Avustralya hükümetinin erteleme talebi reddedilince Novak Djokovic'in vize duruşması yaklaşıyor

Djokovic, bu ayki Avustralya Açık öncesinde vizesinin iptal edilmesine karşı yasal bir mücadele yürüttüğü için Melbourne'de geçici bir gözaltı merkezine kapatıldı.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews Cumartesi günü yaptığı başvuruda, turnuvanın başlamasına beş gün kala "nihai duruşmanın 12 Ocak 2022 Çarşamba gününe ertelenmesini" talep etti.

Erteleme talebi için herhangi bir gerekçe belirtilmedi ancak Djokovic'in hukuk ekibinin, oyuncunun geçici vizesinin iptal edilmesi kararına karşı savunmasını özetleyen 35 sayfalık bir belge sunmasından sadece saatler sonra geldi.

Bu savunmanın bir parçası olarak, Djokovic'e Covid-19'dan yeni kurtulduğu için Avustralya Açık öncesinde tıbbi muafiyet tanındığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta gazetecilere sızdırılan ve CNN tarafından bağımsız olarak doğrulanamayan 7 Aralık tarihli bir mektupta, Avustralya Açık organizatörlerinin yanlışlıkla aşılanmamış oyunculara turnuvaya katılmak üzere Avustralya'ya girebileceklerini bildirdiği görülüyor.

Cumartesi günü yayınlanan mahkeme belgeleri, daha önce Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getiren Djokovic'in 5 Ocak'ta Avustralya'ya vardığında aşısız olduğunu doğruladı.

Vize duruşmasının Pazartesi günü yerel saatle sabah 10'da (ET Pazar 18:00) yapılması ve Avustralya'da kalıp kalamayacağına ve turnuvada yarışıp yarışamayacağına ilişkin kararın saat 16:00'da (ET 12:00) verilmesi bekleniyor.

Mahkeme vize iptalini onaylarsa, Djokovic uygun seyahat düzenlemeleri yapılır yapılmaz sınır dışı edilecek.

Tennis Australia CEO'su Craig Tiley'e göre, Avustralya Açık öncesinde aşılanmamış oyunculara muafiyet tanınmasına yol açan şey "çelişkili bilgiler" idi.

Pazar günü CNN'e bağlı 9 News kanalına verdiği mülakatta Tiley, herhangi bir tarafı suçlamayı reddetti. Tennis Australia'nın Avustralya İçişleri Bakanlığı ile "her hafta" iletişim halinde olduğunu ve ilgili tüm tarafların "çok zorlu bir ortamda" faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tiley, Djokovic'i Avustralya Açık'ta oynarken görmek istediğini de sözlerine ekledi. Dünya 1 numarası bu ay Melbourne'de 10. Avustralya Açık şampiyonluğunu ve 21. grand slam şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.

Djokovic'in Perşembe gününden bu yana mülteci ve sığınmacılar için Alternatif Gözaltı Yeri olan Park Otel'de tutulması geniş yankı uyandırdı; destekçileri dışarıda toplanarak Djokovic'in serbest bırakılmasını isterken, diğerleri de otelde tutulan yaklaşık 30 mültecinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekti.

Djokovic'in memleketi Sırbistan'da ise ailesi, oğullarının otelde "esir" olarak tutulduğunu söyledikleri koşullar hakkında protestolar düzenledi - Andrews bu hafta başında bu iddiayı reddetti.

Andrews Cuma günü ABC'ye verdiği demeçte "İstediği zaman otelden ayrılmakta özgürdür ve Sınır Gücü de bunu kolaylaştıracaktır" dedi.

Cumartesi günü Sırbistan ulusal televizyon kanalı RTV Pink'e bir röportaj veren ülkenin Başbakanı Ana Brnabic, Djokovic'in gözaltında tutulmaya devam ederken "glütensiz yemekler, egzersiz ekipmanları ve bir dizüstü bilgisayar" alacağını söyledi.

Cumartesi günü yayınlanan mahkeme belgelerine göre Djokovic, Avustralya Açık öncesinde "antrenman yapmasına olanak sağlayacak daha uygun bir gözaltı yerine" taşınmayı defalarca talep etti.

Brnabic, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştüğünü ancak Djokovic'in davasının sonucunu beklerken Park Hotel'de tutulması kararını geri alamadığını söyledi.

"Hâlâ Park Otel'de kalıyor ama umarım onun için elde ettiğimiz imtiyazlarla kalışını biraz daha katlanılabilir hale getirmişizdir" dedi.

Josh Pennington haberciliğe katkıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com