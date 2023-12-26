Avrupa'da 50 yıldır süren fırtınalı aşk

O zamanlar 30 yaşında olan Carolyn, o zamandan beri Union Pacific demiryolu şirketine dahil olan bir Amerikan tren ağı olan Southern Pacific Railroad'da çalışıyordu. 50 yıl önce, Southern Pacific Demiryolları'nın birkaç bin çalışanı vardı ve şirketin çalışan kulübü, demiryolu çalışanlarını Avrupa'da dolaştırmak için uçak ve otobüs kiralayarak düzenli uluslararası gezilere ev sahipliği yapıyordu.

Carolyn normal iş görevlerinin yanı sıra bu gezilerin organizasyonunda da yer alıyordu. Toplantılarda saatler geçirir, planların koordine edilmesine yardımcı olurdu. Avrupa'ya varmak her zaman biraz sinir bozucuydu - herhangi bir şey biraz bile ters giderse, kendini sorumlu hissediyordu. Elbette eğlendiler ama Carolyn her zaman, en azından kısmen, "iş modundaydı".

1971 yılındaki gezide Carolyn ve iş arkadaşları havaalanından parlak sarı bir otobüsle alındılar. Carolyn iş arkadaşlarını yönlendirip bavullarını otobüse yüklemelerine ve koltuklarına yerleşmelerine yardımcı olurken, kendisini uzaktan hayranlıkla izleyen tur direktöründen habersizdi.

Tur direktörü Chris De Vreeze CNN Travel 'a "Otobüsün dışında duruyordum" diyor. "Ve orada bana çok güzel göründüğünü söylemeliyim."

Chris Hollanda'da yaşayan yirmili yaşlarında bir gençti. O zamanlar zorunlu olan Hollanda askerlik hizmetini yeni bitirmiş ve Avrupa'da sırt çantalı bir maceraya atılmıştı.

Hollanda'daki evine döndüğünde, gezme arzusunu kısmen de olsa tatmin eden bir tur direktörlüğü işi bulmuştu: İskandinavya'daki ülkelerin yanı sıra İspanya ve Portekiz'e geziler düzenleyen bir rehber olarak çalışıyordu.

Chris, "Turistleri Schiphol Havaalanı'ndan almaktan ve ardından yaklaşık üç hafta boyunca İskandinavya'yı otobüsle dolaşmaktan sorumluyduk," diye hatırlıyor. "Ve ilk kez Amsterdam'da böyle tanıştık."

"Başlangıçta Chris'i pek fark etmemiştim," diyor Carolyn. Uçuştan dolayı çok yorgundu ve yolculuğun iyi bir başlangıç yapmasına odaklanmıştı.

İlk gün Chris'in otobüsü Almanya'nın kuzeyindeki Lübeck'e gitti, böylece yorgun transatlantik yolcuları ertesi günkü yolculuktan önce biraz dinlenebildiler.

Yolculuğun ilk ayağı sorunsuz geçti. Tur grubu buradan bir araba feribotuna binerek Almanya'dan Danimarka'ya, oradan da İsveç ve Norveç'e geçti.

Chris ve Carolyn ilk kez bu feribot yolculuklarından birinde bire bir konuştular.

"Bir gece feribotunda iskelede oturduğumuzu hatırlıyorum," diye anımsıyor Chris. "Sadece konuşuyor ve içiyorduk."

Yıldızların altında oturan ikili o ana kadarki hayatları hakkında sohbet ettiler - Chris'in seyahatleri, Carolyn'in demiryolundaki işi. ABD ve Hollanda'yı, ülkelerinin farklılıklarını ve benzerliklerini tartıştılar.

"Gittikçe daha iyi anlaşmaya başladık," diyor Chris.

Açık bir geceydi ve yolcuların çoğu kamaralarında uyuyordu. Güvertede oturan Chris ve Carolyn ufka baktılar. Uzakta, suyun üzerinde dans eden turkuaz ışık lekeleri fark ettiler. Buna inanamadılar, Aurora Borealis'e benziyordu.

