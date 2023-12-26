Avustralya testlerdeki olası tutarsızlıkları araştırırken Djokovic, pozitif Covid testinden sonra hemen izole edilmediğini kabul etti

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Djokovic ayrıca, kendisi adına destek ekibinin bir üyesi tarafından "insani bir hata" sonucu sunulduğu anlaşılan yanlış bir seyahat beyannamesi için de özür diledi.

Djokovic, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bir Fransız spor gazetesiyle röportaj ve fotoğraf çekimi yapmakla "muhakeme hatası" yaptığını da sözlerine ekledi.

Fransız spor gazetesi Çarşamba günü, L'Equipe için çalışan gazeteci ve fotoğrafçıya Djokovic'in Belgrad'da tenis yıldızıyla yaptığı röportaj öncesinde, sırasında ya da sonrasında Covid-pozitif olduğunun söylenmediğini bildirdi.

Bu arada Avustralya Sınır Gücü (ABF) yetkilileri, soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Djokovic'in Aralık ayındaki PCR sonucuyla ilgili belgelerdeki olası tutarsızlıkları ve tenisçinin Sırbistan'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonraki günlerdeki hareketlerini araştırıyor.

Kaynağa göre Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF) bu sorunların Djokovic'in mevcut Avustralya vizesinin geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceğini henüz belirlemedi.

Salı günü Alman haber kuruluşu Der Spiegel, Djokovic'in PCR testlerine eklenen dijital verilerdeki olası tutarsızlıkları bildirdi. PCR testi belgeleri Djokovic'in avukatları tarafından mahkemeye sunuldu ve internette yayınlandı.

Der Spiegel'in haberine göre, ekli bir QR kodu kullanılarak sonuçlara geriye dönük olarak erişildiğinde, aynı PCR testi için pozitif ve negatif sonuçlar ortaya çıktı.

Bir CNN katılımcısı ve çeşitli internet kullanıcıları da aynı sorunu gördüklerini bildirdiler. Tutarsızlığa neyin yol açmış olabileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

CNN tarafından Çarşamba günü yapılan testler, mahkemeye sunulan belgelerle tutarlı olarak yalnızca pozitif bir sonuç gösterdi.

'Devam eden yanlış bilgilendirmeye değinmek istiyorum'

Djokovic geçen hafta Avustralya'da vize ve aşı anlaşmazlığı nedeniyle gözaltına alındığından beri tartışmalara karışmış durumda.

Geçen hafta Melbourne'e varan Djokovic'in vizesi, ülkeye girişte uygulanan aşı zorunluluğu için geçerli bir muafiyet olmadan ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle derhal iptal edildi - ancak Pazartesi günü bir hakimin kalmasına izin verilmesi gerektiğine karar vermesiyle hukuki mücadeleyi kazandı .

Ancak Djokovic'in davranışları, özellikle de geçen ay Melbourne'e gelmeden önce pozitif Covid teşhisi konması ve o sırada katıldığı halka açık etkinlikler konusunda sorular devam etti.

Djokovic yaptığı açıklamada "PCR Covid test sonucumun pozitif çıkmasından önce Aralık ayındaki faaliyetlerim ve katıldığım etkinlikler hakkında süregelen yanlış bilgilere değinmek istiyorum" dedi.

"Bu, özellikle toplumda Avustralya'daki varlığımla ilgili daha geniş çaplı endişeleri hafifletmek ve ailem için çok incitici ve endişe verici konuları ele almak adına düzeltilmesi gereken yanlış bir bilgidir.

"Herkesin güvenliğini sağlamak ve test yükümlülüklerime uymak için çok çaba sarf ettiğimi vurgulamak istiyorum."

Djokovic, 14 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir basketbol maçına katıldığını ve sonrasında birçok kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi. Kendisinde herhangi bir belirti görülmedi ancak 16 Aralık'ta test yaptırdı.

Açıklamaya göre, 17 Aralık'ta, testinin resmi sonucunu almadan önce, negatif çıkan hızlı bir test yaptırdı ve bir gençlik tenisi ödül törenine katıldı - ardından resmi pozitif sonucu aldı.

Ertesi gün, 18 Aralık'ta, Fransız spor gazetesi L'Equipe ile bir medya röportajı ve fotoğraf çekimi yaptı ve "gazeteciyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için" devam ettiğini söyledi. Sosyal olarak mesafeli olduğunu ve fotoğraf çekimi dışında maske taktığını da sözlerine ekledi.

"Röportajdan sonra gerekli süre boyunca izole olmak için eve gitmiş olsam da, düşününce bunun bir muhakeme hatası olduğunu ve bu taahhüdü yeniden planlamam gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

L'Equipe röportajı

L'Equipe'in Çarşamba günkü haberine göre gazeteci Franck Ramella ve fotoğrafçı Etienne Garnier, tenis yıldızına 16 Aralık'ta Covid-19 teşhisi konulduğu daha sonra ortaya çıkmasına rağmen Djokovic'in "iyi" göründüğünü bildirdi.

L'Equipe makalesi Ramella'nın Covid-19 testinin negatif çıktığını belirtirken Garnier'in sağlık durumundan bahsetmiyor.

Ramella CNN'e verdiği demeçte Avustralya Açık'ı izlemek üzere Melbourne'e gittiğini söyledi.

