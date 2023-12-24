Avrupa Ligi: Seyirci sorunu bir kez daha maçlara gölge düşürdü

Geçtiğimiz ay Leicester City'nin Napoli ile oynadığı maçta çoksayıda tutuklama gerçekleşti ve bu hafta Fransa ve İngiltere'deki stadyumlarda da benzer taraftar çatışmaları yaşandı.

Marsilya'nın Galatasaray'la golsüz berabere kaldığı karşılaşma, ilk yarının sonlarına doğru seyirciler arasında yaşanan şiddet olayları ve atılan maddeler nedeniyle sekiz dakika durdu.

UEFA'nın canlı maç blogunda hakemin "pirotekniklerle ilgili güvenlik sebepleri" nedeniyle oyunu durdurduğu belirtildi. Görüntülerde rakip taraftarlar arasında yanan işaret fişeklerinin atıldığı ve bir tanesinin sahaya fırlatıldığı görülüyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yanı sıra kulüp kaptanları Fernando Muslera ve Dimitri Payet, olayları yatıştırmak amacıyla sahanın çatışan taraftarlara en yakın bölgesine yaklaştı.

Dün geceki karşılaşma Marsilya'nın bu sezon seyirci olaylarıyla ilgili ikinci kez karıştığı bir olay oldu: Ağustos ayında Nice ile oynadıkları Ligue 1 maçı taraftarlar, oyuncular ve personelin karıştığı toplu bir arbedenin ardından tatil edilmişti.

Ev sahibi kalabalık tarafından Marsilya oyuncularına su şişeleri fırlatılmasının ardından - bir tanesi Payet'e isabet etmiş gibi görünüyordu - taraftarlar sonunda güvenlik direncini aşarak sahaya döküldü ve ardından kitlesel bir arbede yaşandı.

Bunun üzerine Nice'e iki puan cezası verildi ve kapalı kapılar ardında tarafsız bir sahada oynanmak üzere maçın tekrarına karar verildi.

'Bu ünü istemiyoruz'

Bu arada, Londra'da West Ham'ın Rapid Vienna karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, benzer kalabalık şiddeti sahneleriyle dengelendi.

Bir kez daha, görüntülerde Londra Stadyumunun ev sahibi ve deplasman bölümleri arasında - bir su soğutucusu da dahil olmak üzere - çok sayıda mermi fırlatıldığı görülüyordu.

İlk yarıda Declan Rice'ın attığı açılış golünün ardından Rapid Vienna taraftarlarından bazılarının bariyerlerin üzerinden atlayarak güvenlik çemberini aşıp ev sahibi taraftarlara yaklaşmaya çalıştığına dair haberler ortaya çıktı.

West Ham menajeri David Moyes maçtan sonra saha kenarındaki pozisyonundan olaylara şahit olduğunu açıkladı.

"Tam olarak nasıl başladığını bilmiyorum, nerede başladığını da bilmiyorum ama bazı şeylerin fırlatıldığının farkındaydım," dedi Moyes.

"Avrupa'da düzenli olarak yer alan bir kulüp olmak istiyoruz ve bu nedenle doğru davranmak istiyoruz.

"Bunu kimin başlattığını bilmiyorum ama böyle bir şöhret istemiyoruz. Avrupa'ya seyahat edebilen ve herkesin bizi hoş karşıladığı bir kulüp olarak görülmek istiyoruz," diye ekledi Moyes.

Tatsız olaylar, üst üste aldıkları galibiyetlerle H Grubunun zirvesine yerleşen Hammers için Avrupa'da bir başka mükemmel gecenin üzerine hayal kırıklığı yaratan bir dipnot koydu.

Said Benrahma uzatma dakikalarında düzgün bir vuruşla West Ham'ın galibiyetini garantiledi ve takımı şimdi grup birincisi olarak ilerlemeye çalışırken Belçika'nın Genk takımıyla arka arkaya oynayacağı maçlara bakacak.

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Kaynak: edition.cnn.com