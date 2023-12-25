Avrupa'nın çarpıcı terk edilmiş kiliselerinin içinde

Çok geç olmadan solmuş ihtişamlarını yakalamayı uman Fransız fotoğrafçı Francis Meslet, neredeyse on yılını çeşitli bakımsızlık durumlarındaki terk edilmiş kiliseleri, şapelleri ve manastırları belgeleyerek geçirdi. Meslet'in çarpıcı görüntüleri, harap olmuş boru orglarını, aşırı büyümüş dehlizleri, uzun süredir boş duran sıraları ve toz ve molozla kaplı neflere dökülen güneş ışığını gösteriyor.

"Geçen zamanın mimari üzerindeki etkisiyle ilgileniyorum - bir binanın terk edilmişlikten, sert hava koşullarından ve zamandan nasıl kurtulmaya çalıştığı" diyor e-posta yoluyla.

Fransa, Belçika, Almanya, İtalya ve Portekiz'de çektiği fotoğraflardan oluşan yeni kitabı"Terk Edilmiş Kiliseler: Sahipsiz İbadet Yerleri" adlı yeni kitabı, "mimarlık ve insanlık tarihinde çok özel" olarak tanımladığı bir yapı türüne ürkütücü bir övgü sunuyor. Bir zamanlar mimar olmak isteyen Meslet'in yapısal simetri konusunda keskin bir gözü var ve koleksiyonu gotikten neoklasiğe uzanan stilleri kapsıyor.

Kiliselerin birçoğu belli ki yıllardır ihmal edilmiş. Ancak diğerleri sanki yakın zamanda terk edilmiş gibi görünüyor, boyalı duvarları hala garip bir şekilde canlı, koltukları bir sonraki cemaati bekler gibi düzenlenmiş. Ancak Meslet, doğanın hızlı hareket edebildiğini söylüyor.

"Bazen yakın zamanda terk edilmiş bir bina, özellikle çatıya sızan su nedeniyle çok hızlı bir şekilde bozuluyor" dedi. "Birkaç kış ve sadece birkaç yıl içinde, çürümenin güzelliği ve içeride büyümeye başlayan bitki örtüsü sizi şaşırtabilir."

Ziyaret ettiği kiliselerden sadece birkaçının tahrip edildiğini söyledi. Bazılarında hala hasar görmemiş heykeller, vitray pencereler ve süslü sunaklar bulunuyordu. Yine de Meslet'in kitabında, daha fazla zarar görmesini engellemek için, binaların bulunmasını kolaylaştıracak ayrıntılara bilinçli olarak yer verilmemiş.

Fotoğrafçı kiliseleri fotoğraflarken nadiren başkalarıyla karşılaşıyor ve - miras ve insanların bu genellikle harap binalarda güvenliği için - bunun böyle kalmasını istiyor.

"Son yıllarda artan kentsel keşif fotoğrafçılığı çılgınlığı ne yazık ki bu disiplini bozdu" diyor. "Acemiler ve vicdansız ziyaretçiler, keşfedildiklerinde bu yerlerin hızla çöküşüne katkıda bulunuyorlar."

Çürümeye terk edildi

Meslet, ister kentleşme nedeniyle kullanılmaz hale gelen bir köy kilisesi, ister yapısal hasara yenik düşen eski bir şapel olsun, bunların kapanmasının ana nedeninin her zaman finansman eksikliği olduğunu söyledi.

"Notre Dame yangınından sonra Fransa'da yaşananları ve kiliseyi restore etmek için birkaç gün içinde toplanan inanılmaz miktardaki parayı gördüğümüzde bu olgu daha da paradoksal bir hal alıyor" diye ekledi.

"Kırsal kesimde yavaş yavaş ölmekte olan küçük kiliselere" çok daha az ilgi gösteriliyor. Sadece Fransa'da, kar amacı gütmeyen bir grup olan Dini Miras Gözlemevi, tehdit altında olduğunu düşündüğü ya da son yıllarda kapanan yüzlerce kiliseyi listeliyor.

Bu yapılardaki bozulma, Batı Avrupa'da dinin - ya da özellikle kiliseye gitmenin - gerilemesini yansıtıyor gibi görünüyor. Pew Araştırma Merkezi'ne göre, buradaki çoğu insan kendini hala Hıristiyan olarak tanımlasa da, her beş kişiden sadece biri düzenli olarak kilise ayinlerine katılıyor.

Fotoğrafların sembolizmi, kendisi de ibadet etmeyen bir Hıristiyan olan Meslet'in gözünden kaçmıyor.

"Zaman içinde ve araştırmalarım sırasında, tüm Avrupa'da gerilemekte olan dini yapıların sayısının arttığını gördüm. Bu da önemli bir soruyu ortaya çıkarıyor: İnanca, dine ve toplumlarımıza ne oldu? İşte bu nedenle bu proje üzerinde çalışmaya karar verdim.

"Başlangıçta bu çalışmaya 'Il Était Une Foi' adını verdim. Fransızca'da 'fois' (zaman) ve 'fois' (inanç) aynı şekilde telaffuz edilir, bu nedenle İngilizce'de 'Once upon a Faith' diyebilirsiniz."

"Terk Edilmiş Kiliseler: Jonglez Yayıncılık tarafından yayınlanan "Terk Edilmiş Kiliseler:Sahipsiz İbadet Yerleri" adlı kitap şu anda satışta.

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Kaynak: edition.cnn.com