Avrupa Birliği'ni şekillendiren devlet adamı Jacques Delors 98 yaşında öldü

Bir Sosyalist olan Delors, 1985 yılında AB Komisyonu Başkanı olmadan önce 1980'lerin başında Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın maliye bakanı olarak görev yaptığı Fransa'da yüksek profilli bir siyasi kariyere sahipti.

Delors'un 10 yıllık başkanlığı, kurumun tarihindeki en uzun başkanlık dönemi olarak kaldı ve günümüz Avrupa'sının ana hatlarını şekillendirdi.

Delors döneminde Avrupa Birliği önemli ölçüde değişti ve Avrupa Tek Senedi, Schengen Anlaşması, Erasmus öğrenci değişim programı, Ortak Tarım Politikası'nın elden geçirilmesi ve daha sonra Euro para biriminin oluşturulmasına yol açan Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere bir dizi önemli reformu hayata geçirdi.

Mart 2020'de, AB devlet ve hükümet başkanlarını Covid-19 salgınına ortak bir yanıt verme konusunda çekiştikleri bir dönemde daha fazla dayanışma göstermeye çağırdı.

Mevcut Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen X'te Delors'u saygıyla anarak merhum devlet adamını "Avrupa'mızı daha güçlü kılan bir vizyoner" olarak nitelendirdi.

"Onun hayatının eseri birleşik, dinamik ve müreffeh bir Avrupa Birliği'dir. Benimki de dahil olmak üzere tüm Avrupalı nesilleri şekillendirdi," diye ekledi Komisyon Başkanı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Delors'u "Fransız kaderine sahip bir devlet adamı, Avrupa'mızın tükenmez mimarı" ve "insan adaleti için bir savaşçı" olarak nitelendirdi.

"Onun bağlılığı, idealleri ve dürüstlüğü bize her zaman ilham verecektir. Çalışmalarını ve anısını selamlıyor, sevenlerinin acısını paylaşıyorum," diye ekledi Fransa Cumhurbaşkanı X.

Delors kariyerine 1945 yılında babasının da çalıştığı Banque de France'da başladı ve daha sonra Paris'in prestijli Sorbonne üniversitesinden ekonomi diploması aldı. Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu'na dahil oldu ve 1950 yılında konfederasyonun ekonomi danışmanı oldu.

Delors, yönetici kademelerine kadar yükseldiği Banque de France'tan 17 yıl sonra ayrıldı. Devletin Genel Planlama Komisyonu'nun sosyal işler bölümünün başına geçti. 1969-1972 yılları arasında Başbakan Jacques Chaban-Delmas'ın sosyal işler başdanışmanlığını yaptı ve onun kabinesinin bir üyesi oldu. Ayrıca 1974'ten 1979'a kadar Paris-Dauphine Üniversitesi'nde doçent olarak görev yaptı.

Delors 1974 yılında Fransa Sosyalist Partisi'ne katıldı ve beş yıl sonra Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand tarafından Fransa Maliye Bakanı olarak atandığı Mayıs 1981'e kadar ekonomik ve parasal işler komitesine başkanlık etti. Ayrıca 1983-1984 yılları arasında Clichy Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, 1990 yılında Delors'un daha fazla Avrupa Birliği entegrasyonuna yönelik planlarına karşı "Up Yours Delors" manşetiyle çıkmıştır.

Avrupa Komisyonu'ndaki görev süresi 1995 yılında sona erdiğinde Delors, Fransa Cumhurbaşkanlığı için ciddi bir aday olarak görülüyordu. Ancak aday olmamayı tercih etti ve 1996 yılında kendi düşünce kuruluşunu kurdu. Tek kızı Martine Aubry, önde gelen bir Fransız politikacı ve Fransız Sosyalist Partisi'nin eski lideridir.

Kaynak: edition.cnn.com