Chris bu an için "çok romantik ve duygusaldı" diyor.

"Yine de," diye ekliyor. "Bugüne kadar Kuzey Işıkları mı yoksa belki bir şehirden gelen başka ışıklar mı ya da Tanrı bilir ne olduğundan emin değilim."

Chris ve Carolyn istemeden de olsa bütün gece yıldızların altında kalmış, suyu seyretmiş, sohbet etmiş ve sonunda uyuyakalmışlardır.

Feribot iskeleye yanaştığında diğer yolcular otobüse döndüler ama Chris ve Carolyn hiçbir yerde yoktu. Diğer yolculardan biri gidip onları aramak için otobüsten indi. Chris ve Carolyn'i güvertede yan yana oturmuş, hâlâ uyur vaziyette buldu.

Carolyn çok utanmıştı. Ama pırıl pırıl İskandinav gökyüzünün fonunda Chris'le konuşmayı çok sevmişti.

Avrupa'yı Keşfetmek

Carolyn üç haftalık Avrupa seyahatini anlatan bir günlük tuttu ve bugün hala bu defteri saklıyor. Defterde, Chris'le çoğu gece saat 3 ya da 4'e kadar yatmadıklarını, bütün geceyi sohbet ederek, parti yaparak ve birbirlerini tanıyarak geçirdiklerini yazmış.

Ancak ikisi birbirlerine bağlanmış olsalar da Carolyn Kaliforniya'da başka biriyle çıkıyordu. Aralarındaki bağın Avrupa'da geçirdiği zamandan daha uzun süreceğini düşünmüyordu.

Yolculuğun sonuna doğru Chris, Carolyn ve diğer yolculardan bazıları Hollanda'da bir otelin barında dinlenirken Carolyn'e otel personeli tarafından kendisini bekleyen uluslararası bir telefon olduğu bildirildi.

Sözde seyahatin tüm ödemesi önceden yapılmıştı. Ancak Carolyn telefonda bazı ödeme tutarsızlıkları olduğunu öğrendi. Görünüşe göre, dış tur şirketi bazı otel odalarının ve uçak biletlerinin ödemesini ihmal etmişti.

Carolyn soluğu havayolu şirketi Transavia'nın merkez ofisinde aldı ve neler olup bittiğini ve bu durumun nasıl çözülebileceğini anlamaya çalıştı. Chris de manevi destek için ve ne gibi pratik çözümler bulabileceklerini görmek için onunla birlikte geldi.

Yaklaşık 5,000 doların kayıp olduğu ortaya çıktı. Daha da kötüsü, kimse paranın nereye gittiğini bilmiyordu ve durum çözülene kadar Carolyn ve iş arkadaşları Amsterdam'da mahsur kaldılar ve charter uçuşları iptal edildi.

Chris'in desteğiyle Carolyn, Southern Pacific Demiryolları ile temasa geçerek paranın havale edilmesini sağladı, ancak bu hemen olmayacaktı. Bir anlaşma yapıldı: charter uçuşu ertesi gün kalkabilirdi, ancak Carolyn ve Chris paranın gelmesini beklerken pasaportlarını teminat olarak teslim ederek yerlerinde kalacaklardı. Böylece Carolyn'in grubunun geri kalanı yola devam etti.

Carolyn'in meslektaşları neler olduğunu tam olarak anlayamadılar. Bazıları onun Chris'le birlikte fazladan bir gün daha kalmak için bahane bulduğunu düşünüyordu. Carolyn içten içe panikliyordu ama dıştan sakin kalmaya çalışıyordu.

"Carolyn ve ben geceyi havaalanına yakın bir otelde geçirdik," diye hatırlıyor Chris. "Ertesi sabah American Express'e gidip 5.000 dolarlık çeki aldık ve Transavia'ya geri getirdik. Onlar da bize pasaportlarımızı geri verdiler."

Carolyn oradan Londra'ya uçarak iş arkadaşlarına katılabildi ve Kaliforniya'ya geri döndü. Bu, Amerikalı turist ile Hollandalı tur rehberini birbirine daha da yakınlaştıran duygusal bir hız treniydi.

