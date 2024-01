Avustralya Moda Haftası ilk büyük beden defilesine ev sahipliği yapıyor

Sydney'den telefonla yaptığı açıklamada, "Her sezon 12 bedenin üzerinde bir, iki ya da üç modeli moda haftası podyumuna çıkarmanın zorluğu çok büyük," dedi. "Ne kadar zaman alıyor, ne kadar ikna etmeniz gerekiyor - bu gerçek bir savaş."

Bu yüzden, ajansı Bella Management'ın bünyesinde yaklaşık 60 dolgun vücutlu model bulunan Bonner, meseleyi kendi ellerine aldı: Etkinliğin sadece büyük beden markalara adanmış ilk defilesini organize etti.

"'Biliyor musunuz, bunu kendim yapmak istiyorum' diye düşündüm," diye anlatıyor. "Ve herkes bunun ne kadar mükemmel olduğunu gördüğünde, bir modelin ne olduğu ve bir kadının nasıl göründüğü hakkındaki tüm o eski, modası geçmiş, önyargılı fikirlerin yıkılmasına yardımcı olabilir."

Bonner, Avustralya Moda Haftası'nın son dönemlerinde kapsayıcı bir casting yapılmadığı için eleştirildiğini (geçen yılki etkinlikten sonra büyük beden model Kate Wasley Instagram'da çeşitliliğin "var olmadığını" yazdı ve ülkeyi "arayı kapatmaya" çağırdı), organizatörlerin bu fikre sıcak baktığını söyledi. Bonner, 12 ila 26 beden (ABD'de 8 ila 22 bedene denk geliyor) kadınlar için kıyafet tasarlayan altı yerel markayı "The Curve Edit" adlı bir defileye katılmaya davet etti.

Perşembe günü, Sydney'in Eveleigh semtinde, markalar yaklaşık 650 davetlinin önünde podyuma toplam 84 görünüm gönderdi. Aralarında Avustralya'nın en tanınmış büyük beden modellerinden biri olan Robyn Lawley'nin de bulunduğu Bonner'in 30'a yakın modeli mayodan şık elbiselere kadar çeşitli kıyafetler giydi.

2012'de eşiyle birlikte büyük beden markası Harlow'u kuran katılımcı tasarımcı Kerry Pietrobon, defilenin "modanın herkes için olduğunu" hatırlattığını söyledi.

Pietrobon bir telefon röportajında, "Bir insan olarak kendimi ikinci sınıf vatandaş gibi hissettim. "Ve bir marka olarak - moda alanında çalışan biri olarak - her zaman 'moda' olarak görülmediğimizi hissettim."

Pietrobon'un kendi vücut tipine uygun şık kıyafetler bulmakta zorlanmasının ardından yarattığı Harlow, podyuma desenli maksi elbiseler ve tamamen siyah gece kıyafetleri de dahil olmak üzere 14 görünüm gönderdi. Kurucu Natalie Wakeling'in e-posta yoluyla yaptığı açıklamaya göre, başka bir yerde, beden kapsayıcı etiket Embody Women, "daha dolgun bir figürden uzak durmayan, (aksine) onu kutlayan" yapılandırılmış takım elbise ve formda elbiseler sergiledi.

Defilede yer alan diğer markalar arasında Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary ve Zaliea yer aldı.

Yapılacak işler

"Dört Büyükler" olarak adlandırılan moda haftaları (New York, Londra, Milano ve Paris) henüz bir defilenin tamamını büyük beden modasına ayırmamış olsa da, kıvrımlı modeller sektörün üst kademelerinde yavaş yavaş görünürlük kazanmaya başladı. Ocak ayında İtalyan markası Valentino, zayıf modelleri kullanmasıyla bilinen Paris Haute Couture Haftası'nda daha dolgun vücut tiplerini sergilediği için övgü topladı.

Ancak Saint Somebody'nin kurucusu ve kreatif direktörü Sophie Henderson-Smart'a göre, Avustralya'nın amiral gemisi moda etkinliği bu yılki oyuncu seçimiyle açıkça ilerleme kaydetmiş olsa da, ülke sektörün geri kalanının gerisinde kalıyor.

Saint Somebody'nin yeni "Just as You Are" koleksiyonunu sergilediği Perşembe günkü defileden önce e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Avustralya, ABD'deki dostlarımızın çok gerisinde ve bizim için vizyonumun bir parçası da eğri ve düz beden modasını sorunsuz bir şekilde iç içe geçirebilmemiz" dedi. "Avustralya Moda Haftası'nın 26 yıllık tarihinde ilk kez bir defilenin tamamının eğri modasına adanması bir yana, bir eğri tasarımcıya yer verildi."

Yerli ve Torres Strait Adalı tasarımcıların çalışmalarının vurgulandığı iki defile ile etkinliğin başka yerlerinde de çeşitlilik sergilendi. Programda ayrıca engelli insanlar için tasarlanan kıyafetleri tanımlamak için kullanılan bir terim olan "uyarlanabilir" moda üzerine bir sunum da yer aldı.

Ancak Bonner, modellerinin dahil edilmesini memnuniyetle karşılarken, özel bir büyük beden etkinliğine duyulan ihtiyacın hala yapılması gereken işler olduğunu gösterdiğini söyledi. Bonner, hedefin tüm podyumların farklı vücut şekillerini temsil etmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bence bir sonraki adım her zaman olduğu gibi - ve benim de başından beri üzerinde durduğum - markaların ve tasarımcıların ... bizim ana akım moda tüketicisi olduğumuzu ve kabul edilip temsil edilmek istediğimizi anlamalarına yardımcı olmaktır."

