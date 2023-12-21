Aston Villa, Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiraladı

Coutinho, Brezilyalı oyun kurucunun Liverpool'da iki sezon boyunca takım arkadaşı olan Aston Villa baş antrenörü Steven Gerrard ile yeniden bir araya gelecek.

Gerrard Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere "Eğer özel bir futbolcu değilseniz 'Sihirbaz' lakabını alabileceğinizi sanmıyorum" dedi.

"Oyuncu hakkında söyleyecek olumlu şeylerden başka bir şeyim yok. O benim bir arkadaşım, bu yüzden bana soru sorulursa istediğiniz kadar konuşabilirim."

Coutinho, 2018 yılında Liverpool tarafından Barça 'ya 145 milyon £ (196,5 milyon $) karşılığında satıldığından bu yana zor günler geçirdi ve bir yılını Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi ve burada da benzer şekilde sınırlı bir başarı elde etti.

29 yaşındaki oyuncu, İspanyol devini kulüp rekoru kıran imzayı atmaya ikna eden parıltılarını gösterdi ancak kulüp yeni oyuncuları kaydetmek için şişirilmiş maaş faturasını serbest bırakmaya çalışırken Coutinho'nun ayrılışı memnuniyetle karşılanacak.

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Villa Cuma günü yaptığı açıklamada, "Oyuncunun sağlık kontrolünü tamamlaması ve çalışma izni almasına bağlı olan anlaşma, satın alma opsiyonunu da içeriyor ve Philippe önümüzdeki 48 saat içinde Birmingham'a gidecek" dedi.

Bir dizi Premier Lig kulübü ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Coutinho ile sözleşme imzalamak istiyordu ancak Gerrard ile olan ilişkisinin Villa'ya transfer rakipleri karşısında avantaj sağladığı bildirildi.

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Kaynak: edition.cnn.com