslarının etkili bir gezegen savunma stratejisi oluşturmasına yardımcı olacak.

Polaris Dawn yeni zirvelere doğru ilerliyor

Geçen yıl uzay turizminin - hem yörünge hem de yörünge altı - düzenli olarak başladığı ilk yıllardan biri olabilir.

Ancak 2024'te yeni zirvelere ulaşabilir. Tam anlamıyla.

Ödeme hizmetleri şirketi Shift4'ün milyarder kurucusu Jared Isaacman, uzaya bir dizi özel görev için SpaceX'e ödeme yapıyor.

İlkinin 2024 yılında fırlatılması bekleniyor ve Polaris Dawn adı verilen görevin üyeleri, özel bir vatandaş tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeye çalışacak.

Polaris Dawn'ın, mürettebatın uzaydaki radyasyonun insan vücudunu nasıl etkilediğini araştırmasına yardımcı olmak için Dünya'nın yaklaşık 400 ila 6.000 mil yukarısında uzanan bir iç banda sahip olan Van Allen radyasyon kuşağına gitmesi bekleniyor. Ayrıca, eğer Polaris Dawn gerçekten de NASA'nın Artemis II uçuşundan önce fırlatılırsa, Apollo döneminden bu yana herhangi bir insanın uzayda seyahat ettiğinden daha uzakta olacak.

Isaacman'a görevde ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli yarbay Scott Poteet'in yanı sıra iki SpaceX çalışanı da eşlik edecek: baş operasyon mühendisleri Sarah Gillis ve Anna Menon.

Uzay turizmi ilerliyor

Polaris Dawn engelleri aşmaya çalışırken, NASA, SpaceX ve Houston merkezli Axiom şirketi müşteriler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenli uçuşlar sunmaya devam edecek.

Axiom-3, yörüngedeki ileri karakola Ocak ayından önce fırlatılması planlanan üçüncü özel görev olacak.

Daha önceki Axiom misyonları zengin heyecan arayanlara yolculuklar sunarken, bu yolculuk sadece askeri profesyonelleri ve eski veya aktif hükümet astronotlarını içerecek: Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt, eski NASA astronotu ve Axiom uçuş lideri Michael López-Alegría, Türk savaş pilotu Alper Gezeravcı ve İtalyan hava kuvvetlerinden Albay Walter Villadei.

Bu kişiler uzay istasyonunda yaklaşık 14 gün geçirecek ve istasyonun resmi personelini oluşturan hükümet astronotlarından oluşan ekiple birlikte çalışacaklar.

Bu arada, eve daha yakın olan Virgin Galactic ve Blue Origin'in uzayın sınırına yolculuklar sunmaya devam etmesi bekleniyor. Her iki şirket de yörünge altı uzaya kısa yolculuklar düzenleyerek yolculara birkaç dakikalık ağırlıksız yolculuk imkanı sağlıyor.

Virgin Galactic'in Ocak ayında altıncı müşteri görevini başlatması bekleniyor, ancak şirket muhtemelen 2024'te bir noktada roketle çalışan daha büyük bir uzay uçağı serisi geliştirmeye odaklanmak için operasyonlarını durduracak.

Blue Origin, 2022'deki bir bilim görevi sırasında roketin mürettebatsız bir versiyonunun başarısız olmasının ardından New Shepard uzay turizmi roketini uçurmaya geri döndü. Şirketin 18 Aralık'taki başarılı bir mürettebatsız bilim görev inin ardından 2024'te bir noktada müşterileri uçurmaya devam etmesi bekleniyor.

Kargo ve mürettebat için uzay istasyonuna yeni feribotlar

Her şey planlandığı gibi giderse, Uluslararası Uzay İstasyonu 2024 yılında yörüngedeki ileri karakola kenetlenebilecek iki yeni araca kavuşacak - biri malzeme taşıyabilecek, diğeri de astronotları taşıyabilecek -.

Boeing yapımı Starliner uzay aracının yıllar süren gecikmelerin ardından ilk mürettebatını fırlatması bekleniyor. (Araç test sırasında yazılım ve donanım sorunlarıyla ilgili aksaklıklar yaşadı).

Ancak dört astronotun Mart 2024'ten önce gerçekleşmeyecek bir uçuşla kusursuz bir şekilde fırlatılması Starliner'ın düzenli astronot uçuşlarına başlamasının yolunu açabilir. Starliner'ın SpaceX'in 2020'den bu yana faaliyette olan Crew Dragon uzay aracıyla birlikte çalışarak uzay istasyonunu tam kadro hazır tutması bekleniyor.

Bu arada Sierra Nevada Corp'un minyatür bir NASA uzay mekiğine çok benzeyen bir kargo gemisi olan Dream Chaser'ı tanıtması bekleniyor. Geminin Nisan 2024'te ilk uçuşu için havalanması planlanıyor.

Dünyaya göz kulak olmak

Dünya'nın uzaydan izlenmesi, iklim krizinin ortasında gezegenin yaşadığı değişikliklere ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. NASA 2024 yılında okyanus, kara ve buz faaliyetlerini takip edecek yeni Dünya gözlem misyonları başlatmayı planlıyor.

PACE ya da Plankton, Aerosol, Bulut, Okyanus Ekosistemi misyonunun hava kalitesini ve okyanuslarımızın sağlığını değerlendirmek üzere Şubat ayında fırlatılması bekleniyor. Görev, deniz besin zincirinin temelini oluşturan fitoplanktonları ya da küçük bitki ve algleri haritalandıracak ve atmosferde asılı duran aerosol adı verilen küçük parçacıkları izleyecek. Görevin araçları, bilim insanlarının atmosfer ve okyanusun nasıl etkileşime girdiğini incelemelerine olanak tanıyacak.

Ayrıca bu yıl NASA'nın Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) ile ilk ortak Dünya gözlem görevi de başlatılıyor. NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar'ın kısaltması olan NISAR uydusu Hindistan'dan fırlatılacak ve önümüzdeki üç yıl boyunca kara ve buz tabanlı yüzeyleri takip edecek.

Görev, Dünya'nın kabuğuna ilişkin bilgiler sağlamanın yanı sıra, ekosistemlerimizin iklim krizine nasıl tepki verdiğini izlemede bilim insanlarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. NISAR, iklim değişikliğinin hızına ve etkilerine ışık tutan deniz seviyesindeki yükselme ve diğer doğal tehlikelerle ilgili verileri yakalayacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com