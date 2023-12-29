Avusturya'da iklim aktivistleri Klimt'in 'Ölüm ve Yaşam' tablosuna siyah madde attı

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Son Nesil" adlı bir gruba mensup iki aktivist, Viyana'daki Leopold Müzesi'ndeki tabloya yönelik saldırılarını Salı günü yerel saatle 11.00'den (TSİ 5.00) hemen sonra başlattı.

Bir protestocu eserin üzerine madde attıktan sonra kendini tabloyu koruyan cama yapıştırdı.

Last Generation protestonun bir videosunu ve fotoğraflarını tweetledi.

"Yeni petrol ve gaz sondajı insanlığın ölüm fermanıdır" diye tweet atan grup, her iki kaynağı arayanları ellerini kana bulamakla suçladı.

Bir sonraki tweet'te ise iklimin bozulmasına karşı acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

"Otoyollarda hız sınırını 100 km/s'ye düşürmek hiçbir maliyet getirmez, sadece #Avusturya'da yılda 460 milyon ton CO2 tasarrufu sağlar ve daha az gürültü, daha iyi hava kalitesi ve daha güvenli yollar sağlar. Daha ne bekliyoruz?"

İlk değerlendirmenin ardından müze, tablo ve orijinal çerçevenin zarar görmediğini ancak "cam ve güvenlik çerçevesinin yanı sıra duvar ve zemindeki hasarın belirgin ve önemli olduğunu" söyledi.

Müze, polis ve bir sağlık ekibinin saldırıdan kısa bir süre sonra olay yerine geldiğini ve aktivistlerin kişisel bilgilerinin alındığını da sözlerine ekledi.

Klimt "Ölüm ve Yaşam" tablosunu 1910 yılında çizmiş, 1912-1913 ve 1915-1916 yıllarında yeniden çalışmıştır. Resimde solda Ölüm, sağda ise Yaşam -erkekler, kadınlar ve çocuklar- tasvir ediliyor.

CNN'den Stephanie Halasz bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com