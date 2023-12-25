Asisat Oshoala: Bir büyükannenin inancı nasıl Afrikalı bir futbol süperstarını doğurdu?

Nijerya'nın Ikorodu kentinde doğan Barcelona forveti mikrofona eğiliyor ve şöyle diyor: "Büyürken asla arkasında kadın oyuncu ismi yazan bir forma giymedim."

Sonra hayatın onun için tam bir dönüm noktası olduğu o aydınlanma anı geliyor.

CNN'e konuşan 26 yaşındaki Oshoala, "Şimdi Nijerya'daki evime gittiğimde pek çok insanın üzerinde adımın yazılı olduğu bir Barcelona forması var" diyor.

Duraklıyor, düşünüyor ve derin bir nefes alıyor.

"Şey... oldukça zorlu bir yolculuk oldu," diye ekliyor bilmiş bir gülümsemeyle.

Bu gülümseme, onun inancını ve fırsatın gücünü onaylaması hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Bir Afrikalının ruhu

Oshoala, bir espriyi nasıl yapacağını bilmenin yanı sıra bunu dürüstlük, tutku ve alçakgönüllülükle yapıyor.

"Hayatta ulaştığınız yükseklik ne olursa olsun, nereden geldiğinizi her zaman hatırlamanız gerekir" diyor.

Geçmişi aynı zamanda sürekli değişen ve küreselleşen dünyada bir dayanak noktası. Bu bir kimlik - kendi deyimiyle "Afrikalı ruhu" - "eski havanın" hala geçerli olduğu bir kimlik.

"Biz her zaman her şey için savaşan ve fedakarlık yapmaya hazır bir halk olduk" diye devam ediyor Oshoala.

Çocukken cinsiyet rolleri net bir şekilde tanımlanmıştı - bir kızın yeri ev ya da dükkândı.

Müslüman bir toplumda ve babasının iki karısından olan yedi erkek ve altı kız kardeşiyle çok eşli bir evde yaşadığından açıkça bahsediyor.

"Ailemle aramızda bir bütünlük var. Parçalanmış değiliz [...] Farklı annelerden geliyoruz ama yine de beraberiz [...] Kendimizi aynı görüyoruz," diyor.

Pratik bir Müslüman olan Oshoala, İslam'ı "hayat boyunca bir rehber" olarak görüyor.

"Eğer bu [futbol oynamak] beni mutlu ediyorsa, Tanrı'nın buna karşı olduğunu sanmıyorum."

Bir büyükannenin inancı

Futbol bir kaçış kaynağıydı ama aynı zamanda patronaj ve ebeveynlik düzenine de bir meydan okumaydı.

Oshoala, uzun saatler süren yokluğunu açıklamak için saklandığını ve hikayeler uydurduğunu hatırlıyor, ancak eylemlerinin sonuçları olmuş.

"Bazen evde uyuyamıyorum [...] Bazı günler annem bana yemek için para bile vermiyordu."

Peki o zaman güzel oyunda bir fırsat olabileceğine kim inanıyordu?

"Büyükannem," diye yanıtlıyor Oshoala.

Başkaları onun yeteneklerinden ve oyundaki becerisinden şüphe ettiğinde, Oshoala'nın büyükannesi bilgelik ve sakinlikle "iyi ve hoş bir insan olmayı, saygılı olmayı [ve] disiplinli olmayı" öğütlemiş.

Bu fikirler ve inançlar, sahaya her çıktığında Oshoala'nın zihninin ön saflarında yer alıyor.

2014'te kader belirlenmişti.

FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası 'nda gol kralı ve turnuvanın oyuncusu ödülünü sadece birkaç ay sonra Afrika Kadınlar Şampiyonası zaferi izledi.

Şüpheci ebeveynleriyle kararlı bir konuşma başladı.

"Onları, genç çocukların hayallerinin peşinden gitmeleri halinde her zaman olumlu bir şeylerin ortaya çıkacağına inandırdım. Bugün bunu anladıklarını düşünüyorum."

Bugünlerde anne ve babası da buna inanıyor.

"Artık beni arayanlar onlar [...] Ben onlara söylemeden önce bile oyunumu biliyorlar!" diye gülüyor.

Afrika'nın parlayan ışığı

Oshoala 2015'te Nijerya'dan ayrıldığından beri asla arkasına bakmadı.

Kariyeri kıtaları aştı - Liverpool ve Arsenal ile Avrupa'dan Dalian ile Asya'ya, ardından FC Barcelona ile Avrupa'ya döndü.

