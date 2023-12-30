Avustralyalı eski kriket ikonu Andrew Symonds 46 yaşında öldü

Queensland Polisi, Townsville'den yaklaşık 50 kilometre (31 mil) uzaklıktaki Hervey Range'de meydana gelen tek araçlı ölümcül kazayı soruşturduklarını açıkladı. Kazaya müdahale eden acil servis ekipleri Symonds'u hayata döndürmeye çalışmış ancak Symonds aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

İlk bilgilere göre kaza Cumartesi günü saat 23:00'ten kısa bir süre sonra meydana geldi.

Symonds 2004 ve 2008 yılları arasında Avustralya için 26 Test maçının yanı sıra 198 bir günlük uluslararası ve 14 Twenty20 uluslararası vurucu olarak oynadı.

Yıldız oyuncunun eski kulübü Kent Cricket, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kulüp, eski denizaşırı yıldız ve kült kahraman Andrew Symonds'un vefatını öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

"Kent Cricket'taki herkesin düşünceleri bu son derece üzücü zamanda Roy'un ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

Symonds, Avustralya ile 2003 ve 2007 yıllarında iki 50-over Dünya Kupası kazandı ve 2006-07 Ashes'in İngiltere'ye karşı kazandığı zaferin bir parçasıydı.

Avustralya'nın yerel liginde Queensland için toplam 17 sezon oynadı ve ayrıca İngiltere'de Kent, Gloucestershire, Lancashire ve Surrey'i temsil etti.

Symonds, 11 yıla yayılan kariyerinde Avustralya için 26 Test ve 198 bir günlük uluslararası maç oynadı.

Symonds 2012'de emekli olduktan sonra Fox Sports'ta TV yorumcusu olarak çalıştı.

Symonds, Shane Warne ve Rod Marsh'ın ardından bu yıl ölen üçüncü Avustralyalı kriket ikonu oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com