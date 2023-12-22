Avukatı, Travis Scott'ın kulüpte saldırıya uğramakla suçlanmasının ardından NYPD ile işbirliği yaptığını söyledi

Olayla ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadı ve Scott şüpheli olarak gösterilmedi.

NYPD sözcüsüne göre polis, Çarşamba sabahı yerel saatle 03:25 sularında Manhattan'ın merkezindeki bir gece kulübü olan Nebula'da iki erkeğin sözlü tartışmaya girmesi ve 31 yaşındaki bir erkeğin öfkelenerek diğer erkeği yumruklaması üzerine bir çağrıya yanıt verdi.

Scott'ın avukatı Mitchell Schuster konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Her ne kadar bu olay clickbait ve yanlış bilgilendirmelerle orantısız bir şekilde büyütülen bir yanlış anlaşılma olsa da, olayı çözmek ve düzeltmek için mekan ve emniyet güçleriyle aktif bir şekilde çalışıyoruz. Müvekkilimizin her türlü yanlıştan aklanacağından eminiz."

Olayın gerçekleştiği iddia edilen Nebula'nın sözcüsü ise olayın abartıldığını söyledi.

"Ritchie Romero CNN'e yaptığı açıklamada "Bu olay tamamen abartılıyor. "Harika bir geceydi."

Sürpriz DJ seti sırasında Scott'la birlikte sahnede olan bir başka sanatçının rezervasyonunu yapan Dorian Harrington, "Bu tamamen bir yanlış anlaşılma ve sahnede gördüklerim haberlerde okuduklarımı yansıtmıyor" dedi.

Harrington, "Müzik ve gece harika geçti ve herkes huzur içinde ayrıldı" dedi.

Scott, 2021 yılında Houston'da düzenlenen Astroworld Festivali 'nde 10 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili olarak çok sayıda davayla karşı karşıya. Scott yasal sorumluluğu reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com