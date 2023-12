Aspartamın sağlık üzerindeki etkileri DSÖ uzmanları tarafından yeniden mercek altına alındı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bu ay tatlandırıcının potansiyel kanserojen etkilerini analiz etti. Ayrı bir WHO ve Birleşmiş Milletler komitesi olan Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi, kabul edilebilir günlük alım miktarını da içeren risk değerlendirmesini güncelliyor. Bulguları kamuoyuna açıklanmadı; 14 Temmuz'da birlikte açıklanacak.

Aspartam, Coke Zero Sugar, Diet Coke, Sprite Zero, Pepsi Zero Sugar ve Mountain Dew Zero Sugar gibi içeceklerde kullanılan yaygın bir tatlandırıcıdır. Diğer ürünlerin yanı sıra sakızlarda, öksürük damlalarında ve hatta bazı diş macunlarında da bulunur. Tatlandırıcı, aspartamın genel nüfus için güvenli olduğunu söyleyen ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından birçok kez gözden geçirilmiştir.

FDA, DSÖ analizinden önce aspartam ve diğer tatlandırıcılarla ilgili web sitesinigüncelledi; en son bilimi ve tüketicilerin tatlandırıcılara maruz kalma düzeylerini izlediğini söylüyor ve aspartamı "insan gıda tedarikinde en çok çalışılan gıda katkı maddelerinden biri" olarak adlandırıyor.

Her iki DSÖ komitesi de dünyanın dört bir yanından bağımsız sağlık uzmanlarından oluşuyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, aspartamın tehlikeli olup olmadığını değerlendirmek için mevcut araştırmaları inceledi ve Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi'nin raporu, bir kişinin güvenli bir şekilde ne kadar aspartam tüketebileceğine dair tavsiyeler sunacak.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan Qi Sun'a göre, kanser araştırma komitesinin kanserojen madde yelpazesi oldukça geniş. Sun, örneğin, mobil cihazların "olası kanserojen" olarak kabul edildiğini ve bu sınıflandırmanın bir ürünün insanlarda kanserle "sınırlı" bağlantısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak Sun, tüketicilerin mutlaka endişelenmesine gerek olmadığını söylüyor. Aspartamın kanserojen olarak kabul edilip edilemeyeceği "elimizde ne tür kanıtlar olduğuna bağlı" dedi.

"Kanıtların, 'aspartam kanser yapıcıdır' demek ya da aspartamın kanserojen olmadığını söylemek için oldukça seyrek olduğunu hissediyorum" dedi.

Yale Tıp Fakültesi'nde gastrointestinal onkolog olan James Farrell, aspartamın güvenliği konusunda "Bence bu konuda bir soru işareti olduğunun farkında olmalısınız" dedi. "Ve bu soruyu gündeme getiren insanların bu soruyu gündeme getirmek için nesnel bir nedeni var. Konuya tıbbi ve bilimsel bir perspektiften bakmışlar... bu yüzden görmezden gelmenin aptallık olacağını düşünüyorum."

ABD sağlık yetkilileri bu ayki toplantılardan çok önce DSÖ'nün iki ayrı inceleme yapmasına ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Ağustos ayında gönderdiği bir mektupta DSÖ'nün aspartamla ilgili eşzamanlı incelemelerinin bilimsel sürece olan güveni "ciddi şekilde sarsacak" ve "bilimin ve bilimsel sürecin geçerliliğine ilişkin mevcut kamuoyu şüpheciliği iklimini alevlendirecek" çelişkili tespitlere yol açabileceğini belirtmiştir.

HHS mektubunda, Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi'nin gıdalardaki aspartamın kanser riski konusunda tek denetleyici olması gerektiğini savundu.

Buna karşılık WHO, grupların incelemelerinin tamamlayıcı olacağını söyledi. Daha önce aspartamı analiz etmemiş olan kanser araştırma komitesi, potansiyel kanser tehlikesini değerlendirecektir. Gıda katkı maddeleri komitesi ise, kabul edilebilir günlük aspartam alım miktarı da dahil olmak üzere risk değerlendirmesini güncelleyecektir. WHO, ilk grubun vardığı sonucun ikinci grubun değerlendirmesinin "sadece bir kısmını temsil ettiğini" söyledi.

Her iki mektup da FDA tarafından online olarak yayınlanmıştır.

DSÖ komiteleri uluslararası organlardır, ancak FDA aspartam kılavuzları konusunda kendi kararını verecektir. Sun, raporların Temmuz ayında yayınlanmasından sonra, ajansın muhtemelen kanıtları değerlendireceğini, ancak mevcut düzenlemelerini değiştirmek için "hiçbir yükümlülük" altında olmadığını söyledi.

Coca-Cola ve PepsiCo gibi içecek üreticilerini temsil eden bir grup olan Amerikan İçecek Derneği Perşembe günü yaptığı açıklamada güvenliğin bir öncelik olduğunu söyledi.

"FDA da dahil olmak üzere dünya çapındaki gıda güvenliği kurumlarının aspartamı güvenli bulmaya devam etmesi, ürünlerimizin güvenliği konusunda kendimize güvenmemizi sağlıyor" dedi.

Geçtiğimiz ay WHO, insanların kilo vermek için şeker ikamelerini kullanmamaları gerektiğini, bunların kısa vadeli bir etkisi olabileceğini ancak obezitede sürekli bir azalmaya yol açmadığını söyledi.

Farrell, "Hayattaki her şey gibi, her şeye ölçülü bir şekilde başlamalısınız," dedi. "[Aspartamın] güvenliğini gösteren ya da sorgulayan veriler yayınlarlarsa... eğer alımınızı sınırlayabiliyorsanız, bu neden düşünülmesi gereken makul bir şey olmasın?"

Sun'ın bakış açısına göre, aspartam gibi yapay tatlandırıcılar şeker alımını azaltmaya çalışan insanlar için geçici olarak iyi bir seçim olabilir. Uzun vadede ise, içecek tüketimi için su, şekersiz çaylar veya yağı azaltılmış süt gibi, sağlık açısından faydaları çok sayıda araştırmayla desteklenen çok daha iyi seçenekler olduğunu söyledi.

Sun, "Bence tüketiciler yapay tatlandırıcılı içecekler tüketmek ve kanser konusunda endişelenmek yerine sağlıklarını iyileştirmek için bu ev tipi içeceklere kolayca geçebilirler" dedi. "Her iki yönde de elimizde kanıt yok."

