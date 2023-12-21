Avustralya Açık: Novak Djokovic grand slam için 1 numaralı seribaşı olarak onaylandı

Pazartesi günü bir yargıç, Avustralya hükümetinin Djokovic' in vizesini iptal etme kararını bozdu ve Melbourne'deki geçici göçmenlik gözaltı tesisinden serbest bırakılmasına karar verdi.

Ancak, Avustralya göçmenlik bakanı tenisçiyi ülkeden çıkarmak için devreye girmeyi düşünürken, aşılanmamış dünya 1 numarası hala sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalabilir.

Djokovic bu yılki Avustralya Açık'a, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilme yarışında kendisini uzun süredir rakipleri olan Rafael Nadal ve Roger Federer'den ayırma şansıyla geliyor.

Her üçünün de şu anda 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor ve Federer'in diz ameliyatı nedeniyle bu yıl yarışmaması ve Nadal'ın sakatlık nedeniyle bir süre ara verdikten sonra hala forma girmeye çalışması nedeniyle Djokovic 2022'de şampiyonluğun en büyük favorisi olacak.

Geçen yılki Amerika Açık finalinde Djokovic'in rakibi olan Rus Daniil Medvedev ikinci, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ve Andrey Rublev ise sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

Nadal altıncı sırada yer alıyor ancak geçen hafta Melbourne Summer Set şampiyonluğunu kazandıktan sonra Avustralya Açık'a özgüveni artmış olarak gelecek.

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'Her yönden zarar verici'

ATP Turu, 34 yaşındaki Djokovic'in geçtiğimiz Çarşamba günü Avustralya hükümeti tarafından gözaltına alınmasından bu yana ilk kez Djokovic'in çilesini değerlendirdi.

Birliğin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, erkekler profesyonel tenis turu, Djokovic'in Pazartesi günkü vize duruşmasına giden olaylar dizisini, sporcunun sağlığı da dahil olmak üzere "tüm cephelerde zarar verici" olarak nitelendirdi.

ATP Tour ayrıca ATP Tour'daki tüm oyunculara aşı olmalarını şiddetle tavsiye ederek bunu "sporumuzun pandemiyi atlatması için elzem" olarak nitelendirdi. İlk 100'deki oyuncuların %97'sinin bu yılki Avustralya Açık'a girerken aşı olduğunu da ekledi.

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Açıklamada, "ATP, Avustralya halkının COVID-19'un başlangıcından bu yana yaptığı fedakârlıklara ve uygulamaya konulan sıkı göçmenlik politikalarına tamamen saygı duymaktadır" denildi.

"Ancak son günlerde oyuncuların Avustralya'ya girişiyle ilgili yaşanan sorunlar, kuralların daha net bir şekilde anlaşılması, iletişim kurulması ve uygulanması ihtiyacını ortaya koymuştur.

"Novak Djokovic'in Melbourne'e seyahat ederken, giriş yönetmeliklerine uymak için kendisine gerekli tıbbi muafiyetin verildiğine inandığı açıktır. Pazartesi günkü duruşmaya yol açan olaylar dizisi, Novak'ın sağlığı ve Avustralya Açık'a hazırlanması da dahil olmak üzere her açıdan zarar verici olmuştur."

Seyahat beyannamesine ilişkin soruşturma

Bu arada, soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF) Djokovic'in Avustralya'ya varışından önce yanlış bir seyahat beyanı verip vermediğini araştırıyor.

Djokovic, Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceğini belirleyen mahkemeye kanıt olarak sunulan seyahat beyannamesine göre, 5 Ocak Çarşamba günü Avustralya'ya varışından önceki 14 gün içinde seyahat etmediğini ve etmeyeceğini beyan etti.

Bu iki haftalık süre zarfında çekilen çeşitli fotoğraflarda Djokovic'in hem İspanya hem de Sırbistan'da olduğu görülüyor.

Mahkeme belgeleri Tennis Australia'nın seyahat beyannamesini Djokovic adına doldurduğunu gösterirken, kullanılan bilgilerin Djokovic tarafından sağlandığı, 5 Ocak'ta Melbourne havaalanındaki bir ABF görevlisi tarafından tespit edildi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı web sitesine göre, yanlış seyahat beyanı vermenin cezası en fazla 12 ay hapis cezasıdır.

Djokovic'in medya ekibi CNN'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABF soruşturması, Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin Djokovic'in iade edilen vizesini iptal etmek için kişisel yetkisini kullanıp kullanmayacağını düşündüğü sırada geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com