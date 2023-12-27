Avustralya Açık: Naomi Osaka ilk turda zafere ulaştı; Rafael Nadal rekor teklifi mükemmel bir başlangıç yaptı

25 yaşındaki oyuncu, Rod Laver Arena'da Kolombiyalı Camila Osorio ile oynadığı açılış maçını 6-3 6-3 kazanırken, 17 Ocak'ta kaleme alacağı olası bir giriş için daha iyi bir senaryo umamazdı.

Bu yılki kurada 13. sırada yer alan Osaka, Pazartesi günü açılış setinde 5-0 öne geçtikten sonra 20 yaşındaki Osorio'nun istekli oyunu ve birkaç zorlanmadan yaptığı hatayla maça ortak oldu.

Japon yıldız sonunda ilk seti kazanmayı başardı. İkinci sette, Osorio iki erken kırılma puanı elde etti ancak bundan yararlanamadı.

Osaka 3-1 öne geçti ve Osorio'nun fileye takılan bir backhand'i Osaka'ya galibiyeti getirerek şampiyonluk savunmasına mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı.

Osaka kortta verdiği röportajda "Koşullar göz önüne alındığında oldukça iyi oynadığımı düşünüyorum, rakibim hakkında çok fazla bilgiye sahip değildim" dedi.

Osaka sözlerine şunları ekledi: "Umarım size gerçekten iyi bir performans sergilemişizdir. Buraya geri dönmek benim için her zaman çok özel bir duygu. Burada gerçekten çok güzel anılarım var."

Osaka ikinci turda, Dayana Yastremska'nın 1-6 6-0 0-5 gerideyken çekilmesiyle Amerikalı oyuncunun tur atlamasının ardından Madison Brengle ile karşılaşacak.

Bu ayın başlarında Osaka, geçen yıl Amerika Açık'ta Leylah Fernandez'e yenildikten sonra tenise ara vermesinin ardından dört ay sonra ilk maçını oynadı, ayrıca zihinsel sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Fransa Açık'tan çekildi ve Wimbledon'a katılmamayı tercih etti.

Dört kez grand slam şampiyonu olan oyuncu Melbourne'de geçireceği süre boyunca kortta keyif almaya öncelik vereceğini söyledi.

"Kendimden her maçı kazanmamı bekleyemem ama eğlenmemi ve kendime meydan okumamı bekliyorum" dedi. "Buradayım çünkü burada olmak istiyorum ve bunun benim için eğlenceli olduğunu düşünüyorum.

"Düşüşler yaşayacağım gerçeğini kabul ediyorum ve bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmam gerekiyor."

Bu o yıl olabilir mi?

Osaka gibi Rafael Nadal'ın Avustralya Açık 'ı da daha iyi başlayamazdı çünkü İspanyol oyuncu rekor kırarak 21. grand slam zaferini kazanma yolunda ilerliyor,

İspanyol oyuncu Marcos Giron'u sadece bir saat 49 dakikada 6-1 6-4 6-2 yenerek Melbourne'de ikinci tura yükseldi.

Turnuvadaki 70. galibiyetini alan Nadal, Rod Laver Arena'da 2022'ye hızlı başlangıcını sürdürdü.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle 2021 sezonunun sonunu kaçıran Nadal, iki hafta önce Melbourne Summer Set şampiyonluğunu kazanarak 2009'daki Avustralya Açık'tan bu yana Avustralya topraklarındaki ilk turnuva galibiyetini elde etti.

Ve 35 yaşındaki oyuncu, Giron karşısında iyi formunu sürdürdü ve 24 dakikalık baskın ilk set maçın gidişatını belirledi.

Nadal maç boyunca ayağını yere basmaya devam etti ve dünya 66 numarası Giron'u çok fazla telaşlanmadan geçti.

Novak Djokovic 'in sınır dışı edilmesi ve Roger Federer'in sakatlığı nedeniyle kurada kalan tek eski şampiyon olan Nadal, Melbourne'de kazanarak erkeklerde tüm zamanların grand slam rekortmeni olabilir.

Ve geçen hafta Melbourne Summer Set'te Giron'u yendikten sonra kazanmanın önemini vurguladı.

"Geçen hafta benim için çok önemliydi. Üç maç oynadım, üç maç kazandım. Bir şampiyonluk kazandım, bu her zaman güzeldir," dedi Nadal.

"Ve sanırım gittikçe daha iyi oluyorum. Neler olup bittiğini asla bilemezsiniz ama bana bir ay önce bu pozisyonda olacağımı söyleseniz mutlu olurdum, tabii ki şüphesiz kağıdı imzalardım (gülümsüyor).

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"(Geri dönüşün) başlangıcında işler zor olacak, elbette bazen kortta en iyi hislere sahip olmayacaksınız.

"Ama pozitif kalmak, doğru enerjiyle oynamak ve tabii ki turda olup çocuklarla antrenman yapmak ve maç kazanmak kesinlikle yardımcı oluyor."

Altıncı sıradaki Nadal şimdi ikinci turda wildcard Thanasi Kokkinakis ve elemelerden gelen Yannick Hanfmann arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com