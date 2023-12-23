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Avusturya GP: Valterri Bottas sezonun ikinci galibiyetini almak için iyi bir başlangıç yaptı

Valtteri Bottas Avusturya GP'yi kazandı

Sebastian Vettel ikinci bitirdi

Vettel Lewis Hamilton'ın 20 puan önünde

Mercedes'iyle pole pozisyonunda yer alan Bottas, Red Bull Ring pistinde gridden çıkarken rakiplerini korkuttu ve Vettel'in startı atladığını iddia etmesine neden oldu.

Ancak hakemler tarafından yapılan inceleme sonucunda Finlandiyalı Bottas sezonun ikinci galibiyetini aldı ve şampiyonluk umutlarını artırdı.

Vites kutusu değişikliği nedeniyle beş sıra grid cezası alan takım arkadaşı Hamilton sekizincilikten dördüncülüğe yükselirken, Vettel 20 puan önde, Bottas ise 19 yarışın sekizinin ardından 35 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

İstikrarlı Ricciardo

Daniel Ricciardo, kapanış turlarında canlanan yarışta Hamilton'ı geride bırakarak "ev sahibi" Red Bull'un son podyumunu elde etti.

Bu Avustralyalı pilotun üst üste beşinci podyumu ve Max Verstappen'in McLaren'ıyla Fernando Alonso'yu da zorlayan erken bir kazanın ardından emekli olmak zorunda kalmasının ardından takımı için bir teselli oldu.

Ferrari pilotu Vettel zafer için geç bir teklif yaptı ve ikinci turunda süper yumuşak lastiklere geçtikten sonra bir önceki lider Bottas ile arasındaki farkı sadece yarım saniyeye indirdi.

"Sadece bir tura daha ihtiyacım vardı" dedi.

Bottas lastiğinde büyük bir kabarcık olduğunu ve bu yüzden başından beri kontrol ettiği bir yarışı kazandığı için rahatladığını söyledi.

"Bu kariyerimin sadece ikinci galibiyeti. Bunun hayatımın başlangıcı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İki hafta önce Bakü'de Vettel'in Hamilton'a çarptığı için ceza aldığı tartışmalı yarışın ardından, Avusturya turu nispeten olaysız geçti ve iki rakip Hamilton'ın başlangıç pozisyonu nedeniyle birbirinden ayrıldı

'Zorlu bir hafta sonu'

Mercedes'iyle yol tutuş sorunları yaşayan Hamilton, son altı yarışın dördünde podyumu kaçırdı ve yarış sonrası röportajlarda umutsuz bir görüntü çizdi.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Açıkçası zor bir hafta sonu oldu" dedi.

Gelecek hafta Britanya Grand Prix'sinde kendi seyircisi önünde talihini değiştirmeye çalışacak.

Kimi Raikkonen ikinci Ferrari ile uzak ara beşinci olurken, Romain Grosjean Haas adına mükemmel bir altıncılık elde etti.

Force India'da Sergio Perez ve Esteban Ocon yedinci ve sekizinci olurken, Williams'ta Felipe Massa ve Kanadalı genç Lance Stroll puan alan isimler oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com