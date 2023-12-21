Avustralya Novak Djokovic'in ülkeye giriş vizesini iptal etti

Erkekler tenisinde dünya 1 numarası olan Djokovic aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı; ancak Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic'in tüm gelenler için aşı zorunluluğuna karşı "geçerli bir tıbbi muafiyeti olmadığını" söyledi.

Morrison, "Vize ile giriş için çift aşı ya da tıbbi muafiyet gerekiyor" dedi. "Bana böyle bir muafiyetin söz konusu olmadığı ve sonuç olarak kendisinin diğer herkesle aynı kurallara tabi olduğu bildirildi."

"Verilen pek çok vize var, eğer vizeniz varsa ve çifte aşı yaptırdıysanız buraya gelebilirsiniz," diye ekledi. "Ancak çifte aşı yaptırmadıysanız ve Avustralya'da ikamet etmiyorsanız ya da vatandaşı değilseniz, gelemezsiniz."

34 yaşındaki oyuncu, turnuva organizatörlerinin Victoria Sağlık Bakanlığı ile birlikte kendisine oynamak için tıbbi muafiyet verildiğini ancak sınırda engellendiğini ve gerekli giriş kurallarını karşılamadığının söylenmesinin ardından Melbourne'e gitti.

Sağlık Bakanı Greg Hunt Perşembe günü yaptığı açıklamada karara itiraz edip etmemenin Djokovic'e bağlı olduğunu belirterek "ancak vize iptal edilirse birileri ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktır" dedi.

Djokovic'in hukuk ekibi, Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin vizesini iptal etme kararına karşı acil tedbir kararı alınmasını istedi. Reuters ve kamu yayıncısı ABC'ye göre ülkenin Federal Mahkemesi, Djokovic'in Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceği ya da sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı Pazartesi gününe erteledi.

ABC'nin haberine göre Djokovic, ihtiyati tedbir kararı mahkemeden geçerken bir gece Avustralya'da kalacak.

CNN'e bağlı Seven Network ve Nine News'e göre Perşembe günü Djokovic'in destekçileri, havaalanında gözaltına alındıktan sonra transfer edildiği iddia edilen Melbourne'deki Park Hotel'in önünde toplandı. Otel daha önce geri dönen yolcular için Covid-19 karantina oteli olarak kullanılıyordu, ancak şu anda sığınmacı ve mültecileri barındıran bir gözaltı tesisi olarak faaliyet gösteriyor.

Djokovic daha önce zorunlu Covid-19 aşılarına karşı olduğunu dile getirmiş ve bir Facebook canlı sohbeti sırasında kişisel olarak "aşıya karşı olduğunu" söylemişti. Djokovic virüsü Haziran 2020'de kaptı, ancak o zamandan beri yeniden enfekte olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmuyor.

Tartışma, Avustralya'nın birkaç gün üst üste rekor sayıda günlük yeni vaka bildirdiği ve giderek büyüyen bir salgınla karşı karşıya olduğu bir dönemde ortaya çıktı.

Turnuva organizatörleri daha önce, tek erkeklerde en fazla grand slam şampiyonluğu rekorunu kırmaya çalışan Sırp tenisçinin prestijli tenis turnuvasında oynamak için tıbbi muafiyet aldığını açıklamıştı.

Djokovic Çarşamba günü Melbourne'e giderken muafiyet tartışmalarla karşılandı.

Avustralya haber kaynakları The Age ve The Sydney Morning Herald'a göre, Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF), Djokovic'in ekibi tarafından ülkeye gelirken sunulan vizede bir sorun olduğunu öğrendikten sonra Victoria eyaleti hükümetiyle temasa geçti.

ABF yaptığı açıklamada 34 yaşındaki oyuncunun vizesinin ülkeye giriş için uygun kanıtları sunamadığı gerekçesiyle iptal edildiğini doğruladı.

Açıklamada "Avustralya Sınır Gücü, sınırımıza gelenlerin yasalarımıza ve giriş şartlarımıza uymalarını sağlamaya devam edecektir" denildi.

Kararın teyit edilmesinin ardından Morrison, Djokovic'in herkesle aynı kurallara tabi olduğunu belirten bir tweet attı. "Kural kuraldır, özellikle de sınırlarımız söz konusu olduğunda. Hiç kimse bu kuralların üstünde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Avustralya'nın Covid nedeniyle dünyadaki en düşük ölüm oranlarından birine sahip olmasında kritik bir rol oynamıştır, uyanık olmaya devam ediyoruz" diye yazdı.

Oyunculara turnuvaya katılabilmeleri için tamamen aşılanmış olmaları ya da bağımsız bir uzmanlar paneli tarafından tıbbi muafiyet tanınması gerektiği söylendi.

Aşı muafiyeti Avustralya'da tepkilere yol açtı.

Victoria Liberal Lider Yardımcısı David Southwick, Djokovic'in bu yılki turnuvaya katılmasına izin verme kararını "utanç verici" olarak nitelendirerek, pandemi sırasında aylarca sokağa çıkma yasaklarına katlanan ve kişisel aksaklıklar yaşayan "her Victoria'lının bağırsaklarına bir tekme" olarak tanımladı.

