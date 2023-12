Aşırı sıcaklar nasıl öldürebilir ve nasıl güvende kalabilirsiniz?

Araştırmalar, tüm doğal afetler arasında aşırı sıcakların 1 numaralı katil olduğunu, kasırga ve hortumların toplamından daha fazla insanın ölümüne neden olduğunu gösteriyor.

"Sıcaklarla ilgili en sorunlu şey, bunun sinsi bir iklim sorunu olması, çünkü birçok insanı öldürüyor, ancak bir kasırga ya da başka bir şey gibi etkileyici değil. Sadece her zaman oluyor, bu yüzden sinsi" diyor San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden çevre epidemiyoloğu Tarik Benmarhnia.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 1980'den bu yana sıcaklığa bağlı ölümlerde %74'lük bir artış oldu. Devam eden iklim kriziyle birlikte, yüksek sıcaklıkların daha da kötüleşmesi ve sıcak hava dalgalarının daha uzun sürmesi ve ülkenin bunlara alışık olmayan bölgelerini etkilemesi bekleniyor.

Sıcaklığa bağlı ölümlerin ve sağlık sorunlarının çoğu önlenebilir. Dikkat edilmesi gereken en yaygın üç durum dehidrasyon, sıcak çarpması ve sıcak bitkinliğidir.

Dehidrasyon

Vücudunuzun çalışması için suya ve diğer sıvılara ihtiyacı vardır. Aldığınızdan daha fazla sıvı kaybettiğinizde dehidrate olursunuz.

Hafif veya orta dereceli dehidrasyon daha fazla sıvı içerek yönetilebilir, ancak ciddi dehidrasyon tıbbi müdahale gerektirir.

Sorun şu ki, vücudunuz her zaman daha fazla suya ihtiyacınız olduğunu yeterince erken bildirmez. Susadığınızı hissettiğinizde, sıvı replasmanınızın gerisinde kalmış olursunuz. Yaşlı insanlar genellikle gerçekten susuz kalana kadar susuzluk hissetmezler.

Uzmanlar, sıcakta dışarıda olmanız gerektiğinde, dışarı çıkmadan önce bile sıvı tüketmenizin önemli olduğunu, aksi takdirde vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı karşılayamayabileceğinizi söylüyor.

Dışarıdayken, özellikle de sıcakta çalışıyor veya egzersiz yapıyorsanız, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri en az her 15 ila 20 dakikada bir bir bardak su (8 ons) içmenizi önermektedir. Ancak saatte 48 onstan fazla içmeyin, bu sodyum seviyenizi çok fazla düşürebilir, kafa karışıklığına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Ayrıca sıcaktan içeri girdikten sonra da susuz kalmamalı, terle kaybettiğiniz sıvıyı yerine koyacak kadar sıvı tüketmelisiniz.

Kronik dehidrasyon, böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra daha uzun vadeli sorunlar için riskinizi artırabilir.

Sıcak çarpması

Northwestern Üniversitesi'nde acil tıp profesörü olan Dr. Scott Dresden, yüksek sıcaklığın "en endişe verici sonucunun" sıcak çarpması olduğunu söyledi.

Sıcak çarpmasında vücut kendini soğutamaz ve sıcaklığını düzenleyemez.

Normal sıcaklıklarda vücudunuz terleme, nefes alma ve tuvalete gitme yoluyla su kaybeder. Ancak nem oranı %75'in üzerine çıktığında terleme etkisiz hale gelir. Vücudumuz sadece dış sıcaklık iç vücut sıcaklığımızdan düşük olduğunda, genellikle 98,6 derece civarında, ısı yayabilir.

Vücudun sıcaklığı hızla yükselirse, doğal soğutma mekanizması olan terleme başarısız olur. Bir kişinin sıcaklığı sadece 10 veya 15 dakika içinde tehlikeli bir şekilde 106 dereceye veya daha yükseğe çıkabilir. Bu durum sakatlığa ve hatta ölüme yol açabilir.

Yaşlı yetişkinler, beta blokerler ve antidepresanlar gibi bazı ilaçları kullanan kişiler ve çocuklar ısı regülasyonunda daha zor zamanlar geçirebilir. Alkol de vücudun ısısını düzenlemesini zorlaştırabilir, susuz kalmak veya sıcak için aşırı giyinmek de aynı şekilde.

