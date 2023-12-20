Avrupa Mahkemesi AB'nin milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine dahil etmesini onayladı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (ABAD) kararında Abramovich tarafından açılan davayı reddederek "kendisine karşı alınan kısıtlayıcı tedbirleri onayladı."

ABAD belgelerine göre Abramovich, Mayıs 2022'de yaptırım listesine dahil edilmesinin iptali talebiyle AB'ye karşı dava açmıştı.

Abramovich, Avrupa Birliği'nin değerlendirmesinde "açık bir hata" olduğunu ve kendisini listeye dahil etme kararının "temel hakların ihlali" ve AB hukukunda yer alan temel haklarına "haksız müdahale" olduğunu iddia etti.

Çarşamba günkü kararında ABAD, Abramovich'in Rus çelik ve madencilik devi Evaraz'ın ana hissedarı olarak üstlendiği rol ışığında, AB'nin "Bay Abramovich'in adını yaptırım listesine dahil etmeye karar vererek aslında değerlendirmesinde hata yapmadığını" açıkladı.

ABAD, Rusya ve madencilik sektörünün "Rus Hükümetine önemli bir gelir kaynağı sağladığını" belirtti.

Lüksemburg merkezli mahkeme, Abramovich'in yaptırım listesine dahil edilmesinin "temel haklarına yönelik haksız ve orantısız bir ihlal teşkil etmediği" sonucuna vardı.

'Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları var'

Abramovich ayrıca itibarının zedelenmesi nedeniyle bir hayır kurumuna ödenmek üzere 1 milyon € (1.1 milyon $) tazminat talep etmişti.

Çarşamba günü ABAD, Abramovich'in yaptırım listesine alınmasının hukuka aykırı olduğunu kanıtlayamadığını ve "tazminat talebinin de reddedildiğini" söyledi.

CNN yorum için Abramovich'e ulaştı.

Abramovich, çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra Mart 2022'de aralarında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu Rus yetkililer, önde gelen iş dünyası liderleri ve oligarklarla birlikte AB 'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa Birliği, Abramovich'in "Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları olduğunu" ve "başkana ayrıcalıklı erişimi olduğunu ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürdüğünü" söyledi.

AB'ye göre bu bağlantı, iş adamının "hatırı sayılır servetini korumasına" olanak sağladı.

AB, "Bu nedenle Kırım'ın ilhakından ya da Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasından sorumlu olan Rus karar vericilerden faydalanıyor" iddiasında bulundu.

AB ayrıca Abramovich'in "önde gelen Rus iş adamlarından biri" olarak "Rusya Federasyonu Hükümetine önemli bir gelir kaynağı" sağladığını iddia etti.

Avrupa, bugüne kadar yaklaşık 1,800 kişi ve kuruluşun AB'nin yaptırım listesine alındığını ve seyahat kısıtlamalarına ve mal varlıklarının dondurulmasına tabi tutulduğunu söylüyor.

'Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanları'

Mart 2022'de Abramovich Chelsea'yi sattığını ve "ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurmaları talimatını verdiğini" açıkladı ve "vakfın Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına olacağını" ekledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Chelsea, 5 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Todd Boehly liderliğindeki bir sahiplik grubuna satılmış ve bunun 3.08 milyar dolarlık kısmı Abramovich'in hayır işlerine bağışlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Avrupa Bakanı Leo Docherty bir parlamento komitesi oturumunda "satıştan elde edilen gelirin İngiltere'deki bir banka hesabında dondurulduğunu" ve hükümetin "şu anda bağımsız uzmanların parayı yönetmek üzere bir vakıf kurma sürecinden geçtiğini" söyledi.

"Docherty duruşmada, "Hükümet ile vakfın kurulmasına dahil olanlar arasındaki temel farkın, fonların Ukrayna içinde mi yoksa Ukrayna dışındaki Ukraynalılar için mi kullanılacağı" olduğunu söyledi.

Docherty, Birleşik Krallık hükümetinin "bu paranın mümkün olan en kısa sürede Ukrayna içindeki Ukraynalıların yararına kullanılmasını" istediğini de sözlerine ekledi.

Abramovich de İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com