"Çaresizdim, enkaz halindeydim," diye hatırlıyor Carolyn. "Ve kahramanım beni kurtarmaya geldi ve her şeyi halletti. İşte o zaman düşünmeye başladım, bu adam gerçekten çok nazik."

Chris bu deneyimin ve birlikte geçirdikleri fazladan günün "aşkımızı daha da ilerlettiğini" söylüyor.

Uzun mesafeli yazışmalar

Carolyn uçağına binmeden önce Chris'le adreslerini değiştirdi. ABD'deki evine döndüğünde Avrupa'dan ilk mektubunu aldı.

"İrtibatı koparmadık," diye hatırlıyor Carolyn.

Kaliforniya'daki ilişkisi sona erdi ama Hollanda'ya ve Hollanda'dan gelen mektuplar devam etti ve sıklaştı.

Chris, ikisinin "her şey ve her konuda" yazdığını söylüyor.

"Haftada iki ya da üç mektup almamız hiç de olağandışı değildi," diye hatırlıyor. "Çok sayıda telgraf ve çok sık olmasa da ara sıra pahalı telefon görüşmeleri. Ama çoğunlukla hepsi posta yoluyla geliyordu. Birbirimize gönderdiğimiz yığınla mektup vardı - hala da var - yığınla mektup."

Chris ve Carolyn mektupların gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Nadiren yapılan telefon görüşmeleri ise ekstra özeldi.

Carolyn, "Harika bir sesi vardı, onunla telefonda konuşmaya bayılırdım," diyor.

Aşklarının tohumları İskandinav feribotunda atıldıysa da, çift uzun mesafeli yazışmalarıyla birbirlerine aşık olmuş.

Chris o Aralık ayında ABD'ye bir ziyaret planladığında. Carolyn'in içinde evlenme teklif edebileceğine dair "küçük bir his" vardı. İçgüdüsü doğruydu.

Chris, "Elbette onu hep tekrar görmek istiyordum ve kararımı çoktan vermiştim - ona evlenme teklif edecektim," diyor.

Hollanda'dan ABD'ye gitmek için Chris 24 saatten fazla yolculuk yaptı - Amsterdam'dan Lüksemburg'a, oradan Reykjavik, İzlanda'ya, oradan da New York'a uçtu ve ABD üzerinden Kaliforniya'ya uçtu.

Chris çok seyahat etmişti ama daha önce hiç böyle devasa bir hava yolculuğuna çıkmamıştı. Ve daha önce hiç bu kadar önemli görünen bir yolculuğa çıkmamıştı. Gergin ve heyecanlıydı.

"Ama oraya vardığımda onun ailesiyle tanıştım," diyor Chris ve onları "harika insanlar" olarak nitelendiriyor.

Evlenme teklifinin "eski moda" olduğunu söylüyor.

"İtiraf etmeliyim ki oldukça gergindim," diyor. "Carolyn kabul ettiğinde gerginliğim kayboldu ve ikimiz için de keyifli bir an oldu."

Carolyn, ailesinin Chris'i en başından beri sevdiğini söylüyor. Sevdiklerinin, daha önce sadece bir kez tanıştığı Avrupalı tur direktörüne aşık olmasıyla ilgili tereddütleri varsa da ("Kim bir Avrupa seyahatinde tur direktörüyle birlikte olur ki?" diye şaka yapıyor) bunları dile getirmemişler.

"O zamanlar 30 yaşındaydım. O zamanlar biriyle tanışmak için biraz geç bir yaş sayılırdı," diye ekliyor Carolyn gülerek. "Bu yüzden çok mutluydular."

Carolyn ailesine Chris'ten çok daha yakındı, bu nedenle ABD'de birlikte yaşamak bariz bir seçim gibi görünüyordu. Bu durum çiftin beklediğinden daha karmaşık bir hal almış. Chris'in vizesi birkaç ay gecikti ama sonunda Chris ve Carolyn Mayıs 1973'te ABD'de evlendiler. Carolyn, Chris'in adını alarak Carolyn De Vreeze oldu.

