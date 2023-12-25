Avrupa'nın kaptanı Thomas Bjorn Brexit'e dayanıklı bir Ryder Kupası umuyor

Seve Ballesteros'tan Colin Montgomerie'ye, Ian Poulter'dan Rory McIlroy'a kadar her nesil Avrupalı yıldız, açılış ve kapanış törenlerinde AB'nin resmi marşı olan "Ode to Joy" onurlarına çalınırken mavi ve altın renkleri giyip gururla ayakta durdu.

Ancak Brexit'ten sonra tüm bunlar biraz eskimiş, hatta garip görünmüyor mu?

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İngiliz halkı 2016'daki tarihi referandumda AB'den ayrılma yönünde oy kullandı ve Brüksel yetkilileri ayrılma sürecinin 2020 sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyor.

Golf Avrupa Turu en başından beri Brexit'in Ryder Cup'ı eleme, format ya da takım renkleri açısından etkilemeyeceği konusunda ısrar etti.

Avrupa'nın 2018 kaptanı Thomas Bjorn da CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ye verdiği demeçte bu düşünceyi yineledi.

46 yaşındaki Danimarkalı, Avrupa siyasetinin girdisini çıktısını tartışmanın kendi işi olmadığını kabul ediyor, ancak takımının önümüzdeki Eylül ayında Fransa'da kendilerinden önce gelen takımlarla aynı ruhla sıraya gireceğine inanıyor.

Oyuncu olarak üç Ryder Kupası kazanan ve dört kez de yardımcı kaptanlık yapan Bjorn, "O takım odasında ve o ortamda olmak, bence Avrupa'ya dair harika olan her şeyi temsil ediyor" diyor.

"Avrupalı oyuncular bu takımda bir araya geliyor ve sınırların ötesinde en iyi dostlar olarak Avrupa'yı bir kıta olarak mümkün olan en iyi şekilde temsil ediyorlar.

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"Bu Ryder Cup takımına özgü bir şey. Avrupa bayrağı altında oynuyoruz ama bir kıta olarak Avrupa için oynuyoruz."

Ancak Ryder Cup'ın Avrupa havası her zaman var olmadı. 1927 yılında kurulan turnuva başlangıçta sadece İngiliz ve Amerikalı oyuncular içindi.

Ancak ABD'nin egemen olduğu bir dönemin ardından - ilk 19 turnuvanın 16'sını kazandılar - İrlandalı oyuncular 1973'ten itibaren İngilizlere katılmaya davet edildi ve 1979'da kıta Avrupa'sına açıldı.

Bununla birlikte, İngiliz oyuncular çoğu zaman hala Avrupa takımının büyük kısmını oluşturuyor. En son 2016'da Minnesota Hazeltine'de 12 oyuncudan yedisi Britanyalıydı ve kaptanları da bir Britanyalı olan Darren Clarke'tı.

European Tour, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının İngiliz oyuncuların uygunluğunu etkilemeyeceği konusunda kararlı çünkü "Ryder Cup açısından Avrupalı olma kriteri siyasi ya da ekonomik değil coğrafi bir kriter."

Tur yetkilileri ayrıca "bir bütün olarak Avrupa'nın geniş bir sembolü" olarak tanımladıkları AB bayrağını kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

Avrupa'nın en iyi İngiliz yıldızlarından biri olan Rory McIlroy, Haziran 2016'da attığı tweet ile Brexit ve Başkan Trump hakkındaki görüşlerini açıkça ortaya koydu: "Brexit ve ABD Başkanlık yarışının gidişatı... 2016'yı bir kenara bırakabilir miyiz?"

'Mulligan', bir hata yaptıktan sonra golf vuruşu yapmak için gayrı resmi bir ikinci şanstır.

Aynı zamanda Bjorn'un kendisi de Twitter hesabından referandum sonucuna olumsuz tepki vererek şunları söyledi: "Başbakan olarak Boris, Başkan olarak Donald. Bu ÖZEL bir ilişki!!! #Kendime güvenmiyorum."

Ancak on sekiz ay sonra, kaptan şapkasını takan Bjorn Brexit konusunda daha diplomatik bir yaklaşım sergiliyor.

Ballesteros, Jose Maria Olazabal ve Bernhard Langer'den sonra Britanya Adaları dışından Avrupa kaptanlığı yapan dördüncü kişi olan Bjorn, "Dünyada olup biten siyasi şeyler ve insanların doğru olduğunu düşündükleri kararlar ne olursa olsun, bu bizim gerçekten yorum yapmamız ve bir parçası olmamız için değil" diyor.

"Bence burası dünyanın en büyük kıtası ve benim evim dediğim bir yer ve ben ve bu 12 oyuncu hafta boyunca Avrupa'daki herkesi temsil etmekten gurur duyacağız."

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Britanya ve Avrupa'nın 79'da güçlerini birleştirmesinden bu yana düzenlenen 19 turnuvanın 11'ini kazanan Ryder Cup takımının 'Brexit'e dayanıklı' kalması Avrupalı golfseverlerin en büyük dileği.

Ancak sonuncusunu güçlü bir Amerikan takımı kazandı - Jordan Spieth ve arkadaşları Clarke'ın adamlarını 17-11'lik kapsamlı bir yenilgiye uğrattı - ve öyle görünüyor ki Bjorn'un Avrupa'sı Ryder Cup'ı geri kazanmak istiyorsa her zamankinden daha fazla birlik olmak zorunda kalacak.

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Kaynak: edition.cnn.com