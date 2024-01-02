Avukatları, Nick Kyrgios'un 'zil zurna sarhoş' olmakla suçladığı Wimbledon hayranıyla anlaştığını söyledi

Knights Temple Law tarafından yayınlanan ve CNN'e gönderilen açıklamada Kyrgios, "10 Temmuz 2022'de, Wimbledon Erkekler Finali sırasında, hakeme Anna Palus olduğunu bildiğim bir taraftarın sarhoş olduğuna inanarak maç sırasında dikkatimi dağıttığını söyledim" dedi.

"Bu inancımın yanlış olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Telafi etmek amacıyla, Bayan Palus tarafından seçilen Great Ormond Street Hospital Charity'ye 20,000 £ (yaklaşık 22,000 $) bağışta bulundum. Bu konu hakkında bir daha yorum yapmayacağım."

Great Ormond Street Hastanesi Londra'da, çoğunlukla Birleşik Krallık'taki ve denizaşırı ülkelerdeki diğer hastanelerden sevk edilen çocuklara bakan ve çocuk hastalıkları üzerine araştırmalar yapan uzman bir çocuk hastanesidir.

O gün Wimbledon finalinde Novak Djokovic tarafından mağlup edilen Kyrgios, müsabaka sırasında kalabalıktan gürültü geldiğini söyleyerek sinirlenmişti.

Öfkesini o sırada maçın baş hakemine ifade ederek, oyun sırasında sürekli kendisiyle konuşan taraftarın stadyumdan atılmasını istedi.

"Aklını kaçıracak kadar sarhoş, bu yüzden onu dışarı atın" dedi.

Hakem tarafından hangi taraftar olduğu sorulduğunda Kyrgios tribünleri işaret ederek şöyle dedi: "Yaklaşık 700 içki içmiş gibi görünen kişi."

Palus bunun sonucunda geçici olarak salondan çıkarıldığını söyledi.

Ağustos ayında yasal yollara başvuran Palus, avukatlarının CNN'e gönderdiği bir açıklama ile Kyrgios'un iddiasının kendisine ve ailesine "önemli zararlar ve sıkıntılar" verdiğini söyledi.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Palus'un avukatları CNN'e daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com