Düğün, yaklaşık 500 davetlinin katıldığı coşkulu ve mutlu bir olaydı.

Chris, "Harika bir partiydi, canlı grup falan vardı - kesinlikle muhteşemdi," diye hatırlıyor.

Katılımcıların çoğu Carolyn'in arkadaşları ve ailesiydi. "İşten tüm arkadaşlarımı, aklıma gelen herkesi davet ettim," diyor Carolyn. Chris'in konuklarının sayısı daha azdı.

"60'ların sonu, 70'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek çok büyük bir olaydı" diye açıklıyor. Ama buna aldırmadığını söylüyor.

Chris bugün Carolyn'e "Sen vardın," diyor. "İhtiyacım olan tek şey buydu."

Düğünün sonunda Chris ve Carolyn "veda" kıyafetlerini giydiler ve arabalarına - bir Ford Mustang - binerek gün batımına ya da en azından hayatlarının yeni bölümüne doğru yola çıktılar. Chris yolcu koltuğunun kapısını Carolyn'e açık tuttu ve gelenek olduğu üzere sürücü koltuğuna atladı.

"Arabaya bindim, yola çıktık. Herkes el sallıyor ve 'Güle güle, güle güle' diye tezahürat yapıyordu. Köşeyi dönüp gözden kaybolduk ve ben arabadan indim, o da direksiyona geçti."

Chris'in henüz ABD ehliyeti olmadığı için Carolyn'in kullanması gerekiyordu.

Chris ve Carolyn bundan sonra Oakland, Kaliforniya'da birlikte yaşamaya başladılar. 1975 yılında, iki çocuklarını büyüttükleri ve bugün hala içinde yaşadıkları eve taşındılar.

50 yıl sonra

Bugün Chris ve Carolyn, Hollanda ve Amerikan mirasının tadını çıkaran ve aynı zamanda kendi çok kültürlü ailelerine sahip olan uluslararası çocuklar yetiştirmiş olmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar.

Chris, "Onları hiçbir önyargı olmadan, doğru bir şekilde yetiştirdik" diyor.

Geçtiğimiz 50 yıl Chris ve Carolyn için hiç de kolay geçmemiş. Evliliklerinin ilk yıllarında Carolyn'in düşük yapması gibi zor ve yürek parçalayıcı anlar oldu. Ve sonra, çocukları küçükken, Chris'in misafirperverlik işi onu sabahın erken saatlerine kadar işte tuttu, çift gece gemiler gibiydi. Chris ve Carolyn on yıllar boyunca hayatın dalgalarına birlikte göğüs germek için çok çalıştıklarını söylüyorlar.

Chris, "Her ilişkide inişler ve çıkışlar olur ve bizim ilişkimiz de zaman zaman pek umut verici görünmüyordu, ama yine de devam ettik," diyor.

"Zor zamanları atlatırsınız ve sonra bunu yaptığınız için mutlu olursunuz," diyor Carolyn. "Bu bir bağlılıktır."

Bugün çift, parlak sarı otobüsle İskandinavya'yı turlarken yaşadıkları anılara değer veriyor ve birlikte geçirdikleri yılların keyfini çıkarıyor.

"50 yıl öncesine dönüp baktığımda her şeyin çok hızlı geçtiğini görüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor, siz farkına bile varmadan bitiyor," diyor Chris.

Ama çift daha çok mutlu olacaklarını umuyor, torunlarının üzerine titriyorlar ve aileleriyle vakit geçirmeyi seviyorlar. Bu yıl içinde 50. evlilik yıldönümlerini kutlamayı dört gözle bekliyorlar.

Bugün çift, Carolyn'in Avrupa gezisinde yollarının kesişmesinin kader olduğunu düşünüyor.

Chris, "Onu ilk günden beri seviyordum ve bugün de hala seviyorum," diyor.

"Olması gereken buydu," diyor Carolyn. "Olması gerekiyordu."

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Kaynak: edition.cnn.com