Avustralyalı Alcott yenildi ama boyun eğmedi

Sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu arayan Melburnian, Hollandalı Sam Schroder'e karşı cesurca mücadele etti ancak sonuçta 7-5 6-0 yenildi.

Son maçında mağlup olmasına rağmen, 15 kez büyük şampiyon olan oyuncu duygusal bir konuşmayla tenise veda ederken bir kahramanın alkışlarını aldı.

"Ben gerçekten dünyanın en şanslı adamıyım. Bunu anlamak için bugün kazanmama gerek yoktu," dedi.

"Bugün beni izleyen herkes sayesinde benim gibi engelli insanlar toplumumuza entegre oluyor ve toplumumuza katılıyor. Yataktan kalkmamın nedeni bu."

Bunun son Avustralya Açık turnuvası olacağını açıklayan 31 yaşındaki sporcu, bunun kısmen Schroder ve Niels Vink'in aradaki farkı hızla kapattığını fark etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Finalde de öyle oldu.

İlk set oldukça çekişmeli geçti ve Alcott 5-4'te servis attı. Ancak o andan itibaren Hollandalı ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaşırken durdurulamaz olduğunu kanıtladı.

Ev sahibi yayıncı Kanal 9, finalin tamamını göstermek için ana haber bültenini erteledi ve Alcott'un etkisi Melbourne Park'ın ana gösteri sahasının her yerinde açıkça görüldü.

Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis 'in çiftler karşılaşmasını izleyen kalabalığın büyüklüğü pek çok turnuvayı kıskandıracak boyuttaydı. Stadyum çevresinde finali izleyen çok sayıda tekerlekli sandalyeye bağlı çocuk da vardı.

Schroder Alcott'un bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Pek çok insana spor yapmaları için ilham verdin," diye ekledi. "Dünyaya ilham vererek harika bir iş çıkardığını biliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com