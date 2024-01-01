Avustralya Açık Peng Shuai protestosunu durdurduğu için eleştirildi

Protestocular Çinli Wang Qiang ile Amerikalı Madison Keys arasındaki maç sırasında 'Peng Shuai Nerede' yazılı bir pankart açarken, protestoculardan biri de Peng'i destekleyen aynı sloganın yazılı olduğu bir tişört giydi.

Gösteriye katılan üç kişiden biri olan Max Mok'a göre Cuma günü Avustralya Açık'taki güvenlik görevlileri protestoyu sona erdirdi.

Mok CNN'e yaptığı açıklamada güvenlik görevlilerinin başlangıçta turnuvanın siyasi malzemelere getirdiği yasağı gerekçe göstererek pankarta el koyduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri protestoculara tişörtlerini kapatmaları halinde kalabileceklerini söyledi ancak pankartı geri vermedi.

CNN'in edindiği bilgiye göre pankarta el koyma işlemi Wang ve Keys'in oynadığı korttan uzakta gerçekleşti ve nihayetinde üçlü pankartla birlikte Melbourne Park turnuva alanından ayrıldı.

"Bunu gerçekten çok korkakça buluyorum. Bu siyasi bir açıklama değil, bu bir insan hakları açıklaması," diyen emekli tenis şampiyonu Martina Navratilova Tennis Channel'da organizatörlerin protestoyu sona erdirmesine tepki gösterdi.

Tenisçi Nicolas Mahut da organizatörleri dış baskılara boyun eğmekle suçladı.

"Neler oluyor?" diye tweet attı. "Bu ne cesaret eksikliği! Ya Çinli sponsorlarınız olmasaydı?"

Avustralya Açık'ın üç "ortak partnerinden" biri olan likör şirketi Luzhou Laojiao, 2018'de sponsorluk anlaşması duyurulduğunda organizatörlerin turnuva tarihindeki en büyük Çinli sponsorluk anlaşması olduğunu söylemişti.

Tennis Australia'nın Baş Gelir Sorumlusu Richard Heaselgrave, "Luzhou Laojiao'yu, organizasyonumuzun tarihinde önemli bir etkinlik olan Avustralya Açık ortak ailesine davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Çin'in ve bölgenin Avustralya Açık için önemli bir öncelik olduğunu ve Asya-Pasifik Grand Slam'i olarak rolümüzü ciddiye aldığımızı gizlemedik."

Tennis Australia, CNN'in protestonun ele alınışına ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

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CNN'e bağlı Kanal 7, Cumartesi günü turnuva organizatöründen gelen "Bilet giriş koşullarımıza göre ticari ya da siyasi kıyafetlere, pankartlara ya da işaretlere izin vermiyoruz" şeklindeki yanıtı bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Peng Shuai'nin güvenliği bizim için önceliklidir. Durumu hakkında daha fazla netlik elde etmek için WTA ve küresel tenis camiasıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve onun refahını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Geçtiğimiz Kasım ayında Peng, emekli Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi yıllar süren bir ilişki sırasında kendisini sekse zorlamakla suçladıktan sonra Çin hükümeti tarafından iletişimsiz tutulmaktan korkuyordu.

Peng daha sonra cinsel saldırı iddiasını reddetmişti. Kadın Tenisçiler Birliği Peng'in iddialarına ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmaya devam etti ve Peng'in güvenliği için Çin'deki tüm turnuvaları askıya aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com