Olaylar gelişirken Djokovic'in babası Srdjan Djokovic, bir Sırp radyo istasyonuna verdiği demeçte oğlunun vize başvurusundaki bir karışıklığın ardından Avustralyalı yetkililer tarafından "esir" tutulduğunu söyledi.

Sırp radyo istasyonu B92'ye verdiği demeçte oğlunun kimsenin giremediği bir odada tutulduğunu ve odanın önünde iki polisin bulunduğunu söyledi.

"Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Oğlumu beş saattir esir tutuyorlar" diyen Srdjan Djokovic, B92'ye göre Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi "Bu özgürlükçü dünya için bir mücadele, bu sadece Novak için bir mücadele değil, tüm dünya için bir mücadele! Eğer yarım saat içinde onu bırakmazlarsa sokaklarda toplanacağız. Bu herkes için bir mücadele."

Yorumların yapılmasından bu yana Belgrad'da ya da Melbourne Havaalanı dışında herhangi bir toplanma olduğuna dair bir haber gelmedi.

Çarşamba günü erken saatlerde Djokovic'in koçu Goran Ivanisevic, Djokovic'in tutulduğu bildirilen Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'ndan bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı ve fotoğrafın altına "Altında en olağan yolculuk değil" başlığını attı.

Avustralya Açık 17-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Organizatörler, iki panelin muafiyet başvurusunu incelediğini söyledi

Djokovic zorunlu Covid-19 aşılarına karşı olduğunu dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre, Facebook'ta yaptığı bir canlı sohbette"Kişisel olarak aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birileri tarafından aşı olmaya zorlanmak istemem" dedi.

Ancak geçen yılın Mayıs ayında Djokovic aşı olmanın kişisel bir tercih meselesi olduğunu söyledi: "Aşı olup olmayacağıma dair kararı kendime saklayacağım. Bu mahrem bir karar ve ne yazık ki medyanın bugünlerde yarattığı aşı yanlısı ve karşıtı oyununa girmek istemiyorum."

Avustralya Açık organizatörleri Salı günü yaptıkları açıklamada Djokovic'in muafiyetinin "iki ayrı bağımsız tıp uzmanı panelini içeren titiz bir inceleme sürecinin ardından verildiğini" söyledi.

Tennis Australia CEO'su Craig Tiley Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında tıbbi muafiyet inceleme sürecinin tarafsızlığını savundu ve gazetecilere "Kimse başvuru sahibinin kim olduğunu bilmiyordu" dedi.

Boykot çağrıları

2021'de dünyanın en çok tecrit edilen şehirlerinden biri olan Melbourne'de tenis taraftarları sosyal medyada Avustralya Açık'ı "boykot" çağrısı yaptı.

Muafiyete yönelik tepkiler, Melbourne sakinlerinin, çoğunlukla Temmuz-Ekim 2020 ve Ağustos-Ekim 2021 arasındaki iki uzun dönemde, bakkaliye veya diğer temel eşyaları satın almak dışında dışarı çıkmalarının yasak olduğu 260 günden fazla bir süreyi evlerine kapanarak geçirmelerinin ardından geldi.

Avustralya 2022 yılına, doğu eyaletlerinde yoğunlaşan ve giderek büyüyen bir salgın nedeniyle rekor sayıda yeni Covid-19 vakasıyla başladı.

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre, en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler ve Melbourne'e ev sahipliği yapan Victoria'da Cumartesi günü günlük rekor vaka sayıları kaydedildi.

Muafiyet koşulları

Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) mevcut yönergeleri uyarınca, "akut önemli bir tıbbi durumu olan (örneğin büyük bir ameliyat geçiren veya ciddi bir hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan)" kişilere tıbbi muafiyet tanınmaktadır.

Tıbbi muafiyet için geriye kalan diğer gerekçeler, "başka bir neden tespit edilmeksizin önceki bir Covid-19 aşısı dozuna atfedilen ciddi bir advers olay" yaşayan ve "altta yatan bir gelişimsel veya zihinsel sağlık bozukluğu" nedeniyle "aşılama sürecinde kendisi veya başkaları için risk oluşturan" bir aşı olan kişilerle ilgilidir.

Son olarak, "aşılamanın altı aya kadar ertelenebileceği PCR ile doğrulanmış SARS-CoV-2 enfeksiyonu" olan kişilere ve bireylerin "anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikor veya iyileşen plazma tedavisi" aldığı durumlarda muafiyet verilebilir.

Tiley, "Bunu yapmayı seçerse durumunu ve neden muafiyet aldığını kamuoyuyla tartışmak nihayetinde kendisine kalmış" dedi.

CNN'den Ben Church, Aleks Klosok, Hannah Ritchie ve Helen Regan haberleriyle katkıda bulunmuştur. Reuters'ten ek haberler.

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Kaynak: edition.cnn.com