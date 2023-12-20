Avustralya mahkemesi ilk kez bir işadamını Çin için siyasi müdahale planlamaktan mahkum etti

Melbourne'deki Çin toplumunun önde gelen isimlerinden 68 yaşındaki Di Sanh Duong, Salı günü jüri tarafından en fazla 10 yıl hapis cezası öngören yabancı müdahale eylemine hazırlanmak veya planlamaktan suçlu bulundu.

Kendisi, Avustralya hükümeti tarafından 2018 yılında iç politikada yabancı etkisine karşı koymak için getirilen yasalar kapsamında mahkum edilen ilk kişi oldu. Pekin'in Avustralya siyasetini etkilemeye çalıştığı iddialarını içeren bir dizi skandalın ardından gelen mevzuat, ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile gerilimi derinleştirdi.

Duong 2020 yılında Victoria eyalet polisi tarafından suçlandı. Salı günü Victoria Bölge Mahkemesi, üç yıl önce Royal Melbourne Hastanesi'ne yaptığı büyük bir bağışla eski federal hükümet bakanı Alan Tudge'ı gizlice etkilemeye çalıştığına karar verdi.

Hastanede 2 Haziran 2020'de düzenlenen bir etkinliğe ait fotoğraflarda Duong'un Tudge'a 37.450 Avustralya doları (25.000 $) tutarında bir hediye çeki sunduğu görülüyor. Para, Duong'un başkanlığını yaptığı bir Çin diaspora grubu olan Vietnam, Kamboçya ve Laos'tan Çin Organizasyonları Okyanusya Federasyonu tarafından toplanmıştı.

Federal savcılar Duong'un bu bağışı Tudge'a yaranmak için kullandığını iddia etti. Tudge herhangi bir kabahatle suçlanmadı.

Hükümet avukatları kısmen Duong ile bir ortağı arasında Nisan 2020'de yapılan bir telefon görüşmesine dayandı. Kayıtta Duong'un, Avustralya'nın gelecekteki potansiyel başbakanı olarak gördüğü Tudge ile ilişkisinin değerini tartıştığı duyuluyor.

Savcılık avukatı Patrick Doyle mahkemede, Avustralya Liberal Partisi'nin Victoria eyaleti şubesinin eski bir üyesi olan Duong'un Çin'in Birleşik Cephe Çalışma Departmanı için "ideal bir hedef" olacağını savundu.

Birleşik Cephe, iktidardaki Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen ve Çin diasporası da dahil olmak üzere parti dışındaki elitlerle ilişkileri geliştirmekle görevli geniş bir örgüt. Uzun süredir araştırmacılar ve ABD dahil Batılı ülkeler tarafından Çin hükümeti adına küresel dış etki operasyonları planlamakla suçlanıyor.

Doyle mahkemeye "Bu sistemin ana hedefi Çin Komünist Partisi için dostlar kazanmak, parti ve politikaları için sempati yaratmayı içeriyor" dedi.

Savcılar Duong'un Çinli devlet güvenlik yetkilileriyle temas halinde olduğunu savundu. Mahkemede dinlenen bir başka telefon görüşmesinin kaydında Duong'un bir iş arkadaşına şunları söylediği duyuluyor: "Bir şeyler yaptığımda asla gazetelerde haber olmaz ama Pekin ne yaptığımı bilir."

Duong önümüzdeki yıl hüküm giyecek.

CNN, savunma avukatı aracılığıyla yorum için Duong'a ulaştı.

Avustralya Federal Polisi Salı günü kararı memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınladı.

"AFP, bu karmaşık soruşturma sırasında Yabancı Müdahaleyle Mücadele Görev Gücü'ndeki ortaklarına teşekkür eder. Dış müdahaleler AFP için önemli bir ulusal güvenlik önceliği olmaya devam etmektedir." denildi.

Muhalefetin içişleri sözcüsü James Paterson, daha önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Avustralya'nın ilk dış müdahale davasında" verilen mahkumiyet kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Başarılı kovuşturmalar demokrasimize müdahale girişimlerini caydırmanın anahtarıdır. AFP ve savcılar yasaları güçlü bir şekilde uygulamaya devam etmelidir" dedi.

CNN yorum için Avustralya İçişleri Bakanlığı'na ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com