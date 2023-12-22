Avusturya Grand Prix'si: Max Verstappen üst üste üçüncü GP zaferine doğru ilerliyor

Pazar günü 23 yaşındaki Hollandalı pilot Fransa ve Steiermark GP zaferlerinin ardından üst üste üçüncü grand prix zaferini elde ederken Verstappen dünya pilotlar sıralamasında dünya şampiyonu Lewis Hamilton 'a karşı liderliğini genişletti.

Hamilton yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci, Lando Norris ise Sergio Perez'i pist dışına ittiği için ceza almasına rağmen etkileyici bir üçüncülük elde etti.

2021 sezonunun dokuz yarışının ardından Verstappen 182 puan toplayarak Hamilton'dan 32 puan fazla topladı.

"Dürüst olmak gerekirse inanılmazdı, araba gerçek dışıydı" diyen Verstappen, tıpkı Steiermark GP'sinde olduğu gibi yarışı baştan sona lider götürdü.

"Taktığımız her lastik setinde sürüş gerçekten keyifliydi. Tüm ekip büyük bir çaba gösterdi. Burada geçirdiğimiz bu iki hafta inanılmazdı."

Çıkış kaldırımlarına çarptıktan sonra Hamilton aracında hasar meydana geldi, ancak 36 yaşındaki Britanyalı için Verstappen'in Red Bull aracının hakimiyeti çok daha büyük bir endişe kaynağı.

Hamilton F1 web sitesine "Onlardan [Red Bull] kilometrelerce uzaktayız" dedi. "Onlar çok fazla geliştirme yaptılar ama biz yapmadık, o yüzden bizim de yapmamız gerekiyor.

"Yarıştan önce Max'i yenmenin zor olacağını söylemiştim. Ancak arkada bu kadar fazla bastırma kuvveti kaybetmek ve bugün ikinciliği kaybetmek çok sinir bozucu.

"Kaldırımın üzerinden herkesten daha fazla geçmiyordum. [Hasar olmasaydı ikinci olurdum, bugün kolay bir ikincilik olurdu."

Ancak Mercedes CEO'su ve Takım Müdürü Toto Wolff daha iyimser bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "Bu iş henüz bitmedi."

Wolff F1 web sitesine verdiği demeçte, "Hasar 10. Virajın dış tarafında meydana geldi, [Hamilton] kaldırıma çok sert çıkmıyordu, dolayısıyla bunun neden olduğunu bulmamız gerekiyor" dedi.

"Geçen haftadan buraya kadar olan gelişimin aslında arabayı biraz anlamak olduğunu görebiliyorduk, ilerleyeceğiz ve tekrar yarışta olacağız."

Bir sonraki F1 yarışı 18 Temmuz'da Silverstone'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'si.

"Mercedes yıllardır Silverstone'da çok güçlü, bu yüzden orada güçlü olacaklar. Sprint yarışında da farklı bir dinamik olacak," diyen Red Bull Takım Müdürü Christian Horner F1 web sitesine verdiği demeçte yeni sprint sıralama formatına atıfta bulundu.

"Ancak bu ivmeyi Silverstone'a taşırsak, korkacak bir şey yok."

Silverstone bu sezon sprint sıralama formatının uygulanacağı üç yarışın ilki olacak.

Grand prix hafta sonlarında 100 kilometre boyunca koşulan sprint sıralaması, kazanana üç puan, üçüncüye bir puan verecek.

Yeni format 2021'de İtalya Grand Prix'sinde ve Brezilya Grand Prix'sinde de kullanılacak.

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Kaynak: edition.cnn.com