Avustralya Açık: Tennis Australia, Novak Djokovic destanının oyuncular üzerindeki etkisinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin dünya 1 numarası tenisçinin Avustralya Açık'ta oynama umutlarını sona erdirmesinin ardından Pazartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geri döndü.

Aşı olmayan Djokovic, Avustralya hükümetinin kamu sağlığı ve düzeni gerekçesiyle vizesini iptal etme kararına karşı yaptığı mahkeme mücadelesini kaybetmesinin ardından sınır dışı edildi.

Djokovic'in adının geçmediği Tennis Australia açıklamasında "Göçmenlik Bakanı'nın kararına ve Avustralya Federal Mahkemesi'nin hafta sonu vardığı sonuca saygı duyduğumuzu en başından belirtmek isteriz" denildi.

"Tennis Australia, oyuncular, personel ve taraftarlar için COVID açısından güvenli bir Avustralya Açık turnuvası sunmak üzere geçtiğimiz yıldan bu yana hem Federal hem de Victoria hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

"Gelişmeye ve hepimizi zorlamaya devam eden küresel bir salgın sırasında büyük bir uluslararası spor etkinliğine girişmek, tüm paydaşlar için son derece zorlu bir süreçtir."

'Çıkarılacak dersler'

Yürürlükteki Avustralya yasalarına göre, tıbbi bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm uluslararası katılımcıların Covid-19 aşısı olması gerekiyor.

Djokovic, Tennis Australia ve Victoria eyalet hükümeti ile bağlantılı iki bağımsız panelin Aralık ayında Covid-19 ile enfekte olduğu gerekçesiyle kendisine muafiyet verdiği için girebileceği izlenimine kapıldığını söyledi.

Federal hükümet, kendi kuralları uyarınca, Covid-19'un daha önce bulaşmış olmasının muafiyet için geçerli bir neden olmadığını savundu.

Avustralya Açık Pazartesi günü başladı ancak turnuvanın Cumartesi günü düzenlenen medya gününde oyunculara Djokovic hakkında sorular soruldu.

Tennis Australia'dan yapılan açıklamada, "Avustralya tenis ailesi olarak, son olayların herkes için önemli bir dikkat dağıtıcı olduğunun farkındayız ve bunun tüm oyuncular üzerindeki etkisinden derin üzüntü duyuyoruz" denildi.

"Her zaman alınacak dersler vardır ve her yıl yaptığımız gibi planlamamızı bilgilendirmek için hazırlık ve uygulamalarımızın tüm yönlerini gözden geçireceğiz. Bu süreç her zaman Avustralya Açık şampiyonları kupalarını kaldırdıktan sonra başlar."

Djokovic bu yılki Avustralya Açık'ta oynayıp kazansaydı, 21. tek erkekler grand slam şampiyonluğunu elde etmiş olacaktı.

"Tennis Australian açıklamasına şöyle devam etti: "Oyuncular, buradaki ve dünyadaki tüm tenis severler gibi biz de artık hepimizin tutkuyla bağlı olduğu oyuna odaklanılmasını istiyoruz. "Önümüzdeki iki haftalık muhteşem tenis mücadelesini dört gözle bekliyoruz."

Avustralya Açık 31 Ocak'ta sona eriyor.

Kaynak: edition.cnn.com