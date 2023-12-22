Ashleigh Barty vatandaşı Ajla Tomljanovic'i geçerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Dünyanın 1 numarası, Merkez Kort'ta 6-1 6-3 kazanarak parlak bir gösteri için çok az enerji harcadı.

Rakibi ise kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynuyordu ve maça ancak son aşamalarda alışabildi.

Barty açılış setini 20 dakikanın biraz üzerinde bir sürede kolaylıkla aldı ve ikinci setin başlarında servis kırdı.

Maç sonuca doğru hızla ilerlerken, Tomljanovic Barty'nin servisini kırarak kendisine bir an için umut verdi ancak vatandaşı kapıyı hızla kapatarak hemen geri kırdı ve servis atarak galibiyete ulaştı.

Barty galibiyetin ardından kortta verdiği röportajda "Ajla (Tomljanovic) inanılmaz bir rakip," dedi.

"Onunla çok oynadım, onunla antrenman yaptım, evimizdeki tüm Avustralyalılar onunla gurur duyuyor ve bugün onunla kortu paylaşmak güzeldi ( ... ).

"Bu bir rüyanın gerçekleşmesi. Bunu çok duyduğunuzu biliyorum ama bu benim hayalim ve yapmayı sevdiğim şeyi yaşama fırsatına sahip olduğum için son derece minnettarım ve bu öğleden sonra da farklı değildi."

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Barty, 1980'de Evonne Goolagong'un kazanmasından bu yana Wimbledon'daki ilk tek kadınlar şampiyonu olmak için mücadele ediyor ve geçen ayki Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle çekilmesine rağmen bu yıl mücadele etmek için iyi bir konumda görünüyor.

25 yaşındaki oyuncunun tek grand slam şampiyonluğu 2019'da Roland Garros'ta gelmişti ancak sporun büyük isimlerinin çoğunun artık kurada yer almadığı bu yılki Wimbledon, çetelesine eklemek için her zamankinden daha iyi bir şans gibi görünüyor.

Barty, Alman tenisçinin Salı günü erken saatlerde Karolina Muchova'yı 6-2 6-3 ile rahat bir şekilde yenmesinin ardından son dörtte Angelique Kerber ile karşılaşacak.

"Bu eşleşmeyi seviyorum. O bu kortta nasıl oynanacağını biliyor ve ben de bu maçta kendime bir şans vermek için iyi oynamam gerektiğini biliyorum," diye ekledi Barty.

Bu arada, Salı günü Aryna Sabalenka Ons Jabeur'ü yenerek ilk grand slam yarı finaline ulaştı. Jabeur Wimbledon'da çeyrek finale yükselen ilk Arap kadın olmuştu ancak Sabalenka'ya 6-4 6-3 mağlup olarak tarihe geçemedi.

Sabalenka şimdi finalde yer almak için Karolína Pliskova ile karşılaşacak; Çek tenisçi de Viktorija Golubic'i eleyerek Wimbledon'daki ilk yarı finaline ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com