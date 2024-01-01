Avustralya sörf yüzme kulübü üyeleri soyunma odaları ve duşlarda çıplaklık yasağı karşısında şok oldu

CNN'e bağlı 7News'in haberine göre, Yeni Güney Galler'in Terrigal kentinde sabah yüzdükten sonra düzenli olarak soyunma odalarını kullanan okyanus yüzücüsü Nada Pantle, kendisine Terrigal Surf Life Saving Club'ın çıplaklık politikasını ihlal ettiğine dair bir uyarı mektubu gönderildiğini söyledi.

Kulüpteki bir tabelada kullanıcılara "yüzme kostümünüzle duş almanız ve havlunuzu yanınıza alarak üzerinizi değiştirmeniz" tavsiye ediliyor. Bir başka yüzücü BBC'ye tabelanın "muhtemelen üç ay önce" ortaya çıktığını söyledi.

Pantle'ye gönderilen mektupta şöyle deniyor: "Yönetim kurulu üyelerine Çocuk Güvenliği Politikası uyarınca çıplaklığın kabul edilemez olduğunu bildirmiştir."

7News'e göre mektupta, "Kurallara uymak sizin sorumluluğunuzdadır... kuralları görmezden gelmeye devam etmeniz halinde, üyeliğinizin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere disiplin cezasına maruz kalacaksınız" ifadeleri yer alıyor.

Pantle, CNN'e bağlı 9News'e verdiği demeçte bu politikaya karşı çıktı: "Soyunma odaları bunun için var, üstünüzü değiştirmek için."

Bu arada, kulüp üyesi Wendy Farley 9News 'e yaptığı açıklamada yeni politikanın vücut utancını teşvik ettiğini söyledi.

Farley, "Bence bu dehşet verici, bence bu geriye doğru atılmış bir adım ve bence genç kadınlar için kötü" dedi.

Pantle mektubun kendisini "endişeli" hissettirdiğini ve o zamandan beri kulüpten ayrıldığını söyledi.

Pantle 7News'e yaptığı açıklamada, "Birinin bir şey görmesi ve bir çocuğa travma sonrası stres bozukluğu yaşatması konusunda çok endişeliydim, istifamı verdim" dedi.

CNN daha fazla açıklama ve yorum için Terrigal Surf Life Saving Club ve ülkenin gönüllü plaj cankurtaranlığı organizasyonu olan Surf Life Saving Australia'ya ulaştı.

Surf Life Saving Australia'nın Çocuk Güvenliği Politikası, üyelerin "Çocuk gruplarına nezaret ederken aynı anda duş almamaları veya üstlerini değiştirmemeleri" ve "soyunma odası alanında bir CYP (çocuk veya genç) ile bire bir durumlardan kaçınmaları; soyunmadıklarından emin olmaları ve başka insanlar olmadığı sürece bir CYP ile soyunma odasını kullanmaktan kaçınmaları" gerektiğini belirtmektedir.

Surf Lifesaving NSW'den Jon Harkness 7News'e yaptığı açıklamada olayı savundu.

"Genç üyelerimiz ve çocukların korunması konusunda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

"Terrigal sadece insanlardan duş alırken mayolarını giymelerini ve gerçekten üzerinizi değiştirmeniz gerektiğinde bir havlu kullanarak ihtiyatlı olmalarını istedi."

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Kaynak: edition.cnn.com