"CNN'in Fransızca makalesinin çevirisinde "Kayıt cihazındaki zamanlayıcıya göre Djokovic 33 dakika boyunca soruları güvenle yanıtladı.

"Birbirimize yaklaşık bir metre mesafede, uzun dikdörtgen bir masanın karşı taraflarında oturarak güvendeydik. Etienne röportaj sırasında beş dakikalığına maskesini çıkarmasını istediğinde Djokovic bunu reddetti.

"Ardından fotoğraf çekimi gerçekleşti. Açıkçası Sırp şampiyon maskesini çıkardı. Yüzü yarı kapalı poz vermesini istemedik.

"Daha sonra maskeli olan Etienne'in talimatlarına uydu. Kupayı kol uzunluğunda tuttu, bir pozisyondan diğerine geçti, kazandığını göstermek için gülümsedi ya da sırıttı. Ayrıca daha da gerçekçi olması için bağırdı."

Makale, Djokovic'in iki gün önce yapılan bir testte pozitif PCR teşhisi konulduğunu bilmesine rağmen röportaj randevusuna gelmediği için özür dilemesinden birkaç saat önce yayınlandı.

Uluslararası Tenis Yazarları Birliği'nin (ITWA) eş başkanı olan Simon Cambers, Djokovic'in kuruluşun üyelerinden birine - ve o gün L'Equipe ekibinin geri kalanına - Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylememiş olmasının "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

ITWA açıklamasında, "Gazeteciler olarak, yürürlükteki tüm Covid-19 kurallarına uymaya büyük özen gösteriyoruz ve tüm oyuncuların da aynısını yapmasını bekleriz" denildi.

"Ayrıca, gazetecilerin bu yılki Avustralya Açık için Melbourne'e seyahat edebilmeleri için tam aşılı olmaları gerektiği de unutulmamalıdır."

Pozitif sonucunun ortaya çıkmasının ardından Djokovic, kendisini bu çeşitli etkinliklerde - genellikle maskesiz ve çocukların yanında - gösteren fotoğraflar nedeniyle yaygın eleştiriler aldı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada 17 Aralık'a kadar pozitif Covid durumunu bilmediğini söylemesi, Salı günü bir basın toplantısında oyuncunun 16 Aralık'ta testinin pozitif çıktığını ve sonucunu bildiğini söyleyen kardeşinin yorumlarıyla da çelişiyor.

Djokovic'in annesi Çarşamba günü Avustralyalı yayıncı ve CNN'e bağlı Seven Network'e verdiği bir röportajda, Djokovic'in etkinliklere katılmadan önce testinin pozitif çıktığını "muhtemelen" bilmediğini söyledi.

Çile boyunca Djokovic'i güçlü bir şekilde savunan ve geçici olarak gözaltına alınmasını kınayan Sırp yetkililer bile tartışmayı kabul etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić BBC'ye verdiği demeçte "Bu açık bir kural ihlali olur çünkü pozitif olduğunuzu biliyorsanız tecritte olmanız gerekir" dedi ancak Djokovic'in sonuçları ne zaman aldığının belli olmaması nedeniyle "gri bir alan olduğunu" da sözlerine ekledi.

Seyahat beyanı

Djokovic ayrıca yanlış olduğu anlaşılan seyahat beyanı ile ilgili tartışmalara da değindi.

Avustralya'ya gelmeden önceki 14 gün içinde seyahat etmediğini söylemesine rağmen, bu süre içinde çekilen fotoğraflarda hem İspanya hem de Sırbistan'da görülüyor.

Açıklamada, yanlış beyan için özür dileyerek, beyanın "benim adıma destek ekibim tarafından" yapıldığını söyledi ve bunu "bir insan hatası ve kesinlikle kasıtlı değil" olarak nitelendirdi. Daha fazla yorum yapmaktan kaçındı, sadece Avustralya Açık'ta oynamayı ve "dünyanın en iyi oyuncularına karşı yarışmayı" umduğunu ekledi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, yanlış seyahat beyanı vermenin cezası en fazla 12 ay hapis cezasıdır.

Yargıç Djokovic'in serbest kalmasına ve önümüzdeki hafta başlayacak olan turnuva için antrenmanlara başlamasına izin vermiş olsa da, ABF'nin seyahat beyannamesi tutarsızlığını soruşturması ve Göçmenlik Bakanı'nın hala onu ülkeden çıkarıp çıkarmayacağını düşünmesi nedeniyle tenis yıldızı hala sınır dışı edilme ile karşı karşıya kalabilir.

Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda da belirtildiği üzere Bakan Hawke, Göç Yasasının 133C(3) maddesi uyarınca Bay Djokovic'in vizesini iptal edip etmemeyi değerlendiriyor" dedi.

"Bay Djokovic'in avukatları kısa bir süre önce, Bay Djokovic'in vizesinin olası iptaliyle ilgili olduğu söylenen uzun ek sunumlar ve destekleyici belgeler sağladılar. Doğal olarak bu durum kararın alınma süresini etkileyecektir."

Yargıç Djokovic'in vizesinin iptalini bozmuş olsa da, Hawke hala vizeyi iptal etmek için kişisel yetkisini kullanabilir - bu da başka bir yasal açmaza yol açabilir.

Angus Watson bu habere katkıda bulunmuştur

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Kaynak: edition.cnn.com