"Her yerde hayatta kalabileceğimi biliyorum" diyor meydan okurcasına. "Kabullenme ruhunun hayata geçmesi için, kendi sıkı çalışmanız ve kendi fedakarlığınızla gelmeniz gerekir."

Bu fedakârlıklar, ulusal ve uluslararası düzeyde kazanılan çok sayıda takım ve bireysel ödülle başarıyı doğurdu.

Onur listesinde dört Afrika'da Yılın Kadın Futbolcusu unvanı, iki Afrika Uluslar Kupası zaferi ve iki FIFA Kadınlar Dünya Kupası katılımı gibi rekorlar yer alıyor.

Bu başarılar onun kıta tarihinin en çok ödül alan kadın futbolcusu olma statüsünü destekliyor.

"Bu inanılmaz," diyor Oshoala, başarılarının yüceliğini düşünürken duraklayarak.

"Hiçbir zaman profesyonel bir futbolcu olma hayalim yoktu [...] ve bugün geldiğim noktaya baktığımda, bugüne kadar kendim için yaptıklarımdan dolayı gerçekten çok mutluyum.

"Her zaman daha fazlasını isteme ruhu, pes etmeme ruhu beni çok zorlayan bir şey."

Kumdaki çizgi

Belki de Oshoala için sahadaki en önemli iki olay Katalan deviyle geçirdiği son iki yılda gerçekleşti.

2019'da, Lyon'un ellerinde kaybedilen Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ve gol atan ilk Afrikalı oldu.

Bunun gurur verici ama aynı zamanda acı dolu bir an olduğundan bahsediyor.

Ancak Mayıs ayında kurtuluş geldi.

26 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın Chelsea'yi 4-0 yenmesiyle Avrupa futbolunun en gözde kupasını kazanan ilk Afrikalı olarak tarih kitaplarına geçti.

"Aynı hedefe sahip olduğunuzda, büyük şeyler başarmak kolaydır. Birlikte kaybeden insanlar sonunda birlikte kazandılar - bu önemli," diyor Oshoala

Bu ivme durmak bilmeyen bir hızla devam ediyor ve yavaşlama belirtisi de göstermiyor.

Bu sezon Barcelona ligde maç başına ortalama yedi gol atıyor ve Oshoala her maç bir gol daha atıyor - bu da takım çok sevdiği tacını korumaya hazırlanırken niyetinin açık bir işareti.

Barcelona şimdi Lyon'un izinden giderek Avrupa'nın yeni güç merkezi haline gelebilir mi?

"Barcelona sadece Barcelona olabilir!" Oshoala kesin bir dille yanıtlıyor.

"Ulaşmak istediğimiz bir hedefimiz var ve buna geçen yıl zaten başladık: üçlemeyi kazandık. Bu inanılmaz bir şey!"

'İnsanlar yeni bir şeyler istiyor'

Oshoala'nın şimdi futbol ve eğitimin yan yana var olmasını öngören yeni bir kız nesli için sunmayı arzuladığı şey, bu iyileştirme, cesaret ve inanç planıdır.

Değişimin aracı ise Nijerya'daki vakfı.

"Bazen saha kenarında oturuyorum ve gülümsemeye başlıyorum. Onları mutlu görüyorum ve insanların hayallerinin gerçekten hayata geçtiğini görmek beni mutlu ediyor - geleceği görüyorlar.

"Profesyonel bir futbolcu olma ihtimalini görüyorlar.

"Gerçekten kıskanıyorum [...] çünkü her şeye sahipler!"

Kariyerini değerlendirirken Oshoala'nın erkek futbolu için de bir uyarısı var.

"Önümüzdeki beş, 10, 15 yıl boyunca her şey kadın futboluyla ilgili olacak çünkü erkekler... Sanki her şeye sahipler.

"Artık kavgaları görebiliyorsunuz. Süper Ligi istiyorlar, bunu istiyorlar ... şimdi ne getirebileceklerini görmeye çalışıyorlar çünkü zaten her şeyi yaptılar.

"Para orada, TV hakları orada, her şey orada.

"Şimdi kadın oyununda ne yaparsanız yapın, bu yeni, bu yeni, bu yeni. Ve insanlar yeni bir şeyler görmek istiyor."

Bu inanç gerçek mi yoksa umut üzerine mi kurulu?

"Kadın futbolu büyük olacak," diye onaylıyor Oshoala.

"Kesinlikle aynı seviyede artı eksi bazı erkek ve kadın oyunculara sahip olacaksınız [...] Bu çok ulaşılabilir bir şey. Bana güvenin."

Buna karşı bahse girmek istemezsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com