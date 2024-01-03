Avustralyalı spor efsanesinin kayıp 'şalvar yeşili' için ülke çapında av

Kayıp "bol yeşil" şapkanın gizemi Salı günü Avustralya'nın açılış vurucusu David Warner'ın şapkanın ulusal havayolu şirketi Qantas'la seyahati sırasında kaybolmasının ardından yardım için sosyal medyaya başvurmasıyla ortaya çıktı.

Warner, o zamandan beri viral olan bir Instagram videosunda "Maalesef bunu yapmak için son çarem bu" dedi.

Bilmeyenler için, baggy green, Avustralya Test kriket oyuncularına yüzyılı aşkın bir gelenekle verilen bir şapkadır.

Sadece sporun ikonik bir sembolü değil, aynı zamanda inanılmaz derecede değerli. Eski Avustralyalı spinner Shane Warne, 2022'deki ölümünden önce şapkasını bir milyon Avustralya dolarından (676.000 $) fazlaya satmıştı.

Salı günü, perişan olduğu her halinden belli olan Warner, şapkanın kızlarına aldığı hediyelerle birlikte bir sırt çantasında olduğunu, ancak Çarşamba günü Pakistan'a karşı oynanacak Test maçı için Melbourne'den Sydney'e giderken kaybolduğunu söyledi.

Şapkanın kaybolması daha kötü bir zamanda olamazdı - Warner kariyerinin son Test maçı için Sydney Kriket Sahasına koşarken şapkayı takmayı planlıyordu.

"Birisi gerçek bagajımdan sırt çantamı almış... Bu sırt çantasının içinde benim şalvarım vardı. Bu benim için duygusal bir şey. Tekrar elimde olmasını çok istediğim bir şey," dedi Warner Instagram videosunda.

Oyuncunun durumu Pakistan kaptanı Shan Masood tarafından da duyuldu ve "Avustralya hükümetinden derhal ülke çapında bir arama yapılması" çağrısında bulundu.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Masood, "Onu geri almak için en iyi dedektiflere ihtiyacımız olabilir çünkü (Warner) (spor için) harika bir elçi ve inanılmaz kariyeri için her türlü saygı ve kutlamayı hak ediyor" dedi.

Görünüşe göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de onu dinlemiş olacak ki Çarşamba günü yılın ilk basın brifingine şapkadan özel olarak bahsederek ve şapkanın iadesi için çağrıda bulunarak başladı.

"David Warner Avustralya'yı yüzden fazla kez temsil etti. Bol yeşil şapkalar ona ait. Onları hak etti ve iade edilmeliler" dedi Albanese.

Tüm ülke nefesini tutmuş gibi hissederken, Warner'ın babası Howard, şapkanın yeniden ortaya çıkmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu öngördü.

Yerel bir radyoya konuşan baba şunları söyledi: "(Şalvarı) her kim aldıysa çok kısa bir süre içinde onu bırakmak zorunda kalacak. Onu bir yere atılmış olarak bulacaklar."

Şapka Çarşamba gününden önce bulunamadı ve Warner bunun yerine son Test maçında yedek bir şapka taktı.

Solak oyuncu Pakistan karşılaşması öncesinde Test ve tek günlük uluslararası kriketten emekli olduğunu açıkladı. Bu onun Avustralya için 112. Test maçı olacak.

Saha içindeki övgülerine rağmen - en sonuncusu geçen yıl Avustralya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasındaki lider rolü - Warner, 2018'deki "sandpaper-gate" topa hile karıştırma skandalına karıştığı için bölücü bir karakter olarak da görülüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com