Birinin kafasının karıştığını, cildinin kızardığını, hızlı nefes aldığını veya baş ağrısından şikayet ettiğini fark ederseniz, gölgeye veya klimaya geçin. Soğuk su, buz torbası ya da ıslak havlu ile boyun, baş, koltuk altı ve kasık bölgelerini serinletin. Ve mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın.

Sıcak çarpması geçiren bir kişi aşırı terleyebilir veya hiç terlemeyebilir. Kafaları karışabilir veya bayılabilirler ve nöbet geçirebilirler. Tedavi edilmezse, sıcak çarpması beyne hızla zarar verebilir. Kalbin tehlikeli derecede hızlı atmasına ve vücudun kapanmasına neden olabilir.

Bol ve hafif giysiler giyerek sıcak çarpması riskini azaltabilirsiniz. Güneş kremi de kullanın: Güneş yanığı olan kişilerin vücut ısılarını düzenleme kabiliyetleri azalır. Bol bol su için. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışmaktan veya egzersiz yapmaktan kaçının. Maraton koşmaya veya başka bir aşırı açık hava egzersizi yapmaya başlamadan önce kendinizi yüksek sıcaklıklara alıştırın.

Sıcak bitkinliği

Sıcak bitkinliği, vücut aşırı terleme yoluyla çok fazla su veya tuz kaybettiğinde meydana gelir. Tipik olarak bu durum, yüksek nemle birlikte yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında veya koşmak ya da futbol oynamak gibi yorucu fiziksel aktivitelerde bulunulduğunda meydana gelebilir.

CDC'ye göre, sıcağa bağlı hastalıklar ABD'deki lise sporcuları arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Ancak çimleri biçmek veya yürüyüşe çıkmak gibi günlük aktivitelerde yer alan herkes için bir sorun olabilir.

Sıcak bitkinliğinin belirtileri arasında tüylerin diken diken olduğu serin veya nemli bir cilt, aşırı terleme, baygın veya yorgun hissetme, alışılmadık bir kalp atış hızı, kas krampları, baş ağrısı veya mide bulantısı sayılabilir.

Kendinizde veya bir başkasında sıcak bitkinliği olduğunu düşünüyorsanız, gölgede veya klimada biraz dinlenin. Soğuk su için. Belirtiler düzelmezse tıbbi yardım alın.

Bu noktada, tedavi o kadar da hoş değildir. Dresden, "Acil servisimizde genellikle buz banyoları kullanırız" dedi. "Soğuk suya daldırma işlemi yaparız."

Eğer bu mümkün değilse, hastane ıslak çarşaflar ve büyük bir vantilatör kullanmayı deneyebilir.

Sıcakta nasıl sağlıklı kalınır?

Aşırı yüksek sıcaklıklar, çoğu kalp ve solunum sorunlarıyla ilgili olmakla birlikte intihar, boğulma ve cinayet de dahil olmak üzere en az 17 ölüm nedeniyle bağlantılı olabilir.

Araştırmalar aşırı sıcağa maruz kalmanın ruh sağlığı sorunlarına, hamile kadınlar için sorunlara ve kötü doğum sonuçlarına katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

Açık havada çalışmıyor ya da egzersiz yapmıyor olsanız bile aşırı sıcaklarda dikkatli olun.

Rocky Mount, Virginia'da acil servis doktoru olan Dr. Stephanie Lareau, sadece sıcaklığa değil, ısı endeksine de dikkat etmenin önemli olduğunu söyledi. Bu, nemi de hesaba katar ve ısıya bağlı hastalıklar için daha önemli olabilir.

Aktiviteleri planlarken, özellikle sosyal çevrenizde küçük çocuklar ya da yaşlılar varsa, onları sıcaktan uzak tutmaya çalışın, çünkü onlar sıcağa iyi dayanamazlar.

Lareau, "Herkesin bol miktarda sıvı tükettiğinden emin olun" dedi. "Bol miktarda su içmek zorunda değilsiniz ama susamadan önce ve özellikle de susadığınızda biraz için. Bunlar gerçekten çok önemli. Doğru yaklaşımla sıcak hastalıklarından tamamen kaçınılabilir."

