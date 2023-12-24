Avustralyalı eşcinsel futbolcu Josh Cavallo, Dünya Kupası'nın eşcinselliğin yasadışı olduğu Katar'a gitmemesi gerektiğini söyledi

Cavallo, Ekim 2021'de hayatını değiştiren bu kararı verdiğinden beri, dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden ve yüzlerinden biri haline geldi ve aynı zamanda bir ikon haline geldi.

Adelaide United'ın yıldızı geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en büyük LGBTQ dergisi Attitude Magazine tarafından düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın Adamı" seçildi. Bu, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımladığı kasırgalı bir yılın doruk noktasıydı.

Cavallo CNN Sport'a "Bu benim için çok büyük bir olaydı" diyor. "Eşcinselliğimi açıklamak ailem ve arkadaşlarım için çok önemliydi ve ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı.

"Ne bekleyeceğimi bilmiyordum ... ve bunu elimden geldiğince iyi karşıladım ve onunla birlikte koştum ve ben buyum.

"Artık saklanmak istemedim ve herkese Josh Cavallo'nun kim olduğunu göstermek istedim. İnsanları günlük yaşamlarında etkilediğimi ve onlara yardım ettiğimi görmek istedim.

"Londra sokaklarında yürüyorum ve durduruluyorum. Londra'ya sadece iki kez geldim ve şöyle düşünüyorum: 'Vay be, ta Avustralya'dan geliyorum ve yaptığım şey sosyal medya aracılığıyla oldu' ve dünyanın diğer ucundaki insanlarda yarattığı etkiyi görmek kesinlikle olağanüstü."

Bir yıl sonra Cavallo dünyadaki tek açık eşcinsel üst düzey erkek futbolcu olmaya devam ediyor - Avustralya A Ligi'nde Adelaide United forması giyiyor - ancak kararı İngiliz ikinci lig kulübü Blackpool'un forveti Jake Daniels'a bu yılın Mayıs ayında açılma konusunda ilham verdi.

Cavallo, açıklamasına nasıl bir tepki verileceğini bilmediğini itiraf ediyor ve olumsuz yorumlar olsa da, aldığı her nefret dolu mesaja karşılık 100 destekleyici mesaj olduğunu söylüyor.

Kamuoyuna açılmadan önce endişeler yaşamış olsa da, en büyük duygunun artık "saklanmayacağı ve bu korkuyla yaşamayacağı" için "duygusal olarak memnun olmak" olduğunu söylüyor.

"Sadece belirsizlik vardı, daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan aktif bir futbolcu olmadığını ve bununla ilgili bir plan olmadığını gördüm," diye hatırlıyor.

"Ne bekleyeceğimi bilmiyordum, insanların nasıl tepki vereceğini bilmiyordum, çok fazla belirsizlik vardı ve bu, büyürken mücadele ettiğim ve olduğum kişi haline gelmemin bu kadar uzun sürmesinin nedeni olan bir şeydi.

"İnsanların şu anda bakıp 'Aman Tanrım, bu çok havalı' dediği kişi olmak istedim. Ben de bunu yapmak istiyorum. Josh'un yaptığını ben de yapmak istiyorum' diyecekleri kişi olmak istedim ve bunun kapsayıcı ve oldukça etkili olmasını istedim.

"Şu anda futbol endüstrisindeki insanların, hakemlerin ve spordaki insanların ortaya çıkıp benim hikayeme atıfta bulunduklarını ve onları etkilediğimi söylediklerini görmek harika. Böyle bir etkiye sahip olması kesinlikle olağanüstü."

'Önümüzde uzun bir yol var'

Cavallo, Lionel Messi'yi büyürken sahadaki ilham kaynaklarından biri olarak gösteriyor ancak özel hayatında ilham almak için Justin Fashanu'yu örnek aldığını söylüyor.

Fashanu, 1990 yılında İngiltere'nin en üst liginde oynarken eşcinsel olduğunu açıklayan ilk profesyonel eşcinsel futbolcu olmuş, ancak maruz kaldığı tepkiler sekiz yıl sonra intihar etmesine yol açmıştı.

Cavallo, "Bu hikayenin böylesine üzücü bir şekilde sona erdiğini görmek beni incitti ve insanların bu bakış açısına sahip olmasını istemedim" diyor.

"Eşcinsel olmak çok güzel bir şey. Futbolcu olmak ve kendi teninde rahat olmak çok güzel. Neden bunu kucaklamıyoruz? Bunu değiştirme şansına sahip olduğumu biliyordum."

Bu ayın başlarında İspanya'nın eski milli futbolcuları Iker Casillas ve Carles Puyol , ilkinin eşcinsel olduğunu iddia eden bir tweet atmasının ardından büyük eleştirilere maruz kalmışlardı.

Casillas, resmi Twitter hesabından şimdi silinen bir gönderide şöyle yazmıştı: "Umarım bana saygı duyulur: Ben eşcinselim." Bunun üzerine Barcelona'nın eski kaptanı Carles Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi, Iker" diye yazdı.

Eski eşinden iki çocuğu olan Casillas, gönderiyi gönderdikten kısa bir süre sonra sildi ve daha sonra Puyol gibi özür diledi. Orijinal tweet, İspanyol medyasında Casillas'ı boşandığından beri birden fazla kadınla ilişkilendiren dedikoduların ortasında geldi.

