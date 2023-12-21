Avrupa Süper Ligi: AB'nin en üst mahkemesi tartışmalı futbol davasında kararını verecek

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), futbolun en üst düzey iki yönetim organı olan FIFA ve UEFA'nın 2021'de tartışmalı ayrılıkçı ligin kurulmasını engellemeye yasal olarak izin verilip verilmediğine ilişkin kararını açıklayacak. Dava Madrid'deki bir mahkeme tarafından ABAD'a havale edilmişti.

A22 Sports Management CEO'su Bernd Reichart'a göre ESL'nin Avrupa yönetim organı UEFA'ya karşı açtığı "anti-tekel" davası, kıta futbolundaki "baskın" konumunun yasal olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

A22, web sitesine göre "yeni Avrupa Süper Ligi'nin oluşturulmasına sponsor olmak ve yardımcı olmak" için kuruldu.

"Tüm yerel ligler katılımcı kulüplerin kendileri tarafından işletilir ve yönetilir. Sadece Avrupa düzeyinde kulüplerin söz hakkı yoktur," diyor Reichart A22'nin web sitesinde yakın zamanda yayınlanan bir videoda.

"Ancak mahkemeye ve ona rehberlik eden Avrupa Birliği yasalarına kesinlikle inanıyoruz."

CNN, Perşembe günkü karar öncesinde yorum için dünya yönetim organı FIFA ve UEFA'ya ulaştı.

48 saatlik bir çöküş

18 Nisan 2021 tarihinde, Avrupa'nın en büyük, en başarılı ve mali açıdan en güçlü 12 kulübü, mevcut UEFA yarışma formatından ayrılarak bir Süper Lig oluşturma niyetlerini açıkladı. Fikir, sahadaki performansa bakılmaksızın her sezon 15 kulübün 20 takımlı yarışmada yer almasını garanti etmekti.

Bu 20 takım, 12 kurucu üyenin yanı sıra ismi açıklanmayan üç daimi kulüp ve her yıl elemeleri geçecek beş diğer kulüpten oluşacaktı.

Ancak taraftarlardan ve kamuoyundan gelen şiddetli muhalefetin ardından - birçok kişi bunun Süper Lig'in kurucu üyelerinin statüsünü ve gelirini garanti altına almayı amaçlayan bir güç gaspı olduğunu söyledi - planlar sadece 48 saat sonra rafa kaldırıldı, ancak İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona projeye bağlı kalmaya devam etti.

Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur ESL projesinden çekildi ancak daha sonra UEFA tarafından mali cezalara çarptırıldı.

Temmuz 2023'te, 12 kurucu üyeden biri olan Serie A'dan Juventus, yaptığı açıklamada kulübün ESL'den çekilmek için "prosedürü başlattığını", ancak "yürürlükteki sözleşme hükümleri uyarınca, çıkışının ancak Real Madrid, FC Barcelona tarafından önceden yetkilendirilmesi halinde tamamlanacağını ve geçerli olacağını" söyledi.

'Avrupa Spor Modeli'

UEFA Real, Barça ve Juve'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etme girişiminde bulundu, ancak bir İspanyol mahkemesi kararı UEFA'yı Haziran 2021'de disiplin davasını durdurmaya zorladı.

Aralık 2022'de, ABAD'da Başsavcı Athanasios Rantos'un bağlayıcı olmayan bir AB Görüşü şöyle dedi: "Yeni müsabakaların önceden onaya tabi olduğu FIFA-UEFA kuralları AB rekabet hukuku ile uyumludur."

Görüşte ayrıca, Süper Lig kulüplerinin ayrı bir müsabaka düzenlemesine izin verilirken, her iki yönetim organının da onay vermeyi reddetmesi halinde FIFA ve UEFA müsabakalarına katılmayı talep edemeyecekleri belirtildi. Sonuç olarak, Süper Lig kulüplerine verilecek cezalar AB yasalarıyla tamamen uyumlu olacaktı.

O dönemde UEFA, Rantos'un görüşünü memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınladı.

UEFA bunun "Avrupa futbol piramidinin mevcut dinamik ve demokratik yönetişim yapısını korumaya yönelik cesaret verici bir adım ... [Federasyonların sporun korunmasındaki merkezi rolünü güçlendirirken, üyelerimiz arasında sportif liyakat ve açık erişimin temel ilkelerini desteklemektedir."

Ancak A22'ye danışmanlık yapan avukat Jean-Louis Dupont, CNN Sport'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Rantos'un görüşünün UEFA, Belçika futbol kulübü Antwerp ve AB'nin serbest dolaşım kurallarını içeren başka bir davada "çeliştiğini" söyledi.

Dupont'a göre, Adalet Divanı'nda Birinci Başsavcı olan Maciej Szpunar'ın bu davayla ilgili görüşü, "özünde ... AB Antlaşmalarındaki hiçbir maddenin UEFA'ya herhangi bir 'Avrupa Spor Modeli'ni uygulama yetkisi vermediğini belirtiyordu.

Dupont, Szpunar'ın Mart 2023'te açıklanan görüşüne atıfta bulunarak, "UEFA'nın aynı zamanda hem ticari bir işletmeci hem de ticari olarak hakim olduğu piyasanın düzenleyicisi olması nedeniyle sürekli bir çıkar çatışması içinde olması kaçınılmazdır" dedi.

ABAD'ın nihai kararını Perşembe günü vermesi bekleniyor.

Yenilenen rekabet

Bu yılın Şubat ayında ESL organizatörleri "60 ila 80 takımlı" yenilenmiş bir yarışmayı açıkladılar.

A22'nin ESL'yi yeniden canlandırma çabaları, Madrid Yüksek Mahkemesi'nin 2023'ün başlarında, Süper Lig'i, kulüplerini ve katılımcılarını UEFA, FIFA ve onlara bağlı federasyon ve liglerin yaptırımlarından korumak için 2021'de verilen tedbir kararını geri alma kararını izliyor.

Perşembe günkü karar öncesinde CNN'e gönderdiği e-postada Dupont, "UEFA ve FIFA, uluslar arası kulüp futbolu üzerinde kendi kendilerine ilan ettikleri bir tekele sahipler" dedi. "Kapı kapalı: onlar dışında kimsenin pazara erişimi yok.

"Asıl mesele şu: 21 Aralık'ta hala bu tekele sahip olacaklar mı? Yoksa ATAD kapıyı öyle ya da böyle açacak mı?"

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Kaynak: edition.cnn.com