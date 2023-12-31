Avustralya Açık: Daniil Medvedev, ev sahibi favori Nick Kyrgios'u geçtikten sonra 'düşük IQ'lu' taraftarları eleştirdi

Medvedev, Kyrgios tarafından sert bir teste tabi tutuldu ve sonunda 7-6 6-4 4-6 6-2 kazanarak ev sahibi taraftarların önünde Cristiano Ronaldo'nun 'Siu' kutlamasını yuhalamayla karıştırınca kalabalık tarafından hayal kırıklığına uğratıldı.

Korttaki röportajında Jim Courier'e "Birinci ve ikinci servis arasında yuhalandığınızda, bu kolay değil, bu yüzden sadece sakin kalmalı ve maçı kazanmalısınız" dedi.

Eski bir Avustralya Açık şampiyonu olan Courier, kalabalığın yuhalamak yerine 'Siu' diye bağırdığını açıklamaya çalıştı. "Bu bir futbol olayı, bir futbol olayı" dedi.

Medvedev kalabalığa Courier'in ne dediğini duyamadığını söyleyerek cevap verdi ve kalabalığa "Jim Courier'e biraz saygı göstermeleri" için yalvardı.

"Eğer birine saygı duyuyorsanız, en azından Jim Courier'e saygı duyun" dedi.

Courier, Medvedev'e yaklaştı ve "Ronaldo gol attığında söyledikleri bir şey olan 'Siu' dediklerini" tekrar açıkladı.

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"Seni yuhaladıklarını sanmıyorum," dedi. "Umarım bu konuda haklıyımdır."

Courier'in açıklamasına rağmen Medvedev'in maç sonrası verdiği bir başka röportajda hala mutsuz olduğu belliydi.

Eurosport'a verdiği demeçte "Bu öfke değil, sadece biraz hayal kırıklığı" dedi. "Sanırım herkesin bunu yaşaması normal, özellikle de ev sahibi bir favori ile oynadığınızda ve sadece ev sahibi bir favori ile değil Nick ile oynadığınızda."

"Servisimde birkaç an yaşadım - birçok oyun aslında benim için oldukça kolaydı, birçok ace - zordu ve bazı iyi dönüşler yapmayı başardı, sonra [ikinci servisimde] bir kırılma noktam var ve insanlar sanki zaten çift hata yapmışsın gibi tezahürat yapıyor.

"Yani, bu hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bunu herkes yapmıyor ama yapanlar muhtemelen düşük IQ'ya sahipler."

Şimdiye kadar, bu yılki Avustralya Açık'taki kalabalık, Ronaldo'nun tribünlerdeki kutlamalarını taklit etmek için her fırsatı değerlendirdi ve bu da bazı karışıklıklara yol açtı.

Açılış turu sırasında birçok haber kaynağı, yorumcu ve hatta bazı oyuncular 'Siu' tezahüratlarını yuhalama zannetti ve sonunda taraftarların aslında ne bağırdığını anladı.

Tezahüratlar oyunculardan karışık eleştiriler alırken, Kyrgios şaşırtıcı olmayan bir şekilde coşkulu destekten keyif aldı. Liam Broady karşısında aldığı açılış turu galibiyetinin ardından 26 yaşındaki oyuncu, taraftarların büyük beğenisini kazanan 'Siu' kutlamasını kortta gerçekleştirdi.

Ancak, Andy Murray'nin bu kadar sevinmediğini söylemek yanlış olmaz.

Üç kez grand slam kazanan oyuncu, tribünlerde 'Siu' sesleri yankılanırken sahadaki röportajı sırasında "Bu acı verici bir şey," dedi.

Maç sonrası basın toplantısında "Sanırım Ronaldo'nun gol attığında yaptığı 'Siu' ya da onun gibi bir şey," diye ekledi. "İnanılmaz derecede rahatsız ediciydi."

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Kaynak: edition.cnn.com