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Ayad Allawi Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1945

Doğum yeri: Irak

Evlilik: Thana Allawi (1987-günümüz)

Çocuklar: Üç

Eğitim: Bağdat ve Londra'da tıp/nöroloji eğitimi aldı.

Din:Şii Müslüman

Zaman Çizelgesi

1960'lar - Bağdat'ta tıp fakültesindeyken Baas Partisi'ne katılır.

1970'ler - Saddam Hüseyin rejiminden ayrılıp Londra'ya sürgüne gittiğinde Avrupa'daki Baas örgütlerinden sorumlu.

1978 - Hüseyin taraftarları tarafından düzenlenen bir suikast girişiminden kurtulur. Baltayla dövülür ve neredeyse bir yıl hastanede yatar.

1991 - Hüseyin liderliğindeki Baas Partisi'ne muhalif bir grup olan Irak Ulusal Mutabakatı'nı kurdu.

Nisan 2003-Bağdat'ın Koalisyon güçlerinin eline geçmesi üzerine Irak'adöner.

Ekim 2003- Irak Yönetim Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlendi.

Nisan 2004-Koalisyonun Irak'taki güvenlik konularında komiteye yetki vermeyi reddetmesi üzerine Irak Yönetim Konseyi güvenlik komitesinden istifaeder.

28 Mayıs 2004 - Irak Yönetim Konseyi tarafından oybirliğiyle iktidarın devrinden sonra Irak'ın geçici başbakanı olarak seçildi.

28 Haziran 2004 - Irak'ın geçici başbakanı olarak yemin etti. Otuz yılı aşkın bir süredir Hüseyin dışında ülkeyi yöneten ilk yönetici oldu.

23 Eylül 2004 -ABD Başkanı George W. Bush ile Beyaz Saray'dabir basın toplantısıdüzenledi.

16 Aralık 2004 - Allavi, Irak Ulusal Meclisi için 240 adaydan oluşan listesini açıkladı ve güvenlik ve ulusal birliğin listesinin en önemli öncelikleri olacağını söyledi. Büyük Ayetullah El Sistani tarafından belirlenen aday listesinden aday olma şansını geri çevirdi.

Nisan 2005 -Geçicibaşbakanlık görevinden istifa etti.

Temmuz 2008 - ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler alt komitesi önünde ifade verdi.

26 Mart 2010 - Iraklı yetkililer Allavi'nin Irakiye koalisyonunun Parlamento'da en çok sandalyeyi kazandığını teyit eden seçim sonuçlarını yayınladı.

8 Eylül 2014 - Iraklı milletvekilleri Allavi'nin ülkenin üç cumhurbaşkanı yardımcısından biri olduğu yeni hükümeti onayladı. Gereksiz ve şişirilmiş bir hükümetin parçası olarak görülen bu pozisyonlar Ağustos 2015'te kaldırıldı ve Ekim 2016'da federal mahkeme tarafından geri verildi.

Aralık 2017 - ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma çağrısına cevaben Allavi, bu hamlenin ABD'nin barış sürecindeki rolünü engelleyeceğini belirterek Birleşmiş Milletler 'i müdahaleye çağırdı.

29 Kasım 2019 - Abdülmehdi'nin başbakanlıktan istifa edeceğini açıklamasının ardından Allavi, şeffaf seçimlere hazırlanmak üzere bir "bekçi hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com