'Aşı yaptırarak bu önlenebilirdi:' Tenis yıldızları Novak Djokovic destanına tepki gösteriyor

Avustralya Açık öncesinde oyuncular son hazırlıklarını yaparken, tüm sorular 20 kez grand slam şampiyonu olan Garbine Muguruza'ya yöneldi.

İki kez grand slam şampiyonu olan Garbine Muguruza bir medya gününde yaptığı açıklamada, "Sanırım hepimiz her ne olursa olsun yolumuza devam etmek ve bir slam'e başlamanın havalı yönüne odaklanmak istiyoruz," dedi.

"Bence tüm bunlar, hepimizin yaptığı gibi, aşı olarak, Avustralya'ya gelmek için yapmamız gereken her şeyi yaparak önlenebilirdi.

"Herkes kuralları çok net bir şekilde biliyordu. Sadece onlara uymak zorundasınız, hepsi bu. Bunun o kadar da zor olduğunu düşünmüyorum."

2020'de Avustralya Açık'ta finale kadar yükselen Muguruza, devam eden tartışmaların sporun itibarı üzerinde olumsuz bir etkisi olacağından endişe ediyor.

Djokovic, Pazar günü ülkede kalmak için açtığı davanın duruşması öncesinde Avustralyalı yetkililer tarafından gözaltında tutuluyor.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Cuma günü aşısız tenis şampiyonunun vizesini ikinci kez iptal ederek, Avustralya'daki varlığının "aşı karşıtlığında artışa" yol açabileceğini ve hatta "sivil huzursuzluğu" kışkırtabileceğini söyledi.

Muguruza, "Bunun tenis dünyasına ya da oyunculara yardımcı olacağını düşünmüyorum çünkü sonuçta her zaman biraz çatışma var," diye ekledi.

"Turnuvaları yürütmek ve WTA ve ATP pistlerini ülke ülke dolaşarak gerçekleştirmek zaten yeterince zorken bir de tüm bu haberleri yaratmak oldukça fazla."

OKU: Tenis efsanesi Chris Evert'e kanser teşhisi kondu

'Talihsiz bir durum'

Djokovic bu yılki turnuvada yarışmayı başarırsa, rekor kırarak 21. erkekler grand slam şampiyonluğunu kazanma fırsatına sahip olacak.

Şu anda bu rekoru Roger Federer ve Rafael Nadal ile paylaşıyor ancak Federer, Sırp oyuncu oynayamasa bile turnuvanın yine de başarılı olacağını söylüyor.

Nadal gazetecilere verdiği demeçte, "Size bir şey söyleyeyim, Novak Djokovic'in şüphesiz tarihin en iyi oyuncularından biri olduğu çok açık," dedi. "Ama tarihte bir etkinlikten daha önemli bir oyuncu yoktur, değil mi?

"Avustralya Açık herhangi bir oyuncudan çok daha önemli. Eğer sonunda oynuyorsa, tamam. Eğer oynamıyorsa, Avustralya Açık onla ya da onsuz harika bir Avustralya Açık olacaktır. Benim bakış açım bu."

Djokovic bu zorlu süreç boyunca kendisini desteklemeye devam edenlere teşekkür etti ancak bu durumun onun mirasını lekeleyip lekelemeyeceğini sorgulayanlar da var.

Son Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka gördükleri karşısında üzüntü duyduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte "Bunun talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum," dedi.

"O çok büyük bir oyuncu ve bazı insanların onu bu şekilde hatırlaması üzücü.

"Ancak Avustralya'nın bu konuyu nasıl ele alacağının tenisçilere değil, hükümete bağlı olduğunu düşünüyorum."

'Bu onların kuralı'

Dünya 2.'si Daniil Medvedev, Djokovic'in 2021'de Sırp'a karşı ABD Açık finalini kazanarak takvim grand slam'i (aynı takvim yılında dört büyük turnuvayı da kazanma) elde etme macerasını bozdu.

İkili bu yılki Avustralya Açık finalinde de karşılaşabilir ancak Medvedev ülke kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor.

Gazetecilere verdiği demeçte "Novak'ın durumu hakkında Avustralya'da olduğumuzu ve kuralların böyle olduğunu söylemek istiyorum," dedi.

"Ama bildiğim kadarıyla, eğer bu ülkede bulunmak ve istediğini yapmak için geçerli bir muafiyeti varsa, o zaman oynamalı.

"Muafiyet geçerli değilse ya da başka bir şey geçerli değilse, herhangi bir ülke girişinizi reddedebilir."

Avustralya Açık Pazartesi günü başlayacak ancak Djokovic'in kurada yer alıp almayacağına mahkeme karar verecek.

CNN'den Jill Martin haberiyle katkıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com