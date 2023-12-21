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ToplumHaberlereğlence

'Avatar 2' CinemaCon'da Filmden Görüntüler Yayınladı ve Resmi İsmini Aldı

"Avatar 2" nihayet gerçeğe daha yakın.

 and  Carmen Simpson
1 dakikada okunur
"Avatar" (2009) filminden bir kare.aussiedlerbote.de
"Avatar" (2009) filminden bir kare.aussiedlerbote.de

'Avatar 2' CinemaCon'da Filmden Görüntüler Yayınladı ve Resmi İsmini Aldı

Yönetmen James Cameron, resmi adı "Avatar: Suyun Yolu" olan 2009 yapımı hit filmin uzun zamandır beklenen devam filmini yönetmek üzere geri dönüyor.

Disney Çarşamba günü Las Vegas'taki Caesars Palace'ta düzenlenen CinemaCon'da filmin yeni görüntülerini tanıttı ve konuklara izleme için 3D gözlük verildiği bildirildi.

"Avatar: Suyun Yolu" hayatta kalmak için mücadele eden Sully ailesini takip edecek.

Filmin ilk fragmanı 6 Mayıs'ta Marvel'in "Doctor Strange Çılgınlığın Çoklu Evreninde" filminden önce sinemalarda gösterime girecek.

Devam filminde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis ve Jemaine Clement rol alıyor.

Disney, filmin beklentisini arttırmak için "Avatar "ı 23 Eylül'de sinemalarda yeniden gösterime sokacak.

Planlanan dört devam filminden ilki olan "Avatar: Suyun Yolu "nun 16 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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