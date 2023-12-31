Avustralya Açık'ın 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev dördüncü turda Denis Shapovalov'a mağlup oldu

Grand Slam'in favorilerinden biri olarak gösterilen Alman oyuncu, Melbourne'de 14. seribaşı Shapovalov'a 6-3 7-6 (7-5) 6-3 yenildi.

Geçen yıl Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan Zverev'in ilk grand slam şampiyonluğu için bekleyişi sürüyor.

Önemli anlarda büyük servisler atan Kanadalı oyuncu maç boyunca etkileyici görünüyordu.

Bir set öne geçen Shapovalov'un ikinci setteki önemli bir erken break point zaferi, Zverev'in öfkesini raketinden çıkarmasına ve raketi tamamen mahvolana kadar yere vurmasına neden oldu.

Aslında Zverev ikinci seti 5-3 önde kazanmak için servis atıyordu, ancak Shapovalov'un geri dönmesine izin veren iki çift hata yaptı ve daha sonra ikinci seti bir tie break ile kurtardı.

Üçüncü sette erken bir break Shapovalov'un üçüncü seti kontrol etmesini sağladı ve ilk sorulduğunda, Zverev sadece fileye bir forehand vurabildiğinde çarpıcı bir galibiyet elde etti.

Sıcak Avustralya güneşi altında, 22 yaşındaki Shapovalov'un Zverev'e karşı üzücü zaferini tamamlaması iki saat 21 dakika sürdü.

Kariyerinin ilk Avustralya Açık çeyrek finaline ulaşan Shapovalov, "Bugün de galip geldiğim için mutluyum" dedi.

"Üçte bitirmek her zaman daha iyidir ... bu muhtemelen üçte bitirmeyi en az beklediğim maçtı" diye ekledi.

Shapovalov, İspanyol tenisçinin Adrian Mannarino'yu düz setlerde yenmesinin ardından çeyrek finalde Rafael Nadal ile karşılaşacak.

Rekor kırarak 21 grand slam şampiyonluğuna ulaşmaya çalışan Nadal, Mannarino'yu sonraki iki sette alt etmeden önce 28 dakikalık devasa bir ilk set tie break'ine katlanmak zorunda kaldı.

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Zverev'e karşı kazandığı zaferin ardından Shapovalov 35 yaşındaki oyuncuya saygılarını sundu.

"Rafa gibi bir adama karşı mücadele etmek her zaman bir onurdur," dedi.

"Her zaman eğlencelidir, ona karşı her zaman bir savaş olacak ve evet, zor bir maç olacak, kesinlikle keyif alacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com