O dönemde ikiliyi eleştiren bir tweet atan Cavallo, böylesine önemli bir konunun önemsizleştirilmesinin, dünyanın dört bir yanında cinsellikleri nedeniyle zulme uğrayanlara zarar verdiğini söylüyor.

"İnsanların bunu yaşamadıklarında anlamaları zor," diyor.

"Katar gibi ülkelerdeki insanlardan sosyal medya aracılığıyla pek çok mesaj alıyorsunuz ve şöyle diyorlar: 'Josh, lütfen bana yardım et. Açılmak istiyorum, kendim olmak istiyorum ama beni kriminalize edecekler. Ölüm cezasına çarptırılacağım.

"Böyle şeyler duyduğunuzda yüreğiniz parçalanıyor çünkü bunlar bu ülkelerde sıradan insanların yaşadığı şeyler.

"Dünyada bunu hala suç sayan 69 ülke var, dolayısıyla bu çok büyük ve önemli bir konu ve oyunun ikonlarının bununla dalga geçtiğini ve kendi kabilemle alay ettiğini görmek beni incitiyor ve rahatsız ediyor çünkü sadece kendi tenlerinde oldukları gibi rahat olabilmek için hayatları için savaşan pek çok insan var."

Cavallo, Casillas ve Puyol arasında yaşananların, futbolun son zamanlarda doğru yönde adımlar atmış olsa da homofobiyi ortadan kaldırmak için hala "kat etmesi gereken uzun bir yol" olduğunu kanıtladığını söylüyor.

"Bir şaka ya da alay konusu olabilecek bir şey bizim gibi insanlar için oldukça incitici çünkü hayatlarımızı çok güçlü bir şekilde geçiriyoruz, kim olduğumuzu buluyoruz ve sonunda olduğumuz kişi olma ve kendi tenimizde rahat olma cesaretini kazanıyoruz" diyor.

"Sonra insanların ve oyunun efsanelerinin bunu yaptığını görüyorsunuz, bu oldukça incitici çünkü bu insanları örnek alıyoruz. Bu insanlara karşı oynamayı ya da bu insanlarla birlikte oynamayı hayal ediyoruz.

"Dolayısıyla böyle insanların böyle şeyler yaptığını ve böyle aptalca şakalar yaptığını görmek, özellikle kendim ve toplumum için oldukça incitici."

Cavallo geçen yıl cinsel kimliğini açıkladıktan sonra, eşcinsel aktivitenin yasak olduğu Katar'da oynamaktan "korkacağını" söylemişti.

Cavallo'nun o zamanki korkularına yanıt olarak, turnuvanın organizasyon komitesinin baş yöneticisi Nasser Al Khater CNN'e şunları söyledi: "Tam tersine, onu burada Katar devletinde ağırlıyoruz, Dünya Kupası öncesinde bile gelip görmesini memnuniyetle karşılıyoruz ... Burada kimse kendini tehdit altında hissetmiyor, kimse kendini güvensiz hissetmiyor."

Cavallo, CNN sunucusu Amanda Davies'e "Oraya gidersem korunacağımı şahsen biliyorum çünkü halkın gözü önündeyim" dedi.

"Ama endişelendiğim ben değilim. Benimle mesajlaşanlar için endişeleniyorum. Halkın gözü önünde olmayan insanlar kendileri olmaktan ve sokaklarda yürümekten bile korkuyorlar."

"Benim gibi insanları kriminalize eden bir ülkeye doğru gittiğimizi görmek ... Bu oldukça endişe verici," diye ekledi Cavallo.

CNN, Cavallo'nun yorumları hakkında yorum yapmak üzere Katar'ın Dünya Kupası organizatörlerine ulaştı, ancak bir yanıt alamadı.

Bu yılın başlarında İngiltere'nin eski milli futbolcusu David Beckham Katar'daki Dünya Kupası'nın en yüksek profilli elçilerinden biri olmuştu.

Beckham daha önce bu rolü kabul ettiği için çok eleştirilmişti ve Cavallo Beckham'ın platformunu LGBTQ toplumunu desteklemek için kullanmasını istediğini söyledi.

Cavallo, "Bakın, David'i şahsen tanımıyorum, bu yüzden kendisi ve eylemleri hakkında yorum yapamam," diyor. "Ancak oyunda müttefiklere sahip olmak gerçekten çok yardımcı oluyor ve soyunma odama geldiğimde, takım arkadaşlarımı ve karşılamayı gördüğümde - her biri benim müttefikim.

"Bu beni içten içe çok gururlandırdı ve sizi gerçekten duygulandırıyor çünkü bu uzun süre mücadele ettiğim bir şeydi. Bu yüzden kendim ve toplumum üzerinde çok önemli bir etkisi var.

"David Beckham gibi birisinin sahip olduğu platformla etrafımızda dolaşması ve bizim olmasını istediğimiz bir müttefik haline gelmesi gerçekten çok faydalı.

"Eğer bir sonraki adımı atabilir ve LGBTQ toplumu için ne anlama geldiğini gösterebilirse, bu harika olur."

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Kaynak: edition.cnn.com