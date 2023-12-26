Atlanta'daki hayvanat bahçesinde doğan ilk güneyli beyaz gergedan Noel arifesinde dünyaya geldi

Parktan yapılan açıklamada, bu hayvanat bahçesinde doğan ilk yavru olan güney beyaz gergedanının 24 Aralık'ta dünyaya geldiği belirtildi. Park yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında, türü neredeyse tehdit altında olan yavrunun sağlıklı ve güçlü olduğunu ve annesinden "uygun anne bakımı" aldığını söyledi.

Açıklamada ayrıca bu yavrunun hayvanat bahçesinde doğan ikinci gergedan olduğu, diğerinin ise 2013 yılında bir doğu siyah gergedanı olduğu belirtildi.

Hayvanat bahçesi yavru hakkında daha fazla bilgi paylaşmazken, yeni doğan beyaz gergedanların doğumda 100 ila 150 kilo ağırlığında olabileceğini ve bunun da onları "hayvanlar aleminin en büyük karasal memeli bebeklerinden" biri haline getirdiğini söyledi.

Yeni doğanın ebeveynleri - 22 yaşındaki anne Kiazi ve 12 yaşındaki baba Mumbles - 2022'nin başlarında hayvanat bahçesinde tanıştı ve park personeli hamileliği 2023 baharında tespit etti. Hayvanat bahçesi, yavru ve annesinin gergedan habitatına girmeden önce bağ kurmaya devam edeceğini söyledi.

"Atlanta Hayvanat Bahçesi ailesi Kiazi'nin yavrusunun doğumundan büyük heyecan duyuyor. Bu doğum aylardır beklenen bir haberdi," diyor Zoo Atlanta'nın başkanı ve CEO'su Raymond B. King.

King, hayvanat bahçesi misafirlerinin yeni yavru ve annesiyle kurabilecekleri potansiyel bağın "koruma eylemine" dönüşebileceğini söyledi.

King, "Tüm gergedan türleri şu anda tehlike altında ve Atlanta'daki bu yepyeni elçinin koruyucuları olarak, vahşi gergedanların durumu hakkında farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapma sorumluluğumuz da var" dedi.

Güney beyaz gergedanları Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "neredeyse tehdit altında" olaraksınıflandırılıyor.

Ve örgüte göre nüfus eğilimleri azalıyor.

Zoo Atlanta'dan yapılan açıklamada, "Boynuzları için kaçak avlanma tüm gergedanlar için ciddi bir sorun olsa da ve bazı türlerin neslinin tükenmesine ve tükenmeye yakın olmasına neden olsa da, güney beyaz gergedanları özellikle savunmasızdır çünkü vahşi doğada genellikle sürüler halinde seyahat ederler, bu da kaçak avcıların onları bulmasını kolaylaştıran bir davranıştır" denildi.

"Toz haline getirilmiş gergedan boynuzunun bazı kültürlerde tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır, ancak gergedan boynuzları keratinden (insan saçı ve tırnaklarında bulunan aynı madde) yapılmıştır ve bilinen bir tıbbi değeri yoktur."

Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesinin Ekim ayında 17 yaşındaki Dakari adlı bir başka dişi güney beyaz gergedanı da teslim aldığı belirtildi.

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Kaynak: edition.cnn.com